Реки выходят из берегов, дома уходят под воду: какой беды наделал во Львове "необычный дождь"

Непогода во Львове / © Львівська міська рада

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Львов и населенные пункты рядом подтопило. Из-за сильного дождя из берегов вышла река Зубра.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

Что происходит в селах возле Львова

Сокольники — село возле Львова. Здесь ситуация едва ли не самая сложная. Вода местами по пояс. Посреди села образовалось настоящее озеро. Течение настолько стремительное, что проезд закрыт. Полиция перекрывает дорогу и регулирует движение.

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Здесь утром спасатели эвакуировали семью — двух взрослых и двух детей. Выбрать самостоятельно из дома люди не могли — помогали надувной лодкой.

Село Зубра — которое с другой стороны Львова. Здесь тоже вышла из берегов местная река. Кое-где вода достигала трех метров. Перевернутая машина — до сих пор на обочине. Ее снесло течением. Стоянки затоплены — из мути едва выглядывают крыши автомобилей. Дороги здесь тоже под водой — проезд невозможен.

Подтопило также часть автодороги «Львов-Пустомыты-Меденичи».

Последствия непогоды в селах под Львовом / © newellsoldboys.com.ar

Что происходит во Львове

Подтапливает также и Львов. В городском совете сообщили, что во Львове выпало рекордное количество дождя — 110 мм за 12 часов. Это больше, чем обычно выпадает за целый месяц. Последний раз такое количество осадков фиксировалось еще в 1966 году.

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Больше всего подтоплений зафиксировали на трех улицах Львова: Трускавецкой, Окружной, Авиационной.

«Есть подтопления в нескольких учебных заведениях, в частности в „Школе радости“, лицее Пулюя и профучилище на Пасечной. Вода или уже сошла, или ее откачивают. Также подтопило помещение Центра Довженко — сегодня там не работает кинозал и точка „Спільно“, — сообщили во Львовском городском совете.

Последствия непогоды во Львове. / © Львівська міська рада

Также в городе зафиксировано падение 9 деревьев. Кроме того, из-за непогоды некоторый общественный транспорт курсировал с изменениями.

В Винниках, что возле Львова, реки Марунька и Вишенка тоже стали полноводными и могут выйти из берегов.

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Жителей Львова просят не оставлять авто в подземных паркингах, забрать вещи из подвалов и если есть возможность воздержаться от поездок.

Что говорят синоптики

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии сообщили о чрезвычайном дожде.

«10 июля ночью наблюдался чрезвычайный дождь. Количество осадков составило 110,2 мм за 12 часов. Это составляет 115% от месячной нормы. Такое количество осадков фиксируется впервые за весь многолетний период наблюдений», — говорится в сообщении.

До конца суток, 10 июля, во Львове и области продлится сильный дождь, который в гидрометцентре назвали «необычным длительным». Объявлено о третьем (красном) уровне опасности.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ВУЛИЦЫ СТАЛИ РЕКАМИ! ЛЬВОВ и ЛУЦК ушли под ВОДУ из-за ЛИВНЕЙ! ПРОГНОЗЫ СИНОПТИКОВ НЕДОСТАТОЧНЫ