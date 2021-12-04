Истекал кровью: работник СБУ спас жизнь подростку, ногу которого затянуло под лезвие в мотоблоке

Если бы не профессиональная помощь сотрудника СБУ – ребенка просто бы не довезли живым, говорят медики.
В Кировоградской области 15-летнего парня спас сотрудник СБУ. Подросток помогал соседу на огороде и его ногу затянуло под лезвие в мотоблоке. Ребенок истек бы кровью, если бы мимо не проходил спецназовец. Он умел накладывать жгут и имел его при себе.
Об этом 4 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.
В тот день школьник Константин Бращенко помогал соседу обрабатывать огород. Парень даже не понял, как нога попала под диск культиватора.
"Все, что я помню – это сильная боль. Это словами вообще не объяснить", – рассказывает парень.
В это время по улице шел боец СБУ, приехавший в отпуск к родителям. Он услышал крики ребенка и побежал на помощь. Быстро затянул ногу, из которой фонтанировала кровь, жгутом – мужчина носит его с собой всегда – даже в мирной жизни – и наложил самодельную шину. Затем спаситель разобрал мотоблок и освободил сломанную в четырех местах коечность. Вместе со спасенным подростком спецназовец поехал в больницу. По дороге – не давал ребенку отключиться. Ногу Кости спасли в Новоукраинской районной больнице. Здесь ему сделали две операции и перелили более литра крови.
Если бы не профессиональная помощь сотрудника СБУ – ребенка просто бы не довезли живым, говорят медики. Отец спасенного юноши считает настоящим чудом, что спецназовец проходил именно по их улице, именно в тот момент.
Костю уже выписали из больницы. Он понемногу учится ходить на костылях. У парня впереди еще одна операция – медики удалят металлическую конструкцию, фиксирующую кости. Затем его ждет длительная реабилитация, которую обещает оплатить Кировоградское управление СБУ. А своего коллегу-спасителя обещают представить к государственной награде.
Напомним:
Двое полицейских из Ивано-Франковской области спасли маленького ребенка, который упал в озеро. Случилось все в столичном парке, где копы гуляли в свое нерабочее время. Говорят, случайно увидели в воде детскую куртку, разглядели, что там ребенок и бросились в воду его спасать.
Читайте также:
- В Ровенской области мужчина застрял рукой между ветвями высокого дерева (фото)
- Застрял в стремянке: в Киевской области спасали 11-летнего экстремала (фото)
- В Ровенской области 3-летний ребенок засунул руку во включенную стиральную машинку