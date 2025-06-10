Ребёнка могла утопить родная мать: убийство 3-летней Алины шокировало Калуш

Убийство 3-летнего ребенка в Калуше / © ТСН

Реклама

Убийство 3-летней Алины Петров всколыхнуло Калуш на Прикарпатье. Полицию вызвали соседи девочки, услышав ее крики. На месте следователи обнаружили доказательства причастности матери к ее убийству. Сама женщина, которая тоже была в квартире, никаких объяснений не дала.

Детальнее об этом говорится в сюжете ТСН.

Мягкие игрушки и корзины цветов — попрощаться с 3-летней Алинкой пришли не только родные и знакомые, но и посторонние люди. Когда маленький белый гроб выносят из храма, люди не могут сдержать слез.

Реклама

Единственная подозреваемая в убийстве — мать девочки, 32-летняя Юлия. Женщина разведена. С дочерью жила в съемной квартире.

Именно туда вызвали полицию соседи, которые ночью услышали неистовые крики и плач малышки. Дверь копам никто не открыл, а пока они нашли владельца дома и зашли внутрь — ребенок уже был мертв.

Накануне Алинку и ее мать видели многие. Уверяют — беды ничто не предвещало…

«Ребенок вел себя совершенно нормально. Не было никаких наблюдений к ребенку, что он испытывал насилие. Она была столь радостна, открыта. Она освещала любовь — давала то, чем была наполнена», — рассказали знакомые семьи.

Реклама

Хотя родители и развелись 2 года назад, большинство своей короткой жизни Алина провела в Чехии. Там живет ее папа, и там убежище от войны искала мать. Вернулась из-за границы женщина весной, 28 апреля, тогда же привезла с собой ребенка. На учете в специализированных больницах мать Алинки не состояла, говорят родственники, но признаются, что не видели семью уже много лет.

«Я думаю, увидеть могла ее мать (бабушка погибшего ребенка — Ред.) о состоянии дочери. Признаки были. Не утверждаю, но думаю. Потому что человек так спонтанно в порыве гнева такое сделать не может», — отметил знакомый семьи.

В день перед смертью Алинка была в детском саду. Готовилась к празднику. Воспитатели говорят, мама забрала девочку с опозданием, но была спокойна.

«(Мать — Ред.) даже: „я тебе не дам розовое платье, которое ты хотела“. Ребенок начал плакать. Она говорит: „я тебе купила другое платье, походы будем мерить“. Насколько я знаю, она была утоплена в этом платье», — говорит воспитательница.

Реклама

То, что девочку утопили, подтверждают и в полиции. На маленьком теле правоохранители не увидели следы пыток. В квартире, уверяют, обнаружили доказательства, доказывающие вину матери. Сама женщина из дома, где произошло убийство, не убегала, но никаких объяснений копам не дала. Ее задержали и заключили под стражу. Чтобы выяснить все обстоятельства жестокого преступления, суд назначил ряд экспертиз.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Ужас в Калуше! Мать подозревают в убийстве трехлетней дочери