Редкоземельные металлы и уран: эксперт оценила масштабы залежей в Украине и какие месторождения уже захватила Россия

В чем ценность украинских полезных ископаемых, которые так заинтересовали президента США.

Украина близка к подписанию соглашения о полезных ископаемых, на котором настаивают США в обмен на поставку нашей стране военной помощи. Речь идет о редкоземельных металлах и других полезных природных ископаемых.

Почему такой интерес со стороны США к украинским недрам, каким количеством редкоземельных металлов мы владеем и для чего они нужны, какие месторождения уже удалось захватить России, обо всем этом ТСН.ua рассказала Стелла Шехунова, директор Института геологических наук НАН Украины, академик НАН Украины, доктор геологических наук.

Стелла Шехунова, директор Института геологических наук НАН Украины

Стоимость минеральных ресурсов бывает заоблачной

– В первоначальном варианте соглашения, которое нам предлагали американцы, отмечалось, что Украина должна предоставить доступ к полезным ископаемым на 500 миллиардов долларов в обмен на военную помощь. Сейчас миллиарды по сделке убрали. Но интересно услышать ваше мнение, не по дешевке ли мы могли отдавать свои природные ископаемые?

– На самом деле, я не видела окончательного текста соглашения, поэтому не буду брать на себя ответственность оценок и не готова "забирать хлеб" у экономистов и определять цену наших минеральных ресурсов. Но я хочу отметить, что цены постоянно меняется и зависят от многих факторов. 7-10 лет назад популярными были примеры о стабильном и стремительном росте цен на литиевое минеральное сырье, которое было обусловлено развитием электромобильного сегмента рынка. Как известно, в электромобилях, гаджетах и других приборах используются химические источники тока – литий-ионные батареи. Кстати, цена на аккумуляторы остается ключевым фактором снижения затрат на электрокары, поскольку составляет 25-40% их стоимости.

Для их производства в прошлом году было использовано 87% производимого в мире лития (по данным Геологической службы США). То есть спрос на литий существует. И цены обещали устойчивый рост.

В 2016 году цены на карбонат лития в Китае выросли вплоть до 300%, ненадолго превысив $20 000 за тонну, на фоне острой, но временной нехватки импортированного сподумена из Австралии. В США цены выросли на 14%, а в остальном мире цены в том же 2016 году выросли примерно на 40-60% по сравнению с 2015 годом из-за умеренного превышения спроса над предложением лития. И дальше цена на него очень меняется :

В 2021 году цены на карбонат лития в Китае выросли с примерно $7 000 за тонну в январе до примерно $26 200 за тонну в ноябре.

году цены на карбонат лития в Китае выросли с примерно за тонну в январе до примерно за тонну в ноябре. Цены на металлический литий (99,9% лития) в Китае выросли с примерно $77 000 за тонну в январе до примерно $97 000 за тонну в июле. В 2022 году цены еще росли, а затем начался спад.

за тонну в январе до примерно за тонну в июле. В году цены еще росли, а затем начался спад. В 2023 году цены на карбонат лития в Китае снизились с примерно $76 000 за тонну в январе до примерно $23 000 за тонну в ноябре.

цены на карбонат лития в Китае снизились с примерно за тонну в январе до примерно за тонну в ноябре. В 2024 году цены на карбонат лития в Китае продолжали уменьшаться с примерно $14 500 за тонну в январе до примерно $9 400 за тонну в ноябре.

И эти колебания цен относятся только к одному виду сырья за десяток лет. Поэтому стоимость украинских минерально-сырьевых ресурсов должны оценивать экономисты с учетом тенденций развития технологий и прогнозирование потребностей в минеральном сырье в будущем.

Нужны средства и технологии

– В таком случае Украина может остаться только поставщиком сырья?

– Что касается превращения нашей страны в сырьевой придаток технологически развитых стран, такая угроза существует. Хотя и в правительстве, и в профессиональных кругах уже много лет есть понимание важности создания цепей добавленной стоимости на базе природных ресурсов, в частности, минерально-сырьевых. Но в реальности имеем, к сожалению, многочисленные негативные примеры деиндустриализации, примитивизации сектора экономики, использующего минерально-сырьевые ресурсы, из-за утраты государством контроля над стратегическими предприятиями, банкротства предприятий с наукоемкими технологиями.

