Редкое солнечное затмение над Землей: как выглядело уникальное явление

Кольцевое солнечное затмение случается тогда, когда месяц блокирует солнечный свет.

10 июня над нашей планетой было редкое солнечное затмение — Огненное кольцо. Его называют кольцеобразным, ведь Луна закрывает почти весь солнечный диск.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

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Это выглядит так, как-будто в небе висит огненное кольцо. Началось затмение в 13:30 и продолжалось почти полтора часа. Лучше рассмотреть редкое явление можно было в Арктике. Впрочем, жители Канады и Гренландии также увидели всю его красоту. А вот в Европе и Украине затмение было видно лишь частично.

Associated Press

Associated Press

Новости мира: над Землей происходит редкое солнечное затмение

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