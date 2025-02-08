Редкоземельные металлы Украины: могла ли Россия напасть из-за них и что могут получить американцы

В последние 15 лет в Украине из госбюджета не финансировались системные геологические работы.

Тема с редкоземельными элементами, которые якобы хотят получить США от Украины, взамен за военную помощь, усилила интерес к отечественной геологии и к украинским геологам.

Многих интересует, сможет ли Украина предоставить американцам редкие металлы и действительно ли наша земля богата таким уникальным сырьем, которым грезят за океаном.

ТСН.ua пообщался на эту тему со Стеллой Шехуновой, директором Института геологических наук НАН Украины, академиком НАН Украины, доктором геологических наук.

Стелла Шехунова, директор Института геологических наук НАН Украины

Чтобы предоставить – нужно еще разведать и откопать

– Действительно ли Украина сможет предоставить такие редкие ископаемые США в обмен на военную помощь?

– До того, чтобы взять и "предоставить" еще очень и очень далеко. Пока речь идет о перспективных геологических объектах с рудой, в которой можно найти определенный процент полезных ископаемых, о которых говорят американцы. Эти металлы в геологических образованиях распространены не столь равномерно, как мы можем себе представить.

Если вы бывали на станциях Киевского метрополитена, то замечали отделку, в частности, из гранита и других магматических пород. Даже такие породы, которые образовались из более или менее однородного расплава, а затем охлаждались и раскристаллизовались, при этом происходила кристаллизационная и гравитационная дифференциация вещества, имеют очень неоднородное строение. В них имеются большие ксенолиты от первичной непереплавленной породы, которая поглощалась магмой, а также присутствуют характерные включения крупных кристаллов, составляющих прожилки, образующие пегматиты. Полезные и особенно редкосные компоненты, часто сосредоточенные именно в таких частях породы.

В Украине перспективные на редкие земли геологические объекты находятся в породах Украинского щита в гранитах, сиенитах, щелочных сиенитах, пегматитах и метасоматитах.

– То есть их еще нужно найти?

– Чтобы разведать какое-нибудь месторождение, нужно провести общее картирование территории, затем найти на нем перспективные участки – это только поисковая стадия. А после этого можно браться за разведку, когда уже доказано, что на какой-то определенной площади повышенная концентрация полезных ископаемых и их можно найти. До этого нужно выяснить, как именно это рудное тело залегает, какова его мощность. То есть, я веду к тому, что "отдать металлы", это точно не так, как со слитками золота в банке – взял и кому-то передал.

В Институте геологических наук НАН Украины рассказали, почему предоставить редкоземельные металлы сразу не получится/Коллаж ТСН.ua

Большинство наших перспективных объектов – это пока лишь потенциальная возможность получить "металл". Перспективный объект как правило, еще предстоит тщательно разведать, оценить экономическую целесообразность разработки, организовать добычу. Для разведки рудных скоплений используются геофизические, минералого-геохимические методы.

Есть в Украине и разведанные месторождения. К примеру Азовское. В нем мы имеем комплексные полезные ископаемые – цирконий, редкоземельные руды. К сожалению, сейчас это месторождение на неподконтрольной территории в восточном Приазовье.

Сложности добычи

- Это где-то так, как со сбором грибов — знаем, что они теоретически есть в лесу, но еще нужно до леса дойти, поискать, собрать и только тогда кому-то передать?

– Где-то так. Но если вы найдете грибы, то вам их придется перебрать, почистить. А с рудами на редкоземельные элементы все еще труднее. Если вы даже найдете минерал, содержащий полезную компоненту, то ее нужно с применением физико-химических методов извлечь из минерала или породы.

Многие слышали о добыче золота. При промышленной переработке тоны руды, получают от 0,5 г до первых десятков грамм золота. А в руде на редкоземельные металлы их содержание составляет от первых процентов. К примеру, в комплексном Азовском месторождении, о котором я уже упоминала, в руде содержание суммы триоксидов редких земель колеблется от сотых долей процента до свыше 12,5%, при этом содержание диоксида циркония от сотых долей процента до свыше 42%.

Нужны технологии

– Для добычи редкоземельных элементов нужны еще и дополнительные спецтехнологии?

– Да. Технологии очень важны. Например, на территории Украины богатые залежи титана, но, к сожалению, конечную продукцию мы из него не производим. Мы научились только его обогащать и делать концентрат – рутиловый или ильменитовый, а дальше следует следующий этап переработки. Это уже требует технологий и инвестиций. А мы, к сожалению, остановились с развитием своих технологий. Мы сейчас даже по титану, по которому были в очень выигрышной ситуации и имели весь цикл производства, не все реализуем.

Где "скрыты" уникальные ископаемые

– Действительно ли территория Донбасса насыщена этими редкоземельными элементами?

– Нет, речь идет о восточном Приазовье. Полезные редкоземельные ископаемые частично находятся там. Два месторождения сейчас, к сожалению, на оккупированной территории. Это магматические породы, у которых есть и другие полезные компоненты и редкоземельные элементы.

