Истекал кровью: работник СБУ спас жизнь подростку, ногу которого затянуло под лезвие в мотоблоке

Истекал кровью: работник СБУ спас жизнь подростку, ногу которого затянуло под лезвие в мотоблоке

Если бы не профессиональная помощь сотрудника СБУ – ребенка просто бы не довезли живым, говорят медики.

В Кировоградской области 15-летнего парня спас сотрудник СБУ. Подросток помогал соседу на огороде и его ногу затянуло под лезвие в мотоблоке. Ребенок истек бы кровью, если бы мимо не проходил спецназовец. Он умел накладывать жгут и имел его при себе.

Об этом 4 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

В тот день школьник Константин Бращенко помогал соседу обрабатывать огород. Парень даже не понял, как нога попала под диск культиватора.

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"Все, что я помню – это сильная боль. Это словами вообще не объяснить", – рассказывает парень.

В это время по улице шел боец СБУ, приехавший в отпуск к родителям. Он услышал крики ребенка и побежал на помощь. Быстро затянул ногу, из которой фонтанировала кровь, жгутом – мужчина носит его с собой всегда – даже в мирной жизни – и наложил самодельную шину. Затем спаситель разобрал мотоблок и освободил сломанную в четырех местах коечность. Вместе со спасенным подростком спецназовец поехал в больницу. По дороге – не давал ребенку отключиться. Ногу Кости спасли в Новоукраинской районной больнице. Здесь ему сделали две операции и перелили более литра крови.

Новости Украины: в Кировоградской области сотрудник СБУ спас 15-летнего парня

Если бы не профессиональная помощь сотрудника СБУ – ребенка просто бы не довезли живым, говорят медики. Отец спасенного юноши считает настоящим чудом, что спецназовец проходил именно по их улице, именно в тот момент.

Костю уже выписали из больницы. Он понемногу учится ходить на костылях. У парня впереди еще одна операция – медики удалят металлическую конструкцию, фиксирующую кости. Затем его ждет длительная реабилитация, которую обещает оплатить Кировоградское управление СБУ. А своего коллегу-спасителя обещают представить к государственной награде.

Напомним:

Двое полицейских из Ивано-Франковской области спасли маленького ребенка, который упал в озеро. Случилось все в столичном парке, где копы гуляли в свое нерабочее время. Говорят, случайно увидели в воде детскую куртку, разглядели, что там ребенок и бросились в воду его спасать.

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