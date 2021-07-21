"Реки" в метро Киева и затопленные маршрутки в Кропивницком: в Украине продолжает бушевать непогода

"Реки" в метро Киева и затопленные маршрутки в Кропивницком: в Украине продолжает бушевать непогода

Минимум на десяти улицах Кропивницкого потоки воды парализовали движение транспорта.

В Украине продолжает бушевать непогода. После нескольких недель жары мощный, почти тропический ливень накрыл и Кировоградскую область.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 21 июля.

Непогода с градом и сильным ветром бурлила поздно вечером 20 июля не более часа, однако вызвала немало проблем.

В Кропивницкому — смыт асфальт и поваленные деревья. Минимум на десяти улицах областного центра потоки воды парализовали движение транспорта.

Вторые сутки подряд плывет и Киев. Накануне вечером в стлице снова прошел сильный дождь с грозой. Имея уже горький опыт первого дня непогоды, работники столичного метрополитена этот раз к возможному потопу подготовились.

Чтобы вода не дошла до платформы, в переходе на станции метро "Позняки" сделали дамбу из мешков с песком. Станцию не затопило, а вот чтобы выйти из нее или, наоборот, зайти — пассажиры должны были пробираться сквозь воду, которой местами была по колено.

Новости Украины: после нескольких недель жары, Кировоградскую область накрыл мощный ливень

Напомним, ранее синоптики назвали регионы, которые накроют мощные ливни с грозами 21 июля.

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