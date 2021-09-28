"Ребенок умирал на руках": в Одессе патрульные с сиренами довезли до больницы мальчика и спасли ему жизнь

"Ребенок умирал на руках": в Одессе патрульные с сиренами довезли до больницы мальчика и спасли ему жизнь

Мальчик был не в сознании.

В Одессе к копам, которые патрулировали улицы, подбежал мужчина, который из-за пробки не мог довезти до больницы маленького сына. Полицейские включили сирены и успели доставить ребенка в реанимацию. Медикам удалось спасти жизнь трехлетнего мальчика.

История спасения ребенка — в сюжете ТСН.Ранок 28 сентября.

С сиреной патрульные пробивались сквозь пробки, чтобы спасти жизнь трехлетнего Димы. Парня, у которого остановилось дыхание, сначала пытался доставить в больницу отец, но не смог пробиться. Когда увидел копов, сразу бросился к ним. "Я кричал в панике. Говорю: "Помогите, у меня ребенок умирает в машине. Сопроводите нас в больницу", — вспоминает мужчина.

За считанные минуты патрульные с парнем, который был не в сознании, домчали в больницу. Там один из копов схватил ребенка на руки и побежал за помощью. Через несколько минут медики реанимировали мальчика. По их словам, отсчет шел на минуты: патрульные спасли ему жизнь. "Состояние было действительно тяжелое. Ему была срочно нужна помощь. Он нуждался в срочной госпитализации", — говорит руководитель реанимационного отделения Владимир Босенко.

Сейчас трехлетний Дима уже играет с телефоном на больничной койке. Почему он накануне потерял сознание, врачи еще не выяснили. Все произошло внезапно, рассказывает его мама. По ее словам, у парня резко подскочила температура и он начал задыхаться. Именно поэтому они не стали ждать скорую.

"Ребенок умирал на руках. Выехав на Балковскую, не было возможности проехать. Мы сигналили и кричали из окна. Просили, чтобы пропустили, потому что ребенок переставал дышать в машине", — говорит мать мальчика Татьяна Копуткова.

Родители очень благодарны тем, кто спас жизнь сыну. "Мне кажется, что с начала вот этой всей ситуации сработали все человеческие факторы. Полиция, которая помогла вовремя отвести. Врач, принявший ребенка, и реанимировал его. Спасли мне малыша. Огромное спасибо ", — добавляет женщина.

В больнице Дима будет несколько дней — пока медики не выяснят причины его недуга.

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