РЭБы в бусиках ТЦК, чтобы глушить сигнал телефона: когда и зачем могут быть установлены

В некоторых машинах Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) якобы установлены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), блокирующие мобильный сигнал. Таким образом военнообязанные, которых задерживают, не могут никому позвонить.

Об этом заявил нардеп Сергей Евтушок в эфире "Новости Live". Он утверждает, что по поводу таких инцидентов есть "много обращений".

Где-то останавливают, включают средства РЭБ, чтобы человек не мог никуда позвонить. Насильно затягивают в "бусик" и везут в ТЦК. Через два-три часа человек проходит военно-врачебную комиссию и утром уже находится на полигоне”, — рассказал нардеп.

Таким образом, по словам Евтушка, человек не может сообщить ни родственникам, ни адвокату, что с ним произошло и где он находится.

Что говорят в ТЦК СП

Сайт ТСН.ua обратился в Киевский городской ТЦК СП с вопросом, действительно ли на служебных автомобилях установлены средства РЭБ. Нам ответили, что в Киеве во время мер оповещения представители ТЦК работают совместно с сотрудниками полиции.

"При выявлении лиц, которые находятся в розыске или не состоят на военном учете или нарушают его правила, в соответствии с полномочиями полицейские предлагают проехать в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в служебном транспорте", — говорят в ТЦК.

В случае сопротивления или попытки побега сотрудники полиции имеют право задержать такое лицо и на транспортном средстве доставить в ТЦК и СП.

“Информацией о случаях установления средств РЭБ на автомобилях полиции не располагаем. Впрочем, средства РЭБ могут быть установлены на некоторые автомобили, которые перевозят личный состав в другие места дислокации или учебные центры с целью сохранения жизни и здоровья людей. Поскольку во время таких перевозок есть риск поражения транспортных средств вражескими беспилотными летательными аппаратами (FPV-дронами)”, – ответили ТСН.ua в Киевском ТЦК.

К слову, в заявлении народного депутата нет информации, о каких конкретно ТЦК и СП он говорил и о каких типах РЭБ идет речь, в том числе и о городе Киеве.

Законно ли это — объяснение адвоката

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua напомнила, что действующим законодательством на должностных лиц ТЦК и СП не возлагаются полномочия осуществлять меры физического воздействия или психологического принуждения, силой задерживать граждан и доставлять в ТЦК и СП, содержать в помещении ТЦК и СП, отбирать собственные вещи, документы, лишать связи и применять специальные средства воздействия.

Полномочия на применение физического воздействия или специальных средств имеют только полицейские в трех случаях:

в случае необходимости отражения нападения, угрожающего жизни или здоровью полицейского или другого лица;

устранение опасности в состоянии крайней необходимости;

при задержании лица, совершившего правонарушение и/или сопротивляющегося полицейскому.

“Итак, любые насильственные со стороны ТЦК и СП, ограничения граждан в праве на связь, принудительное задержание, применение специальных средств выходят за пределы их полномочий и могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, незаконное лишение свободы или похищение человека, которые конечно будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП”, — пояснила Марина Бекало.

По действующим нормам законодательства полномочия ТЦК и СП в части оповещения граждан о вызове ограничиваются исключительно вручением повестки, которая должна быть должным образом оформлена.

Что должна содержать повестка и как она должна быть вручена — читайте в материале ТСН.ua.

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