У нас были уникальные производства на базе горно-перерабатывающих предприятий. Еще десяток лет назад в Украине производили магний, гафний, галлий, скандий, германий и другие, которые сейчас находятся в перечне критического минерального сырья ЕС, США и других стран через монополизацию производств отдельными странами.

Разработка и переработка полезных ископаемых требует инвестиций и технологий. Государство должно создать привлекательные условия для привлечения инвестиций стимуляции инноваций, наукоемкости производства.

Сколько в Украине запасов редкоземельных элементов

– Если американцев интересуют именно редкоземельные металлы, то какие у нас есть их примерные запасы?

– Редкоземельные элементы (РЗЭ) – это группа из 15 элементов "семейства" лантаноидов периодической таблицы химических элементов, а также к этим элементам часто относят иттрий (Y) и иногда скандий (Sc). Поэтому когда мы говорим о редкоземельных элементах, то речь идет максимум о 17 элементах: легкие редкоземельные элементы (лантан (La), церий (Ce), празеодим (Pr), неодим (Nd), пометий (Pm), самарий (Sm), европий (Eu)) и тяжелые редкоземельные элементы (гадолиний (Gd), тербий (Tb), диспрозии (Dy), гольмий (Ho), эрбий (Er), тулий (Tm), иттербий (Yb), лютеций (Lu), иттрий (Y).

В Украине установлено много перспективных на редкоземельную минерализацию геологических объектов – они могут стать месторождениями, если их разработка после изучения будет признана экономически целесообразной.

Большая часть объектов расположена в пределах Украинского щита и в смежных геологических структурах. В Государственном балансе запасов полезных ископаемых, который формирует и мониторит Государственная служба геологии и недр Украины, учтены данные по трем месторождениям в Донецкой, Запорожской и Житомирской областях. Эти месторождения не разрабатываются. Запасы руды в них оцениваются более чем в 1,5 млрд. тонн, а запасы оксидов собственно редкоземельных металлов более чем в 2 миллиона тонн. Это преимущественно иттрий и элементы иттриевой группы.

Особенностью наших месторождений и перспективных объектов есть комплексность руд, то есть они содержат несколько полезных редких или редкоземельных элементов. Полезный компонент/элемент в руде может составлять от долей процента. Поэтому обогащение руд, то есть извлечение полезных компонентов, а затем их разделение, является непростым и очень недешевым процессом.

Институт геологических наук НАН Украины

Лазеры, вечные магниты и специальное стекло

– Для чего нужны редкоземельные металлы, что из них можно изготавливать? В чем их ценность?

– Свойства редкоземельных элементов обусловлены, в частности, их строением. Из школы помним, что размеры ионных радиусов элементов в периодической таблице обычно увеличиваются с увеличением атомного номера, однако редкоземельные элементы демонстрируют уникальное уменьшение своих ионных радиусов с увеличением атомного номера, которое называется лантаноидным сжатием. Что обуславливает их физико-химические свойства, а затем и использование и применение.

Эти элементы используются как "гомеопатические" добавки для создания материалов с уникальными свойствами в отраслях электроники, нефтехимии, военного дела, металлургии, машиностроении, энергетике, легкой промышленности, медицине, охране окружающей среды и сельском хозяйстве.

К примеру, гадолиний применяется как выгорающий поглотитель (абсорбирующий/поглощающий нейтроны) в энергетических реакторах, а также в контрастной жидкости при магнитно-резонансных исследованиях. Ценность как поглотители имеют – диспрозий, европий, лютеций, самарий, эрбий.

Редкоземельные металлы используются как легирующие добавки в сталях, сплавах для производства специального стекла. Тяжелые редкоземельные элементы диспрозий (Dy) и тербий (Tb) и легкие редкоземельные элементы неодим (Nd) и празеодим (Pr) обладают магнитными свойствами и являются важными компонентами в производстве высокоэффективных постоянных магнитов. Постоянные магниты на основе неодима ("Nd магниты") более легкие и прочные по сравнению с другими типами магнитов, изделия могут иметь разную необходимую форму и размер. Они необходимы в частности для ветряков.

