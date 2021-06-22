Рекомендуют не выходить на улицу: в КГГА объяснили причины пылевой бури в столице

Вредные вещества накапливаются в атмосфере в зависимости от метеорологических условий: температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления.

В КГГА сообщили, что в воздухе в столице действительно зафиксировали повышение концентрации пыли.

Об этом начальник управления экологии КГГА Александр Возный сообщил в ответ на информационный запрос ТСН.ua.

"На двух автоматизированных постах наблюдения было зафиксировано повышение концентраций пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10): пост наблюдения № 4 (ул. Вербицкого 26) в Дарницком районе; пост наблюдения № 8 (Харьковское шоссе, 7/1) в Днепровском районе. По данным космических наблюдений над территорией Астраханских степей возникла пылевая буря. Это явление, к сожалению, задело и город Киев ", — говорится в ответе.

По данным управления экологии КГГА, высокая температура воздуха не дает загрязняющим веществам подниматься вверх.

"Вредные вещества накапливаются в атмосфере в зависимости от метеорологических условий: температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления. В атмосфере постоянно происходит смешивание воздуха — так называемая "турбулентная диффузия" и вредные вещества не только переносятся ветром на большие расстояния, но и поднимаются в верхние слои атмосферы, но в условиях повышения температуры, горячий воздух не дает загрязняющим веществам подниматься вверх. По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, среднесуточная температура в столице с 14.06.2021-22.06.2021рр. повысилась с 18,0 ℃ до 25,2 ℃ ", — говорится в ответе.

В КГГА порекомендовали киевлянам не выходить без надобности на улицу.

"Рекомендация людям, которые относятся к группе риска хронических заболеваний дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы, воздержаться от прогулок, в случае пребывания на улице иметь при себе чистую воду, закрыть окна", — сообщил нам начальник управления экологии КГГА.

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