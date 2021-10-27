Реестр педофилов: в каких странах функционирует и кому следует в него заглядывать

Реестр педофилов: в каких странах функционирует и кому следует в него заглядывать

Информация о преступниках будет храниться даже после того, как они отбыли наказание.

Министерство Юстиции считает отечественных педофилов и запускает единый реестр лиц, осужденных за преступления сексуального характера в отношении детей.

Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 26 октября.

Пока что – в тестовом режиме. На сегодняшний день в нем у 171 человек, но наполнение продолжается. Вносить новых педофилов в реестр будут исключительно по определению суда. А вот доступ к этому списку получат все правоохранительные органы. В Минюсте советуют заглядывать к нему и работникам образования, чтобы те не взяли педофила на работу.

Такие реестры – привычная практика для Норвегии, Канады и США, отмечают в министерстве юстиции и отмечают, информация о преступниках будет храниться даже после того, как они отбыли наказание.

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