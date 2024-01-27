Ребенок из норы в Киеве: мать-беглянка сделала маникюр и исчезла, а суд отобрал у нее младенца

В Киеве поставлена предварительная точка в громкой истории с Антониной Пашковской, которая несколько месяцев жила с новорожденным сыном Александром в норе в холме на улице Бойчука Печерского района.

Несколько недель назад Печерский суд Киева вынес решение, согласно которому у женщины отобран ребенок, но при этом Пашковская не лишена родительских прав. Решение недавно вступило в законную силу. Сама Пашковская на судебное заседание не явилась, хотя сообщение о вызове публиковалось на сайте суда.

В решении суда указано, что в норе, где жил 5-месячный мальчик, не было света, воды и канализации. Женщина кормила младенца кашками, когда ей в землянку неравнодушные люди приносили горячую кипяченую воду. Рядом с землянкой были остатки костра, на котором, очевидно, Пашковская готовила еду. Кроме того, в решении суда отмечено, что мать не купала новорожденного из-за отсутствия условий, а лишь протирала ребенка влажными салфетками.

Землянка на Печерске в Киеве. Фото: центр соцслужб Печерского района Киева

Факты о кипяченой воде и влажных салфетках Антонина Пашковская подтверждала весной прошлого года, когда журналист ТСН.ua общался с ней вблизи ее необычного дома.

Землянка на Печерске

Сейчас, после опубликования судом решения, в центре социальных служб Печерского района Киева так прокомментировали для ТСН.ua ситуацию с Пашковской и ее сыном:

"В течение 2023 года эта женщина (Антонина Пашковская – Ред.) к нам не обращалась", — рассказали ТСН.ua в приемной центра соцслужб. К этому добавили, что учитывая то, что сына у Пашковской изъяли, усыновить мальчика пока никто не сможет.

Антонина со своим малышом. Фото: Центр соцслужб Печерского района Киева

В свою очередь жители дома № 37 по улице Бойчука, напротив которого расположена землянка, где до марта прошлого года жила Пашковская с ребенком, рассказали ТСН.ua, что видели ее в течение года только один раз.

5-месячного Сашу осматривают врачи. Фото: Центр соцслужб Печерского района Киева

"Она сидела с каким-то мужчиной на остановке. Ее было не узнать. Она несколько принарядилась, была с хорошим маникюром, но после того ее уже никто здесь не видел. Мы очень рады, что ребенок сейчас в безопасности, а не в той землянке, которая фактически вырыта в холме и вообще не приспособлена к проживанию человека. Разве что там могут жить бездомные животные в теплое время года", — рассказала одна из жительниц 37-го дома.

Беглянка Пашковская: что о ней известно

Сама Антонина Пашковская в комментарии для ТСН.ua ранее жаловалась, что ее жизнь складывалась очень сложно с детства.

"Меня зовут Антонина Пашковская, мне 36 лет. Я родом из Кривого Рога, у меня всего три ребенка. Старшей дочери, Виолете, уже 13-й год, она живет со своим папой за границей, он дальнобойщик, поэтому забрал ее с собой после полномасштабного вторжения россиян. Среднему сыну, Кириллу, сейчас 6 лет. Когда ему было 2 года, у меня его забрала моя мачеха и отдала своей дочери, которая не может иметь детей. Сама я из детского дома, меня взяли на воспитание, когда мне было 2 года. Потом меня выгнали из дома, мачеха сказала, чтобы я не возвращалась. Младшему, Саше, 5 месяцев (по состоянию на март 2023 года - Ред.). Я его родила в Киеве 10 октября 2022 года, но не здесь, а в роддоме. После родов так случилось, что меня отправили в Полтаву, в дом матери и ребенка. Но оттуда я убежала, потому что там, как в концлагере. В Киеве я нахожусь около 7 лет ", – утверждала Антонина.

Кроме того, после изъятия ребенка Пашковская заявила журналистам, что повесится, если ей не вернут ее Сашу. Но по словам соцработников, она ни разу не поинтересовалась судьбой ребенка, которого после изъятия отвезли под наблюдение медработников в одну из больниц столицы.

По словам соцработников Печерского района Киева, они наведывались к Пашковской после изъятия ребенка – подарили ей буклеты о плане действий по возвращению ребенка и презервативы.

Читайте также: