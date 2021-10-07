Ребенок с полиомиелитом может уже не начать ходить: его ждут годы реабилитации

Ребенок с полиомиелитом может уже не начать ходить: его ждут годы реабилитации

Отец семейства сообщил, что не вакцинировали детей не из-за религии, а такой у них с женой собственный выбор.

Полиовирус обнаружили у семи детей одной семьи из Ровенского района. Однако старшие чувствуют себя здоровыми, симптомов заболевания у них пока не обнаружили. Хотя они являются носителями вируса, но он тяжело поражает прежде всего маленьких детей. Как их младшая сестренка.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Девочка, которой год и четыре месяца, развивалась нормально, уже ходила и вдруг не смогла встать на ножки. «Обратились за медицинской помощью, так как ребенок не могла ходить. Врачи диагностировала парез нижних конечностей, не поддавалась лечению. Направили соответствующие исследования, направили материалы в рефереслаборатории европейских коллег в городе Хельсинки», — рассказывает и.о. генерального директора Ровенского центра контроля и профилактики болезней Роман Сафонов.

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Там и подтвердили у ребенка полиомиелит. Три недели девочку лечили в областной больнице. Наблюдалась положительная динамика. Однако последствия этого заболевания необратимы. Медики пока не могут прогнозировать, будет ли ходить девочка.

«У ребенка впереди еще не один курс восстановительного лечения, реабилитация. Будем стараться сделать все, чтобы она ходила. Возможно и не один год, потому что достаточно серьезное заболевание», — рассказывает заведующая центра восстановительного лечения для детей с органическими поражениями ЦНС Лилия Зорук.

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В то же время специалисты проводят расследование, где дети могли подхватить этот штамм полиовируса. Также устанавливают контактных, особенно непривитых детей, в частности в школе, чтобы их обследовать. Однако в заведении что-либо комментировать отказались, закрыли дверь. Но в селе рассказали, что сообщили в родительские группы.

«Там говорится, только для непривитых детей, воздерживаться от обучения, на дистанционное обучение перевели, какие-то анализы берут», — рассказывает местная жительница.

В семье, где в семи детей обнаружили полиомиелит всего десять детей. Все они были не вакцинированные. Сначала сообщалось, что родители отказывались от прививок по религиозным убеждениям. Но потом отец семейства сообщил, что это не из-за религии, а такой у них с женой собственный выбор.

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