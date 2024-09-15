"Ребята сидят, сходят с ума": военный, вышедший из российского плена, рассказал о состоянии побратимов

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Голубков на позывной "Малый" попал в плен в 20-летнем возрасте и смог пережить 28 месяцев издевательств.

В эксклюзивном интервью TSN.ua он объяснил, почему украинцам важно всегда говорить о пленных.

“Чтобы о них не забывали. Потому что ребята сидят, сходят с ума. Чтобы эти обмены были, чтобы это движение шло. Потому что для ребят это сейчас такая мотивация. Знаете, как радуются, когда обмены происходят. У них надежда появляется. А когда полгода-год обмена нет, там морально все поломанные ходят. Поэтому нужно об этом говорить, эту тему поднимать, чтобы люди помнили, что там сидит еще очень много ребят, которые многое сделали”, — рассказал военный.

Напомним, Виталий Голубков рассказал о реальности, которую приходится переживать украинским солдатам в плену.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: “Люди в бараке ГОРЕЛИ! Пацаны СТОНАЛИ!” Откровенное интервью очевидца теракта в Оленовке

Читайте также: