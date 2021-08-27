Реформа школьного питания: появятся ли в меню украинских школьников болоньезе, минестроне и шпундер

С 1 сентября в украинских школах появится новое меню, а на большинстве школьных кухонь установят пароконвектоматы.

Едва ли не самым большим препятствием для полноценной реформы школьного питания в Украине является устаревшее кухонное оборудование. По оценкам Минобразования, почти половина учебных заведений к пищевым новациям не готова технически. Согласно реформе школьного питания чуть ли не в каждой школе должны появиться пароконвектоматы — комбинированные пароварки, с которыми повара должны научиться работать.

О том, готовы ли они к этому в школах и оценятли такие новации школьники, говорится 27 августа в сюжете ТСН.19:30 в рамках цикла "Школьные старты".

В школьных столовых готовятся к внедрению нового меню уже с 1 сентября. Существенные изменения в питании школьников происходят впервые за последние 30 лет. Теперь в меню предусмотрены свежие фрукты, овощи, блюда на пару или запеченные, больше мяса и рыбы, и минимум сахара и соли.

Новые блюда для учащихся, известные также как меню шеф-повара Клопотенка, были представлены весной этого года автором меню вместе с первой леди Еленой Зеленской. Меню на четыре недели состоит из 160 блюд, из которых в каждой школе могут выбирать свой вариант.

В сельской школе на Николаевщине о реформе слышали, но, как это будет выглядеть на практике, не могут себе представить.

"Если включаешь духовку, то выбивает вытяжку. Мы не можем с таким оборудованием работать, надо новое ", — сетует кухарка Наталья Примачковська.

На кухне школьной столовой не могут вспомнить, когда здесь в последний раз меняли технику, поэтому сомневаются, что им удастся готовить по рецептам Клопотенка.

В правительстве же утверждают, что переоснащение пищеблоков уже началось, в частности, почти в каждой школьной кухне должны появиться пароконвектоматы. По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, на ремонт пищеблоков было выделено 400 млн грн, а всего в Украине модернизировано 1809 школьных столовых.

Кухонную технику, которая позволит оставить в прошлом все жареное, в киевской школе, которую посетила группа ТСН, еще только собираются установить. В упаковке оно еще стоит на первом этаже учебного заведения. Это устройство не только избавит школьников от пережаренных на масле блюд, но и позволит готовить несколько блюд одновременно.

В школе в Новобогдановке на Николаевщине о таком приборе даже не слышали и, узнав новое слово, пообещали поискать его в Интернете.

Между тем в некоторых школах этой техникой уже активно пользуются. В гимназии в Житомире пароконвектоматы установили еще 3 года назад. Школьная столовая здесь на 210 мест. Кормит учеников частное предприятие, готовя блюда только на фильтрованной воде. В столовую ходят почти все ученики — говорят, потому что вкусно.

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А вот в лицее в селе Рокини Волынской области, где обучается более 200 учеников, пищеблок новый, а меню — старое. Несмотря на то, что новые стандарты действуют уже с 1 января, в прошлогоднем меню были даже запрещенные сосиски. На кухне уверяют, что от сосисок уже отказались, хотя, говорят, дети их очень любят.

И повара в школах, и родители детей сомневаются, что все блюда из нового меню придутся по вкусу школьникам. "Вот из тыквы сырой салат — я думаю, что дети не будут его есть. Из сырой свеклы салат — тоже думаю, нет. Но будем их пробовать ", — замечает одна из сотрудниц кухни Лариса Солтис.

Еще один вопрос, который беспокоит поваров и педагогов — стоимость школьных обедов. В каждом регионе — цены разные, зависят от местного бюджета, колеблясь в пределах 13 — 35 грн. И пересматривать эти тарифы готовы не везде.

"Школьные старты": с 1 сентября в школьных столовых будет новое меню - готовы ли повара

Авторы: Светлана Березовская, Татьяна Хомич, Лилия Родина, Елена Кузнецова

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