Редкоземельные металлы и дефицитные минералы есть не только на востоке и юге Украины, которые частично оккупированы врагом. В северо-западной части Украинского щита наиболее перспективным на иттриевые редкие земли является Ястребецкое флюорит-редкоземельное месторождение в массиве сиенитов, а также Луговский массив щелочных гранитов.

В центральной части Украинского щита определенные перспективы связаны с комплексными проявлениями уран-золото-редкоземельной минерализации, в частности на Балке Корабельной.

Кроме описанных коренных объектов, есть еще группы перспективных объектов в корах выветривания и россыпей на Среднем Побужье, а также в Киевской, Винницкой и Житомирской областях. В частности, в корах выветривания Сущано-Пержанской зоны на северо-западе Украинского щита.

Но для многих из этих объектов еще нужны геолого-разведочные, геолого-экономические исследования, для определения систем их разработки с полной реализацией их комплексных ресурсов.

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Война началась из-за редких минералов?

– Как вы относитесь к версии, что именно из-за этих редких металлов и полезных ископаемых началась война, говорят, что Россия именно из-за них напала на Украину?

– Я считаю, что Россия, начав войну, надеялась быстро сменить власть на более лояльную к себе и в 2022 году не имела планов долговременной войны. Империя хотела сохранить контроль над территорией Украины более мягким способом, чем при захвате Крыма. И вопрос минеральных ресурсов (возможно кроме урана) не был ключевым.

Да, известно, что многочисленные войны в мире происходили именно из-за природных ресурсов, минералов и полезных ископаемых. Например, многие десятилетия французы воевали с немцами за месторождения Эльзаса и Лотарингии. В годы второй мировой войны на севере Европы развернулась война за руды никеля в северной Финляндии район Петсамо-Печенги. Месторождение принадлежало финнам, в 1930-1940-е годы руды никеля вывозили немцы, затем месторождение перешло россиянам. И даже тот же Пригожин в Африке зарабатывал на природных ресурсах, в частности, полезных ископаемых.

Но я не считаю, что россияне напали на нас именно из-за минерально-сырьевых ресурсов. Причина – глобальная геополитика, а полезные ископаемые – уже бонусы. Когда РФ оккупировала Крым, то вдобавок к территориям получила месторождения углеводородов, находящихся на черноморском шельфе.

К примеру, после аварийного затопления шахты в Солотвино (на Закарпатье) в 2010 году у нас осталось единственное месторождение по добыче каменной соли возле Бахмута (бывший Артемовск) в Соледаре. Месторождение сейчас на неподконтрольной Украине территории. Не знаю есть ли сейчас добыча и получает ли прибыль агрессор, но Украина осталась без собственной каменной соли.

Кстати, и без оккупации территорий, до войны почти 80 процентов продукции из наших месторождений титана, экспортировали в Россию. То есть полезные ископаемые можно получать и без захвата территорий. Мы имеем и разрабатываем месторождения титана, но выгоды от этого получаем мало. Фактически мы продаем сырье, ильменитовый концентрат и рутиловый, а не конечную продукцию из титана и сплавов.

Тоже самое с железорудными месторождениями. До войны мы могли производить высококачественные стали и металлургическую продукцию, но потеря Мариуполя и других городов на юге, негативно повлияла и на металлургическую отрасль. Поэтому для послевоенного возрождения экономики нужно ориентироваться не просто на добычу полезных ископаемых как сырья, а на создание технологических цепей и производство продукции с более высокой добавленной стоимостью.

В Институте геологических наук НАН Украины рассказали, почему предоставить редкоземельные металлы сразу не получится/Коллаж ТСН.ua

Почему Москва знает обо всех наших месторождениях

– Похоже, что россияне хорошо ориентируются, где и чем богата украинская земля?

– В советское время вся геологоразведочная информация, получаемая по результатам геолого-разведочных работ на территории Украины, отправлялась первым экземпляром отчета в Москву. То есть россияне имеют всю информацию о наших полезных ископаемых, потому что такой тогда была система.

Кроме нескольких новых месторождений углеводородов на шельфе Черного моря, которые россияне у нас тоже оккупировали, большинство месторождений были разведаны еще при СССР. Тогда в геологическую разведку вкладывались средства, велись системные геолого-съемочные, геологоразведочные работы. А за последние 15 лет в Украине из госбюджета не финансировались системные геологические работы, даже геолого-картовочные, только обработка и переинтерпретация ранее накопленных данных. Украинская геологическая отрасль уже несколько десятилетий, к сожалению, не развивается, а сокращается.

А для послевоенного восстановления страна будет нуждаться как в развитии стратегических отраслей, требующих развития минерально-сырьевой базы стратегических полезных ископаемых, так и в обеспечении населения качественной питьевой водой, сырьем для строительства, производства стекла и других материалов. Эти потребности могут обеспечить кластерные объединения геологов ученых и практиков.

Ранее ТСН.ua сообщал, что украинские металлы заинтересовали Трампа: что стоит за предложением США.

"Мы открыты к этому": Зеленский о заявлении Трампа о помощи в обмен на редкоземельные металлы

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