Добавление диспрозия (Dy) и тербия (Tb) в Nd-магниты обеспечивает улучшенные эксплуатационные характеристики, позволяя им работать при более высоких температурах (магниты с HREE могут работать до 240°C по сравнению с 60°C для магнитов без HREE), не утрачивая при этом своих магнитных свойств, а при нагревании обычные магниты могут терять магнитные свойства.

Кристаллы соединений редкоземельных элементов используются в лазерах, квантовых усилителях.

Следует отметить, что использование редкоземельных металлов и лития в промышленности – это маркер между технологически развитыми экономиками и всем остальным миром. Наличие редкоземельной и литиевой промышленности является одним из критериев научно-технологического суверенитета. Ни цифровой, ни зеленый переход без использования редкоземельных металлов и лития не может состояться.

К примеру, Министерство энергетики США признает критическую роль редкоземельных элементов в ключевых энергетических технологиях, причем некоторые РЗЭ оказывают непосредственное влияние на развитие чистой энергетики ("зеленый переход"). В списке 34 критических материалов Евросоюза две позиции занимают группы редкоземельных элементов – тяжелых редкоземельных (десять тяжелых + иттрий и скандий) и легких (пять из них).

Украина и США заключат соглашение о полезных ископаемых / Фото: ТСН.ua

10-15 лет, чтобы открыть месторождение

– Сколько времени нужно, чтобы открыть хотя бы одно месторождение по добыче редкоземельных металлов?

– Месторождения полезных ископаемых открываются в результате системных геолого-съемочных, поисковых, геолого-разведочных работ. Получаются первичные данные о перспективных определенных рудах аномалии, рудопроявлении. Создается фонд перспективных объектов, которые затем целенаправленно изучаются.

Раньше иногда везло и рудопроявление сразу переходило в ранг месторождения. Теперь многое из того, что лежало "на поверхности" уже известно, а открытия новых месторождений основываются на комплексных геологических, геохимических, геофизических исследованиях. Но открыть скопление полезных компонентов, которое может стать месторождением, – это только начало. Далее нужно развитие инфраструктуры, разработка технологии, оценка влияния разработки на окружающую среду и другое.

К примеру, в результате поисковых работ на урановое сырье в 1959 году был открыт на Побужье новый тип редкоземельного оруднения – редкоземельный уран-рудопроявление Балка Корабельная. Затем этот объект изучался, были определены его размеры, подсчитаны запасы полезных ископаемых и был определен как промышленный. В нем установлены такие редкоземельные элементы, как La; Ce; Gd; ErDy; Pr; Nd; Sm; Yb и Y. Но этот объект никогда еще не разрабатывался, его перспективность будет определяться потребностями промышленности, рынка и другими факторами.

С современными технологиями и ресурсами время от открытия до добычи руды на месторождениях редкоземельных элементов может длиться от 10 до 15 лет. Такие оценки я видела относительно открытого в прошлом году в Швеции нового месторождения редкоземельных элементов Пер Гейер (Per Geijer), которое уже позиционируется как крупнейшее в Европе.

Украинские металлы заинтересовали Трампа / Фото: ТСН.ua

США интересует украинский уран

– Эксперты утверждают, что американского президента интересуют залежи украинского урана. Насколько Украина богата ураном?

– Украина богата залежями урановых руд их почти полсотни найдены и изучены в пределах Украинского щита и близлежащих структур. Залежи были открыты и изучены благодаря работе знаменитого предприятия "Кировгеология" и научно-исследовательских институтов, в частности, Национальной академии наук Украины.

Но проблема нашей страны в освоении и использовании этих ресурсов. С первых лет независимости говорилось о необходимости создания замкнутого топливно-ядерного цикла на базе нашего сырья и изготовления ядерного топлива для атомных электростанций. К сожалению, эти проекты пока не реализованы, а они должны значительно усилить экономическую и энергетическую мощь страны, избавить нас от такой зависимости.

Таки дожали? США от Зеленского хотят уважения и соглашения о полезных ископаемых

Залежи титана, графита и марганца

– Также существует мнение, что американцы хотят доступ и к другим украинским месторождениям – титану, графиту, магнию, литию, марганцу. Действительно ли у нас есть такие запасы?

