Рецидивисты, замучившие сироту в Запорожье и забившие насмерть женщину, могут быть причастны к еще нескольким преступлениям

Рецидивисты, замучившие сироту в Запорожье и забившие насмерть женщину, могут быть причастны к еще нескольким преступлениям

Душегубов проверяют на причастность к нескольким нераскрытым эпизодам.

Мужчины, обвиняемые в похищении и убийстве малолетнего ребенка в Якимовке на Запорожье, могли совершить по крайней мере еще одно убийство. Это утверждают в полиции. Якобы, в прошлом году задержанные похитили и забили до смерти 48-летнюю женщину.

Как сообщалось 20 января в сюжете ТСН.16:45, одежду и личные вещи сожгли, чтобы скрыть доказательства, а тело утопили в реке. Убитую объявили в розыск, правоохранители долгое время пытались найти хоть какие-то зацепки, но напрасно. Пока один из подозреваемых не признался в преступлении. Душегуб также указал оперативникам место расправы. Тело женщины вытащили из водоема между селами Радивоновка и Мирное и направили на проведение экспертизы.

Также правоохранители не исключают, что палачи могут быть причастны еще сразу к нескольким нераскрытым эпизодам.

Мужчины, обвиняемые в убийстве малолетнего ребенка, могли совершить еще одно убийство | Новости Запорожья

Напомним:

Несколько дней назад спецназовцы задержали в Запорожье двух мужчин. По информации следствия, именно они летом похитили 11-летнего Максима Самофалова. Его посадили в подвал, где в течение двух недель жестоко пытали. Когда ребенок умер, тело зарыли на двухметровой глубине и залили подвал бетоном.

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