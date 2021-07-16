Ребрышки для Трампа и персик за $500 для Обамы: шеф-повара 20 президентов о кулинарных предпочтениях первых лиц

Ребрышки для Трампа и персик за $500 для Обамы: шеф-повара 20 президентов о кулинарных предпочтениях первых лиц

Повара, готовящие для президентов, даже имеют специальную линию для связи.

Обладатели президентских секретов и создатель монарших мечтаний. Во Францию съехались шеф-повара мировых лидеров. Вместе работают над блюдами, исследуют местную кухню и путешествуют по стране, чтобы уже вскоре применить опыт на государственных банкетах.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

От этих людей зависит хорошее настроение и самочувствие — двух десятков мировых лидеров. Они готовят для президентов Франции, Италии и Соединенных Штатов, монархов Великобритании и Монако — шеф-повара первых лиц мира съехались во французскую столицу — обмениваться опытом.

«Если политика разъединяет людей, хорошая еда на столе воссоединяет, и мы надеемся, что играем в этом свою роль», — говорит один из шефов.

Учитывать при приготовлении, говорят шефы, приходится буквально все — от диеты мировых лидеров к поводу, с которой собрались, и предпочтений гостей. «Убедиться, что все сделано, как они хотят и в пределах той кухни, которую мы представляем и одновременно учесть сезонность, локации, экологичность, чтобы приготовить это замечательное блюдо. Поэтому это сложная задача», — убеждает повар Белого дома.

Новости мира: во Францию съехались шеф-повара мировых лидеров

Кристета Комерфорд начала работать в Белом доме еще в 1995 году. И стала шефом для семей Бушей, Обам, Трампов и Байденов. Торжественные приемы, государственные ужины, и простые перекусы американских президентов — все это на ее плечах. Интересно, что за еду для неофициальных блюд — главы Белого дома платят из своего кармана. Первая леди США в течение двух сроков, Мишель Обама призналась — цены шокируют.

«Например, если вы скажете, что вам хотелось бы экзотических фруктов, ответ будет:" Да, мэм, мы сейчас их получим ". А потом ты получаешь счет за персик: "Это был персик за 500 долларов!". Я бы сказала Бараку: "Не высказывай пожелания о чем-то, пока я не буду знать, сколько это будет стоить!", — рассказывала первая леди.

Шеф-повара мировых лидеров даже свою специальную телефонную линию имеют, чтобы делиться секретами питания. Именно по такой перед визитом Дональда Трампа в Париж Кристета Комерфорд звонила своему коллеге из Франции. Рассказала, что президент США очень любит карамелизированные ребрышки. Гийом Гомес хоть и не изменил плана ужина, но нашел способ порадовать высокого гостя. И запек свинину двумя способами, а сверху положил кусок любимых ребрышек Трампа. Президент, говорят, был в восторге.

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