Реинкарнированный СССР с ядерным оружием против свободы демократий: Байден заверил, что Украина никогда не станет жертвой Путина

Запад окончательно сделал ставку на полное и сокрушительное поражение России в ее геноцидной войне против Украины. Точку в этом поставило выступление президента США Джо Байдена в Варшаве во вторник, 21 февраля, вечером, за три дня до годовщины начала российской полномасштабной войны против Украины.

США не собираются разрушать Россию. Это было сигналом Байдена россиянам во время его выступлении в Варшаве. При этом США и весь западный мир не собираются закрывать глаза на военные преступления россиян в Украине. Вспоминая слова вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенской конференциипо безопасности о совершенных Россией преступлениях против человечности, трибунал уже близок.

Первое за два года обращение Путина к Федеральному собранию также во вторник, 21 февраля, обернулось полным провалом. После триумфального визита Джо Байдена в Киев (директору ФСБ Бортникову даже пришлось публично заявить, что США якобы заранее предупредили Россию о визите Байдена в Киев по дипломатической линии) и его исторической речи в Польше, сумасшедшему кремлевскому "фюреру" нечего противопоставить, кроме ядерных угроз.

Многие восприняли его заявление о приостановлении участия России в Договоре о сокращении и ограничении стратегических и наступательных вооружений, более известное как START, как шантаж. Но на самом деле все гораздо серьезнее. После нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), что и стало причиной выхода из него США, и приостановки участия России в START, в мире нет больше механизма контроля за ракетными и ядерными потенциалами.

"Сегодняшним решением (России – ред.) по договору о СНВ вся архитектура контроля за вооружениями разрушена", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заверил, что США будут внимательно следить за действиями России и позаботятся о собственной и безопасности союзников. Это значит, что Вашингтон очень серьезно воспринял очередные ядерные угрозы Путина.

Что Украина должна понимать о выступлениях Джо Байдена и Владимира Путина? К чему готовиться нам и миру? ТСН.ua проанализировал главные заявления американского президента и кремлевского военного преступника.

"Это может длиться долго"

Именно это главный сигнал Джо Байдена к украинцам – нужно готовиться к долгой войне. Американский президент приехал из Киева в Польшу в понедельник поздно вечером. Уже во вторник, 21 февраля, днем он встретился с Анджеем Дудой. Варшава встречала Джо Байдена украинскими и американскими флагами, проукраинскими митингами и билбордами с призывами предоставить Украине истребители F-16.

Все ждали от выступления президента Байдена чего-нибудь мощного и особенного. Так и вышло. После вдохновляющей речи Анджея Дуды, что Украина должна выиграть в этой войне против реваншистской России, на сцену в центре Варшавы под песню Freedom ("Свобода" в переводе с англ. – ред.) очень вдохновенно и даже приплясывая вышел Джо Байден. Сам лозунг "свобода" стал главным в его речи.

"Украина никогда не станет победой для России. Никогда!", – заявил Байден.

По его словам, автократы понимают только одно слово – "нет". Мир понял, что аппетиты агрессора удовлетворить невозможно, им нужно противостоять. На кону сейчас, как сказал Байден, – свобода. Свобода всех демократий против диктатуры. Кстати, именно слова о "главной битве 21 века между демократиями и автократиями" Джо Байден сказал сразу после избрания президентом США. Тогда среди основных автократий мира он назвал Китай и Россию. Однако никто и не представлял, что это сражение начнется 24 февраля 2022 года полномасштабной войной России против Украины.

"Год назад мир готовился к падению Киева. Я только что приехал из Киева и могу сообщить, что Киев держится крепко, гордо, а самое главное — свободно", — заявил президент США, выступая в Варшаве.

Вспомнил Джо Байден и о Беларуси и Молдове. Очень символично, что эти его слова прозвучали именно в день, когда ряд западных СМИ со ссылкой на документ "Стратегические цели РФ в Беларуси", где прописано поэтапное полное присоединение Беларуси к РФ к 2030 году, а премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и опрокинуть туда своих военных. Планы Кремля поняли – окружить Украину со всех сторон, сделав из Молдовы еще один плацдарм для нападения. Поэтому здесь главная задача Запада – сорвать эти планы.

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Ну и наконец Джо Байден анонсировал, что в 2024 году США будут принимать юбилейный саммит НАТО по случаю 75-й годовщины создания Альянса.

"Да не будет сомнений: приверженность Соединенных Штатов нашему альянсу и статье 5 надежна. И это знает каждый член НАТО, и Россия также: нападение на одного – это нападение на всех. Это священная клятва", – заверил Джо Байден.

Конечно, Украине здесь хотелось бы услышать заверение, что мы станем членами НАТО, а, например, в 2024 году на юбилейном саммите Альянса в США – получим ПДЧ или дорожную карту вступления. Однако, как Киев уже уверяли западные лидеры, главное – это выиграть войну.

