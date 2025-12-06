"Ребенок родился весом 480 граммов": как во Львове спасли крошечную Анну-Марию, Диму и кто помог

Реклама

В отделении интенсивной терапии новорожденных Университетской больницы Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого спасают маленьких пациентов, создавая настоящие чудеса.

Истории детей, которых спасли медики во Львове

И об этих чудесах, как никто, знает Галина, мама крохи по имени Анна-Мария.

«Наша девочка родилась на 28-й неделе беременности. Сюда мы попали с критическим весом, но день за днем, маленькими шагами, начали набирать вес», — рассказывает Галина.

Реклама

Постепенно состояние девочки улучшилось, и изменения были очевидны: маленькое тело становилось сильнее. Однако, как признается мать, первые шаги ухода за дочкой были совсем непростыми. Помощь медперсонала и современное оборудование позволили поддержать ребенка и родителей в этот важный период.

«Я не умела ничего делать. Говорю по-правде, это мой первый ребенок. Не знала, как к нему прикоснуться, как ему правильно поменять памперс. Персонал все показал, объяснил. Также сейчас дочь питается через зонд. Врачи показали, как его открыть, как правильно поставить шприц, что как, все по очереди объяснили», — говорит Галина.

И таких историй здесь множество — у каждого ребенка свой путь, а родители находят силы там, где раньше это казалось невозможным. Мама маленького Димы, Наталья, рассказывает, что ее сын родился на 39-й неделе с непростым диагнозом.

«У него была гипоксия, то есть недостаточно кислорода. И здесь за ним наблюдают. Это очень тяжелый бесценный труд. Потому что они не только демонстрируют свой профессионализм, как врачи, так и медсестры. Они всегда с любовью, с теплым словом к деткам. И разговаривают с ними. Детки же такие маленькие, такие крошечные. Им необходимо это тепло», — делится Наталья.

Реклама

Дима постепенно идет на поправку, и врачи уже заметили первые положительные изменения. Однако его путь к полному выздоровлению еще продолжается.

«Несколько дней назад ему уже лучше стало, есть положительные изменения, но все же наше испытание еще не закончилось здесь, в этой больнице, в этом отделении, однако мы с терпением будем его ожидать», — добавляет Наталья.

Уникальные случаи в больнице

Истории Галины или Натальи — далеко не единичные. В этом отделении каждый малыш проходит свою непростую дорогу к выздоровлению, а за каждым успехом стоит команда врачей, медсестер и современное оборудование. Отделение интенсивной терапии новорожденных университетской больницы во Львове существует более 40 лет, и за это время через него прошли десятки тысяч детей. Среди них были и уникальные случаи.

«Самой маленькой пациентке, жизнь которой нам удалось сохранить, качественную жизнь, это была девочка весом 480 граммов при рождении. Срок гестации — на 22 неделе она родилась. На сегодняшний день уже несколько лет ей, она ходит, абсолютно сознательный ребенок. Конечно, нужна была ее реабилитация, которая продолжается на сегодняшний день, но мы считаем это большим успехом для себя», — говорит Зоряна Салабай, завотделением интенсивного и постинтенсивного лечения новорожденных.

Реклама

Работа в отделении интенсивной терапии новорожденных — это постоянные вызовы. Каждая минута важна, ведь от своевременности и точности действий врачей зависит жизнь и будущее маленьких пациентов. Необходимо не только спасти ребенка, но и обеспечить его здоровье в будущем.

«Самый большой вызов — чтобы весь процесс лечебный был эффективен. Это самый большой вызов. Что стоит на этом пути, какие меньшие вызовы, которые создают общую какую-то картину. Самое важное, конечно, не только спасти жизнь, важнее, чтобы ребенок оставался здоровым в будущем и радовал своих родителей. Поэтому вызовов, на самом деле, очень много», — подчеркивает Зоряна Салабай, завотделением интенсивного и постинтенсивного лечения новорожденных.

Благотворительная программа от Райффайзен Банка

Критически важно, чтобы врачи могли вовремя реагировать на каждое состояние младенца. Именно для этого в 2024 году Райффайзен Банк основал благотворительную программу «Детский приют», и в этом месте появились два новых прибора.

Пульсоксиметр — показывает уровень насыщения крови кислородом и уровень частоты сердечных сокращений. Это основные жизненные показатели вместе с дыханием, и они, собственно, должны мониторироваться постоянно.

Реклама

Эти приборы работают постоянно, пока малыш еще не в состоянии самостоятельно дышать. Они следят за важнейшими функциями детского организма и помогают врачам быть на шаг впереди.

«Мы благодарим Райффайзен Банк, который откликнулся на нашу просьбу, и было приобретено два пульсоксиметра. Это мониторы, обеспечивающие слежение за уровнем насыщения крови кислородом и сердцебиением пациента. И это абсолютно необходимое оборудование, которое должно быть у каждого пациента, находящегося в интенсивной терапии. Тем более, оно важно для таких маленьких детей», — говорит Зоряна Салабай, завотделением интенсивного и постинтенсивного лечения новорожденных.

К слову, программа «Детский приют» предоставляет детским больницам, школам и садикам и другим социальным учреждениям, которые занимаются детьми, гранты до 200 тысяч гривен на три важных направления: ремонт и обновление помещений, современное образование и обучение, а также медицинскую поддержку и реабилитацию.

«Наш банк традиционно занимается благотворительными проектами, которые ориентированы на здоровье детей. Поэтому в начале полномасштабной войны, когда мы увидели, насколько остро пострадали детские, школьные и медицинские пространства, искали пути для оказания помощи не только комплексной, но и адресной», — говорит Наталья Марченко, директор департамента исполнительного менеджмента и корпоративного управления Райффайзен Банка.

