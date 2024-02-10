Река смерти для уклонистов: как мужчины пытаются бежать из Украины через Тису

Ради нелегального пересечения границы мужчины идут на неоправданный риск, экстрим и авантюризм. Уклонисты в очередной раз шокируют своими изобретательными способами пересечения границы. Особенно это касается тех, кто пытается сделать это через реку смерти – именно так называют украинскую Тису.

На какой экстрим готовы уклонисты, чтобы пересечь границу, сколько стоит такое "удовольствие" и какой "урожай" коррупционеров насобирало ГБР среди представителей ТЦК – в эксклюзиве TSN.UA рассказала Виктория Панченко.

Экстремалы-уклонисты

В последнее время нередки попытки незаконного пересечения границы Украины именно через реки. Украинские пограничники спасают едва не тонущих во время попытки побега за границу уклонистов – их буквально за волосы вытаскивают из ледяной воды реки Тисы. К сожалению, иногда такие попытки имеют трагические последствия.

В частности, 6 февраля 2024 года пограничники Черновицкого отряда получили информацию от румынских коллег об обнаружении ими в реке Прут тело мужчины. Погибшим оказался гражданин Украины, житель Харьковской области, мужчине было всего 42 года. В настоящее время румынские правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели. Не исключают правоохранители, что мужчина пытался незаконно попасть в Румынию.

На Тисе было больше всего трагических случаев, связанных с попытками незаконного пересечения границы. В ГСЧС Украины в Закарпатской области сообщают, что в настоящее время наблюдается повышение уровня воды в этой реке. Так что спасатели предупреждают об ответственности и потенциальной опасности незаконного пересечения границы.

Всего с начала полномасштабного вторжения в реке Тиса на Закарпатье утонули два десятка мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Об этом в телеграмме сообщает Государственная пограничная служба. На отчаянный шаг украинских мужчин толкает "кроткая мобилизация" и множество объявлений в Telegram-каналах о "легальном" пересечении границы.

Но по факту "легальное" пересечение границы превращается в экстремальное – через полноводную ледяную Тису в темное время суток. Такой экстрим еще и сумасшедших средств стоит. А стопроцентных гарантий, что вы успешно пересечете границу, никто не дает.

Хорошо, если вам выдадут спасательный жилет, гидрокостюм или лодку, потому что иногда отчаянные просто бросаются в воду и пытаются плыть в светлое будущее за границей, где нет войны, взрывов и главное ТЦК.

Но не каждая история заканчивается хепи эндом, потому что Тиса – река коварная, с быстрым течением, ледяной водой, крутыми берегами и коварным дном, засоренным ветвями, корягами и камнями.

Государственная пограничная служба Украины предостерегает, что за нарушение пограничного законодательства предусмотрена административная или уголовная ответственность, такие противоправные действия нередко связаны с риском для жизни и здоровья, что мы и наблюдаем в новостях ежедневно.

Коррупция в ТЦК

Пограничники уверяют, что экстремалов-уклонистов все больше, потому что с поддельными документами на границе уже не так "везет" как раньше. Пограничники умело обнаруживают подделки, однако и это не останавливает уклоняющихся.

В Одесской области такие дельцы уже доподрабатывались. ГБР задержали сотрудника военкомата и правоохранителя, торговавших "белыми билетами". По данным гБР, злоумышленники предложили военнообязанному мужчине оформить документы о непригодности к службе. Тот мог выбрать причину – женитьбу на женщине с инвалидностью или по состоянию здоровья. Стоило это семь тысяч долларов. Мужчин задержали во время передачи денег. Им хотят сообщить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрать меру пресечения. За это грозит до 10 лет тюрьмы или дисциплинарный батальон. Об этом сообщила Татьяна Сапьян, советница по коммуникациям ГБР.

К сожалению, мы не каждый день слышим о новых скандалах с представителями ТЦК и так называемой "кроткий" мобилизацией. И почти каждый раз военные предстают перед обществом не в выгодном свете, а скорее наоборот – их боятся, ненавидят и даже презирают. Потому что те выполняют свою работу – ищут уклонистов и вручают мужчинам призывного возраста повестки.

42-летний Владимир Хорошевский после ранения на фронте теперь служит в одном из ТЦК в Запорожье. Он не понимает тех, кто пытается унизить его работу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Так хотят убежать, что готовы умереть! Уклонисты шокируют! Мужчин за волосы вытаскивают из Тисы!

Напомним, ТЦК в Украине будут работать круглосуточно.

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