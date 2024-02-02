"Рецепт" победы над Россией: новая статья Залужного разорвала Сеть

Рецепт победы над Россией — именно так в СМИ называют новую статью главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного для американской телекомпании CNN. Главком убежден, что ради победы Украине нужно коренным образом изменить подходы к войне.

Какое оружие должна развивать Украина, почему западная помощь больше не панацея и кто и что играют на руку Путину, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Пророческая статья Залужного

Измените подход к войне, чтобы победить. И это не просто полемика, а призыв главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По мнению военачальника, хотя задача любой войны одни – уничтожить больше сил врага и занять территорию, – каждая война уникальна.

И война в Украине самая большая в современной европейской истории требует перехода на новый технологический уровень. На 2024 год Залужный поставил три задачи ВСУ, успешность выполнения которых и определит победителя в войне.

“Итак, в 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия на трех направлениях:

— создание системы обеспечения наших Вооруженных сил высокотехнологичными средствами.

— внедрение новой философии подготовки и ведения боевых действий, учитывающей ограничения в средствах и способах их применения.

— И как можно быстрее овладевать новыми боевыми возможностями”.

Как изменилась война?

Задания те же, а вот средства изменились. Хотя украинско-российская война и уникальна, впрочем, основополагающие правила войны работают и здесь. Залужный справедливо отмечает, как и любой армии мира, ВСУ все еще нужно преимущество в воздухе, эффективная разведка, в том числе на поле боя, и преимущество в средствах поражения. Но достичь преимущества обычными средствами, как авиация, танки и люди, над Россией вряд ли получится — их банально больше. Генерал назвал главные угрозы, которые и побудили его написать статью.

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Украина попала в затруднительное положение?

Путин втягивает Украину в позиционную войну, где все решают ресурсы, которые ставят Украину в затруднительное положение. Нестабильная политическая ситуация на Западе шатает международную помощь Украине, которая играет на руку Москве. По словам Залужного, Вооруженные силы уже ощутили на себе глобальные проблемы: у цивилизованного мира нет столько боеприпасов и ракет ПВО, чтобы обеспечить ВСУ.

Не спит и Кремль! В 2023 году Россия вместе со своими союзниками разожгли по крайней мере еще 2 войны: в Израиле и Йемене. Так Путин попытался отвлечь внимание от Украины, и у него это почти получилось. Не помогли и антироссийские санкции, которые избивают недостаточно эффективно. За два года войны не удалось преодолеть и внутренние проблемы: "несостоятельность государственных институтов", "несовершенство законов" и частичная монополизация ОПК.



“Существенное преимущество в мобилизационном человеческом ресурсе у противника и неспособность государственных институтов в Украине улучшить состояние комплектования сил обороны без применения непопулярных мер;

Несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей оборонно-промышленный комплекс в нашем государстве, и частичная монополизация этой отрасли приводят к трудностям в производстве отечественных боеприпасов, как следствие – углубление зависимости Украины от снабжения союзниками;

Неопределенность дальнейшего характера вооруженной борьбы такого масштаба и как следствие сложности для наших союзников в определении приоритетов поддержки”.

У Залужного есть решение! ВСУ не стоит ждать, пока Запад передаст Украине какое-то дивооружие. Поможет только развитие собственных технологий, в том числе современных и дешевых беспилотников. Они сэкономят технику и уберегут самое важное — жизнь людей, уверен главком.



“В соответствии с условиями войны настоящего, едва ли не основным вариантом получения преимущества является овладение всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных быстро развивающихся средств. Именно попытка воспользоваться достижениями прогресса в сфере развития новейших технологий позволит выиграть научно-, технически-, технологически-тактический бой и приведет не только к безусловной Победе, но и экономии и сохранению ресурсов как Украиной, так и нашими партнерами”.

А на войне, где решающими становятся современные и технологические, но дешевые и простые средства, ситуация на поле боя становится крайне изменчивой и выигрывает тот, кто быстрее приспособится, заключает генерал.

«Итак, мы говорим, что в современных условиях Вооруженные Силы Украины вместе с другими составляющими сил обороны Государства обладают способностями, которые позволяют не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности. Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальное ущерб, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем”.

Отсчет пошел?

Сейчас определяющим является время! Залужный убежден, что опыт ВСУ, а также имеющаяся помощь партнеров позволит реформировать необходимое военным в довольно короткие сроки. Говорит, на все уйдет около 5 месяцев.

“С учетом уже фактически существующей системы применения, найденных технических решений и уже созданной системы управления и приобретенного опыта, а также по взглядам партнеров в современных условиях, создание такой системы с необходимым объемом производства может занять до пяти месяцев. Указанный термин обусловлен необходимостью создания соответствующих организационных структур и их комплектования, подготовки персонала, ресурсного обеспечения, создания необходимой инфраструктуры, логистики и разработки доктринальной базы.

Реакция аналитиков

О новой статье в CNN Залужный сообщил украинцам лично вечером 1 февраля в своем телеграмм-канале. А уже утром 2 февраля эта тема стала топовой: заявления Залужного обсуждают все как эксперты, так и обычные украинцы в сети.

Стратегия Залужного даст ВСУ инициативу на фронте и создаст условия для наступления. Такую высокую оценку замыслу командира дали американские аналитики Института изучения войны.

Напомним, что по информации СМИ, 29 января во время встречи на Банковой главком ВСУ доложил президенту, что ждать скорых успехов на фронте не стоит. Новые потрясающие детали разговора Зеленского и Залужного приводит The Washington Post. Анонимные источники журналистов в очередной раз подтвердили, что президент якобы уволит главкома. Тот в свою очередь воспринял "будущую отставку спокойно".

Все из-за мобилизации?

Как утверждают журналисты, недоразумение между главкомом и президентом возникло давно, но очень обострилось на фоне нехватки людей на фронте. Военные требуют дополнительную мобилизацию, а политики не знают, как это организовать и где найти на это деньги.



“Одним из самых серьезных разногласий между Зеленским и Залужным стало требование генерала мобилизовать больше солдат.

У России больше сил и оружия, чем у Украины, и чтобы Киев выиграл на поле боя, сказал Залужный президенту, он должен мобилизовать по крайней мере столько людей, сколько планирует Россия — около 400 000, пересказывает разговор президента и главкома источник. Украина также должна готовиться к потерям, которые, как ожидается, будут сравнимы с прошлогодними.

Конечная цифра Залужного была близка к 500 тысячам, заявил чиновник. Но Зеленский отказался от такого количества, в частности, по его словам, из-за того, что в Украине не хватает денег, чтобы оплатить это без повышения налогов для обычных граждан. Такой агрессивный призыв также был бы политически непопулярным президенту, хотя военные командиры говорят, что потребность в нем элементарна”, — пишет The Washington Post.

Главными претендентами на место Залужного называют командующего Восточной группировкой сил ВСУ генерал-полковника Александра Сырского и главу ГУР генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Кто заменит Залужного?

В то же время, СМИ утверждают, что оба кандидата отказались от должности, как и Залужный от нового места, которое ему якобы предлагал Зеленский. Официально эту информацию не комментировали ни Залужный, ни Зеленский.

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