Ребёнок вызвал полицию, но те не приехали: на Черниговщине нашли мужчину, который убил жену и месяц прятался

Ребёнок вызвал полицию, но те не приехали: на Черниговщине нашли мужчину, который убил жену и месяц прятался

Мужчина рассказал, что убил женщину из-за ревности.

В селе Кладьковцы Черниговской области в хлеву заброшенного дома нашли 44-летнего мужчину, который еще месяц назад убил жену и скрывался.

Об этом 13 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Подозреваемый в убийстве был найден родственниками покойной, которые и вызвали полицию. Мужчину задержали. По данным следствия, он на глазах у 4 детей убил их мать. В тот вечер 9-летний сын звонил в полицию с сообщением о том, что отец жестоко избивает мать. Однако ребенок назвал старое название улицы и копы не смогли найти дом.

В Черниговской области нашли подозреваемого в убийстве гражданской жены

Подозреваемый месяц скрывался в полях и заброшенных помещениях. Когда его задержали, он рассказал, что женщину убил из-за ревности.

"Полицейские установили, что 44-летний подозреваемый почти месяц скрывался в окрестных полях. По словам мужчины, он питался яблоками, а спал в емкости из-под удобрений. Полицейские задержали подозреваемого, ему грозит до 15 лет лишения свободы", — говорит спикер полиции Черниговщины Наталья Слабеняк.

Напомним

В Черниговской области на глазах детей мужчина забил до смерти свою гражданскую жену. Помощи от полиции, на которую рассчитывали дети, они не дождались.

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