Ребенок вызвал полицию: в Житомирской области мужчина из-за 23 тыс. грн расстрелял семью, подробности

Мужчина погиб на месте трагедии, его жена в тяжелом состоянии.

Мужчину, который расстрелял супругов на Житомирщине, задержали. Выстрелы прозвучали ночью в селе Грубское. Стреляли из автомата Калашникова по дому, где жила семья с дочкой. 46-летний мужчина погиб на месте, за жизнь его 39-летней жены сейчас борются врачи. 12-летняя дочь, которая спала в другой комнате, лишь чудом не пострадала.

Об этом 8 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Дом, в котором расстреляли супругов, стоит на окраине села. В доме сейчас убитые горем родственники. Уже известно, что у людей начали стрелять с улицы, из окна, когда они легли спати.12-летняя дочь супругов в это время была в другой комнате и спать еще не легла.



"Она не спала, говорит я два раза услышала выстрелы. Так она бедная и не знала, что уже не имеет отца", — говорят родственники семьи.



Именно девочка и вызвала скорую и полицию. Злоумышленник к их приезду уже убежал. Мужчине медики помочь не смогли, от ранений он скончался на месте. Женщину госпитализировали, она в крайне тяжелом состоянии.



"С множественными проникающими огнестрельными ранениями брюшной полости, с травматическим переломом тазовой кости. Органы таза и брюшной полости — раздроблены, были разорванные. Трудно определить количество ранений", — говорит заместитель главного врача Коростышевской больницы Елена Гайсюк.

Новости Украины: мужчину, расстрелявшего супругов в Грубском, задержали

Следователи тем временем установили, что супругов расстреляли из автомата Калашникова.



"На месте происшествия следователи изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе гильзы калибром 5,45", — говорит начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.



В селе о погибших говорят только хорошее, они были работящие и непьющие. Воспитывали двух дочерей, старшая вже учится в вузе и живет отдельно. 39-летняя мать ухаживала за хозяйством. Ее 46-летний муж — бывший лесник, в последнее время работал за рубежом.



Единственное, говорят соседи, слышали, что мужчина задолжал денег, возможно поэтому он и ездил на заработки, чтобы отдать долг.



"Горе страшное. Тишина ночью, здесь нигде никого не видно, а тут такое случилось", — говорит соседка семьи Валентина Осолинская.



Уже вечером в полиции сообщили, что стрелка задержали. Ему 59 лет, он житель соседнего села. Версия долга подтвердилась.



"Преступление он совершил, в связи с тем, что у погибшего был долг в 23 тыс. долларов США. Изъято мотоцикл, на котором он передвигался, автоматическое оружие, а также 2 гранаты РГД-5", — говорит начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник .



За умышленное убийство подозреваемому грозит до 15 лет заключения. Мужчину задержали, меру пресечения

ему будут выбирать завтра.

Напомним, в Ровно мужчину, который исчез три года назад, нашли жестоко убитым.

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