"Хочу обратно в СССР"

Именно этим лозунгом из известной русской песни можно охарактеризовать обращение Путина к Федеральному собранию. В течение недели российская пропаганда надувала щеки и делала из мухи слона, обещая, что в выступлении будет что-то такое, от чего дрогнет чуть ли не весь мир. А обернулось все большим пшиком.

С самого утра в украинском сегменте Facebook ходили мемы о ключевых фразах, которые будут "зашиты" в речи Путина: от "неонацистов в Украине", "не мы начали войну", "англосаксы" и популярное "кхе-кхе" Путина до " это Запад первый начал». И в принципе все это прозвучало рядом с обвинениями в адрес демократий по введению термина "гендерно-нейтрального Бога", и еще раз повторил свою знаменитую фразу, что "семья – это союз мужчины и женщины".

Все эти "скрепы" глава Кремля озвучивал уже не в первый раз. Однако рядом с этой шизофренией все ожидали, что во время первого за два года обращения в Федеральное собрание Путин объявит об очередной волне мобилизации и едва ли не официальной войне Украине, потому что раньше, по его словам, "они еще ничего не начинали". А вышло наоборот: он повторил уже заезженные фразы о приближении НАТО к границам России, создании в Украине "антироссии" и секретных биолабораторий, обвинив Австро-Венгрию и Польшу, что они еще в 19 в. стремились оторвать "исторические земли" Украины от России, а Киев – в попытках получить ядерное оружие.

Нетрудно догадаться, кто должен стать конечным потребителем этого маразма, – русский народ. Путин еще раз пытается доказать россиянам, а за что же они воюют в Украине и пачками умирают. Однако, вместе с этим, дух этого обращения был насквозь пропитан советщиной и социализмом, призывами к россиянам затянуть пояса и терпеть, а к бизнесу и олигархам – вкладывать деньги в Россию, потому что, по словам Путина, рядовые россияне только порадовались, когда Запад конфисковал деньги, яхты и виллы россиян за границей.

Это, кстати, был едва ли не первый публичный личный выпад Путина в сторону российских олигархов. Дело в том, что в Кремле уже давно дискутируется введение дополнительных налогов для богатых. А, проще говоря, чтобы они просто скинулись на войну кремлевского диктатора.

"Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто потерял яхты, дворцы за границей, а в разговорах на кухнях вспомнили тех, кто получил все после приватизации. Я хочу, чтобы меня услышали те, кто пытается бегать с протянутой рукой – это бессмысленно”, – сказал Путин.

По сути, Путин предлагает олигархам, бизнесу и России вернуться назад в СССР, опустить новый Железный занавес и переводить экономику на военные и рельсы длительного противостояния с Западом. При этом он призывает развивать малый и средний бизнес и сыплет денежными подачками для народа, что в условиях войны и санкций просто невозможно.

О чем эта очередная шизофреническая речь главы Кремля говорит Украине?

Во-первых, Путин публично сделал ставку на долгую войну на истощение. Для него война против Украины – это экзистенциальная война против всего Запада. А заявления о создании спецфонда для помощи военным и семьям погибших на войне – сигнал, что мобилизация продолжится. Путин не понимает, что он проигрывает войну, считая время и мобилизационный ресурс России на его стороне.

Во-вторых, продолжение войны против Украины в 2023-2024 гг. станет основой предвыборной программы Путина. Президентские "выборы" (так называемые выборы, потому что Кремль "нарисует" любой результат) должны состояться 17 марта 2024 года. Поэтому продолжение войны – это единственный способ для Путина остаться у власти.

В-третьих, ядерный шантаж никуда не девался, несмотря на строгие предупреждения США, Китая и Индии. Именно во время визита Джо Байдена в Украину и Польшу Россия начала масштабные учения стратегических ядерных сил и впервые со времен распада СССР вывела в море корабли с ядерным оружием. А во время обращения в Федеральное собрание, Путин объявил о приостановлении участия России в договоре START. Поэтому градус ядерного шантажа будет только расти, потому что это, по сути, единственное, что осталось у Путина.

И, в-четвертых, именно во время обращения Путина к Федеральному собранию с визитом в Москве находится главный китайский дипломат Ван И, который на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что Китай вскоре анонсирует свой "мирный план" по урегулированию войны России против Украины. Параллельно с этим американские медиа сообщили, что в ближайшие месяцы Москву может лично посетить Си Цзиньпин. И все это на фоне официальных предупреждений Вашингтона со ссылкой на данные американской разведки, что Китай вплотную приблизился к летальному оружию России, что, по словам Владимира Зеленского, будет означать начало мировой войны.