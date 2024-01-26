"Ребенок уже 30 часов в пути": что происходит на границе из-за хакерской атаки на систему "Шлях"

В "Укртрансбезопасности" объясняют, что сейчас завершается процесс настройки передачи данных с другими Системами.

В пятницу, 26 января, система "Шлях" и сайт "Укртрансбезопасности" заработали в штатном режиме после технического сбоя, которрый произошел в четверг 25 января.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте "Укртрансбезопасность".

Что рассказывают люди

Пользователи сообщали в Сети, что некоторые автобусы стояли в пунктах пропуска по 10 часов.

"Ребенок уже 30 часов в пути..."

Пользователь Ольга Шевченко рассказала в Facebook, как ее 19-летняя дочь, которую она отправила после каникул в Таллин, застряла на блокпосту возле ПП "Угринов". Ребенок – уже 30 часов в пути.

"Отправила вчера утром дочь в Таллин после каникул бусиком с перевозчиком (чтобы без пересадок с сумками). С 19:00 вчерашнего дня из-за "Шляха", который слетел, они стояли на блокпосту возле ПП "Угринов". Некоторые автобусы стояли на тот момент около 10 часов. Утром "Шлях" якобы поднялся и им удалось даже заехать на территорию ПП, но теперь более 3,5 часов они стоят внутри, поскольку непонятно, заработал ли "Шлях" или нет. И нигде невозможно получить какую-то правдивую информацию", – написала женщина.

Ольга добавляет, что перевозчик и группы ПП в телеграмме говорят, что водителей-мужчин пропускают только при условии вручения повестки, несмотря на возраст (25 лет) или наличие троих детей или других вариантов. Мол, бери повестку и уезжай.

"Туалет в ПП стоит 40 грн. Дочь в дороге уже 30 часов почти без сна, а что можно сделать и как помочь, не понимаю", – пишет растерянная мать.

Женщина отмечает, что бус с пассажирами стоит на границе Украина-Польша. Единственный вариант – перейти границу пешком и чтобы их в Польше забрали и везли дальше. Но у перевозчика в Польше сейчас бусов нет. "Переводными ехать не вариант – сумки, усталость", – добавляет она.

"Зачем говорить, что система работает в штатном режиме, если она не работает, и зачем из ПП делать ТЦК?" – задает женщина риторический вопрос.

"Мы с детьми не попали на самолет"

Другая пользователь Татьяна Федоренко пишет, что она с детьми не успела на самолет.

"Мы с детьми так и не попали на свой самолет. Но это было на 10 часов меньше, а 30 часов – это вообще ад! Скорее ей проехать границу и восстановиться", – написала она.

"Сайт-то работает, но заявку сделать нельзя!"

Пользователь Иван Бузян сообщил, что сайт "Укртрансбезопасности" работает, но заявку сделать нельзя.

Что говорят в "Укртрансбезопасности"

В "Укртрансбезопасности" сложившуюся ситуацию комментируют следующим образом: "Сайт и Система работают. Сейчас осуществляется процесс настройки передачи данных с другими Системами. Процесс уже на стадии завершения".

Кроме того, пользователям советуют обновить страницу и создать новую заявку.

"Вниманию лицензированных перевозчиков и пользователей системы "Шлях"! Из-за технического сбоя в системе имеются данные по состоянию на 23 января включительно. Перевозчикам, которые осуществили оплату за получение лицензии в этот период, но статус "Ожидается оплата" остался без изменений, нужно отправить квитанцию с https://uapay.ua/ на почту license_review@dsbt.gov.ua

Приостановлена подача заявлений и сообщений об изменении данных. Подача заявлений и сообщений будет возобновлена ориентировочно после 18:00", – говорится в сообщении.

Сообщение Укртрансбезопасности / Фото: Укртрансбезопасность

Напомним, 25 января Государственной службе Украины по безопасности на транспорте сообщала об отсутствии доступа к системе "Шлях" и официальному сайту службы из-за технического сбоя работы дата-центра. "Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к Системе "Шлях" и официальному сайту "Укртрансбезопасности", — говорилось в сообщении.

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