– Если коротко, то действительно у нас есть ценные мировые масштабы месторождения титана, графита и хорошие перспективы наращивания их запасов. Сырьевой базой для производства магния на Калушском комбинате и Запорожском титано-магниевом комбинате были калийно-магниевые руды Предкарпатья (Стебницкое и Калуш-Голинское месторождения) и в ограниченных партиях бишофит Днепровско-Донецкой западины. Кроме того, использовалось и импортное сырье – хлориды магния. Наши месторождения Предкарпатья сейчас не разрабатываются.

Месторождения лития в Украине есть в Донецкой области – Шевченковское месторождение сподуменовых руд.

В Кировоградской области есть месторождение петалит-сподуменовых руд, которое называется "Участок Добра" и Полоховское месторождение петалитовых руд. Эти месторождения скорее интересны для обеспечения диверсификации сырьевой базы существующих производств, в том числе и в Европе.

Наибольшие запасы лития в мире по данным Геологической службы США имеют Аргентина и Боливия – по 23 млн. т. В Европе месторождения лития имеют Германия, Чехия, Сербия, Россия, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия. Пожалуй, скоро в этом списке будет и Швеция.

В целом Украина имеет большие запасы графита. На балансе, думаю, месторождений шесть, но стабильной добычи сейчас нет. Кстати, в аккумуляторах графита содержится 20-30%, а лития – только 7-11%.

Что касается марганца, то по довоенным оценкам (данные Государственной геологической службы США за 2021 год) месторождения всемирно-известного Никопольского марганцеворудного бассейна по запасам занимали четвертое место в мире после Южной Африки, Австралии и Бразилии.

Полезные ископаемые

Какие месторождения уже захватила Россия

– Сколько месторождений полезных ископаемых уже захватила Россия в Украине? Ведь со стороны РФ было заявление, что они готовы предоставить США доступ к недрам на захваченных украинских территориях.

– Наша земля богата полезными ископаемыми, а их месторождений более 8,5 тысяч. Конечно, они есть и на оккупированных территориях. Системно мониторинг всех видов полезных ископаемых и их запасов выполняет Государственная служба геологии и недр Украины. Я могу только ориентировочно сказать, что количество всех утраченных месторождений, которые имели лицензии на разработку, составляет около 700, из них 450 – это месторождения важного для экономики сырья.

Украина потеряла ряд объектов по добыче углеводородов в Южном нефтегазоносном регионе, почти всю добычу доломитов для металлургии, карбонатного сырья для производства соды, сырьевую базу и комплекс производства брома и оксида магния, производство гафния, 90% пильного камня, более 80% месторождений флюсового сырья (98% довоенной добычи), а также более 95% месторождений огнеупорных глин, уникальное месторождение каменной соли в Соледаре, карьеры по добыче гипса/ангидрита на востоке.

На захваченных территориях оказались уже хорошо изученые и разведаные месторождения редких, редкоземельных и цветных металлов. В частности, Мазуровское месторождение комплексных циркон-рутил-ильменитовых и тантал-ниобиевых руд, сподумен-редкометальные руды месторождения "Крутая Балка" (Запорожская область), Азовское месторождение комплексных руд цирконий-редкоземельных, полезные ископаемые Анадольского массива, Мариупольское и Троицкое месторождения графита и другие.

Добыча полезных ископаемых / Фото: Getty Images

Каким должно быть влияние на пользователей недр

– Говорят, что почти все крупные месторождения полезных ископаемых в Украине уже находятся в частной собственности, мол, их раздали за бесценок своим людям за годы независимости. Действительно ли это так и может ли государство влиять на этот процесс?

– Да государство должно контролировать процесс использования минерально-сырьевых ресурсов. По Конституции недра принадлежат народу Украины. Есть страны, в которых за счет освоения минеральных ресурсов создаются общегосударственные фонды национального благосостояния как своеобразная подушка безопасности. Но для запуска таких механизмов нужно совершенствовать законодательство как по налогообложению недропользователей, так и выполнению владельцами всех условий лицензий. За нарушение лицензии должны аннулироваться. Если лицензия уже выдана, работы должны выполняться, а налоги уплачиваться. Тогда наши полезные ископаемые будут работать на развитие экономики.

Ранее ТСН.ua рассказывал о редкоземельных металлах Украины: могла ли Россия напасть из-за них и что могут получить американцы.

Это впервые всплыло в медиа! Детали соглашения о ископаемых из США – американцы хотели забрать все?!

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