Реклама

Проект стартовал с создания рабочей группы с представителями всех регионов. Сотрудники Райффайзен Банка из отдаленных городов собирали насущные потребности детей — от оздоровления и образования до реабилитации и психологической поддержки.

«Мы просто собрали очень-очень много заявок. На первых этапах это было где-то 400+, 500+, и, конечно, своими силами обработали. Мы создали процесс обработки этого всего, потому что должно быть все прозрачно, понятно, и поэтому благодаря этому процессу сейчас наш проект очень успешно работает», — рассказывает Наталья Марченко, директор департамента исполнительного менеджмента и корпоративного управления Райффайзен Банка.

Оценив масштабы проблем, банк начал грант до 200 тысяч гривен, чтобы помощь дошла туда, где она необходима.

«Детский приют важен также тем, что эта программа направлена на маленькие общины, на те, которые не всегда заметны для крупных благотворителей и крупных благотворительных проектов. Это очень важно сегодня, потому что эта программа дарит надежду и веру. Она становится так называемым катализатором для дальнейших изменений. Так как активируется вера людей в то, что помощь существует. Нужно просто в это верить. В рамках этой программы уже инвестированы средства в 92 проекта, более чем на 17 миллионов гривен в 15 областях нашей страны», — говорит Наталья Гурина, заместитель председателя правления Райффайзен Банка.

Реклама

Интересно, что программу «Детский приют» Райффайзен Банк реализует совместно с благотворительным фондом Герберта Степича, который является постоянным и надежным партнером. Фонд Герберта Степича занимался украинскими детьми еще задолго до полномасштабной войны, помогая детским домам в разных регионах страны. Такие инициативы особенно важны для маленьких общин, где помощь часто недосягаема или ограничена.

«Мы сознательно держим в фокусе именно небольшие общины, потому что понимаем, что там, как правило, ограничен доступ к крупным донорским программам. И, возможно, существуют проблемы с бюджетированием, но дети есть, и они также нуждаются в опеке и заботе, как везде. Первое и главное — это то, что даже небольшая, но сфокусированная помощь, если она правильная и адресная, может создавать большую волну перемен. И мы увидели, что общины на местах готовы действовать, когда получают необходимый инструмент. И мы счастливы, что являемся тем партнером, который этот инструмент им предоставляет», — говорит Наталья Марченко, директор департамента исполнительного менеджмента и корпоративного управления Райффайзен Банка.

Как получить грант

Чтобы получить грант, заведение должно подготовить документы, заполнить форму и прикрепить фото или подтверждение потребности. После одобрения заявка получает финансирование, а заведение отчитывается об использовании средств.

«Ключевым критерием для нас является критичность потребности. Мы работаем с проектом, который ориентирован на здоровье и благополучие детей, на учреждения, которые занимаются социально уязвимыми категориями детей, на учреждения, которые подверглись разрушениям или нуждаются в оборудовании для оказания необходимой медицинской помощи. Мастхев для нас — это четко сформулированная, обоснованная проблема. Это критичность проблемы на сегодняшний день, и это долгосрочный фокус, потому что мы хотели бы, чтобы каждая наша программа не только решала проблемы сегодня, но и была направлена на будущее», — отмечает Наталья Марченко, директор департамента исполнительного менеджмента и корпоративного управления Райффайзен Банка.

Реклама

В банке верят, что инвестиции в детские программы — это вклад в будущее страны. Ведь дети растут здесь, и одна из главных целей — чтобы они оставались и развивались в Украине.

«Мы им помогаем не терять доверие, быть в безопасности в нужный для них период времени. Мы им помогаем верить и расти для того, чтобы наша Украина дальше развивалась. Сегодняшние дети — это будущие взрослые украинцы, которые придут работать в абсолютно всех отраслях, что мы только знаем и не знаем на сегодняшний день», — говорит Наталья Гурина, заместитель председателя правления Райффайзен Банка.

Что говорят родители детей

Самое ценное, говорят в банке, — это обратная связь. Когда они видят, что программы для детей работают, а безопасные условия обустраиваются быстро, то понимают: каждая потраченная гривна действительно имеет значение. Когда отзывы такие — это лучшая оценка их работы.

«Благодаря аппаратам, которые здесь находятся, благодаря медперсоналу, благодаря добрым рукам, сердцу, которое любит детей, хотя они им чужие, но они уже их любят, дети, которые здесь находятся, имеют право на жизнь, они выживут благодаря этому», — говорит Галина, мама Анны-Марии.

Реклама

«Это сверхважно. Поддержка в сложное время особенно, во время огромных вызовов, во время военного положения — это сверхважно. Мы хотим поддерживать такое сотрудничество и надеемся на это», — добавляет Зоряна Салабай, завотделением интенсивного и постинтенсивного лечения новорожденных.

«Основной совет для всех, где бы вы ни находились на сегодняшний день, в большом городе, в маленьком поселке, если чувствуете, что вам нужна помощь, вашим детям нужна помощь, — однозначно обращайтесь. Не думайте ни секунды, не сомневайтесь, что есть кто-то больше, кто-то важнее. Есть те программы и те организации, которые точно готовы поддерживать, и мы являемся одной из них. Обращайтесь, верьте, и все однозначно получится», — говорит Наталья Гурина, заместитель председателя правления Райффайзен Банка.

Каждый ребенок заслуживает шанс, на здоровое и безопасное детство. Поддержка сегодня — это вклад в завтра, в будущее Украины. Даже небольшое действие способно создать большие изменения.

Больше смотрите на видео по ссылке.