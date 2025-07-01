Рекордная атака РФ: как работала ПВО, и действительно ли ждать "тысячи Шахедов" осенью

Россия нанесла по Украине самый масштабный воздушный удар

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В ночь на 29 июня Россия осуществила самую масштабную комбинированную воздушную атаку за все время полномасштабной войны против Украины В общей сложности было применено 537 средств воздушного нападения.

На фоне недавних атак на Киев и информации о том, что россияне наращивают производство дронов и осенью могут атаковать нас еще больше и чаще, ТСН.ua поинтересовался у эксперта: какие перспективы нас ждут и как защититься от таких атак.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, во время самой большой воздушной атаки Украины 29 июня россияне миновали Киев, который до этого атаковали три недели подряд.

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Особенности самой масштабной атаки россиян

Если анализировать ситуацию по «Шахедам», а они были наиболее многочисленным компонентом этой атаки, то количество сбитых и локационно утраченных дронов было более 91%, что является очень неплохим результатом.

«Особенность этого налета заключалась в том, что россияне прокладывали маршруты там, где у нас нет комплексов ЗРК Patriot. И во время атаки использовали баллистику — „Искандеры“ и „Кинжалы“. Поэтому по ним результат крайне неудовлетворительный. К сожалению, другими средствами их сбить невозможно. Поэтому и такой результат: из 7 запущенных врагом „Искандеров“ уничтожен один, а из четырех „Кинжалов“ не сбит ни один. А вот по крылатым ракетам результат в общем-то неплохой: из 41 ракеты Х-101 сбито 33 и одна локационно потеряна. Что касается сбития „Калибров“, то по ним результат 80% — из 5 запущенных 4 удалось сбить», — рассказывает Валерий Романенко.

Что было целью России во время наибольшего удара

Эксперт добавляет, что целями неприятеля были в основном инфраструктурные объекты. А география ударов практически по всей Украине, кроме центральных областей. Россияне били по Западной Украине — были прилеты во Львовской области, а также в прифронтовых городах и Полтавской области.

«Львовщина и Дрогобыч — это районы, где находятся газовые хранилища и ведется добыча нефти и газа. Полтавщина — тоже самое — нефть и газ (до 40% украинской добычи газа), а в Полтаве атаковали еще и транспортный объект — ударили по вокзалу. Если до этого россияне били по Киеву, чтобы поразить существующие или не существующие индустриальные предприятия, где, по мнению россиян, производилось что-то критически важное для ВСУ, то во время наибольшей атаки целями были инфраструктурные объекты, гражданское население и объекты топливно-энергетической инфраструктуры», — объясняет Валерий Валеренко.

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Комбинированные удары с периодичностью в 5-6 дней

Эксперт соглашается, что россияне наносят комбинированные атаки по Киеву с определенной периодичностью, а в последнее время массированно атакуют какой-то один город в Украине. Последний, самый большой удар, отличается от этих атак, потому что били одновременно по нескольким городам.

«Максимальные налеты на Украину были 1 июня, затем 6, 9 и 17 июня. То есть с интервалом в пять-шесть дней, где-то в таком диапазоне делаются налеты. В промежутках между указанными датами падает количество запущенных „Шахедов“. Они либо компенсируются ракетами, либо интенсивность ударов в эти дни падает и россияне берут перерыв», — отмечает Валерий Романенко.

Эксперт добавляет, что июнь кардинально отличается по налетам россиян с маем, где было всего четыре налета, три из них в конце месяца — с 24 по 26 мая.

«Сейчас россияне прибегли к частому использованию воздушных ударов, наносят их в основном с периодичностью в 5-6 дней», — говорит Романенко.

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Российская логика нанесения ударов

Авиационный эксперт отмечает, что трудно определить предвестника возможного комбинированного удара, потому что понять логику россиян невозможно.

«Думаю, причиной для удара могут быть любые политические события. Маршруты нанесения ударов им давно известны, а для пуска ракет в России проблем нет, они очень быстро к этому готовятся. Особенно это касается ударов баллистики по прифронтовым регионам, там все происходит молниеносно», — объясняет Валерий Романенко.

Он добавляет, что нанесение воздушных ударов зависит от текущей ситуации, а также от наличия и анализа соответствующей разведывательной информации противника.

«Если россияне видят что-то выходящее из нормального ряда, например, мы нанесли эффективный удар беспилотниками, то они моментально начинают бить по предприятиям, где считают, что эти беспилотники там производят, а заодно наносят удары по жилой застройке, где находятся эти предприятия», — замечает эксперт.

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Цели для ударов по России

На вопрос, чем именно Украина может защититься от комбинированных и массированных атак противника, эксперт убежден, что должны наносить удары по предприятиям, производящим дроны и ракеты в России.

«По Воткинскому заводу, где вероятно производятся „Кинжалы“ и „Искандеры“ мы не достанем, потому что это почти Дальний Восток. Но по оперативным складам этих ракет мы можем бить на расстояние до 500 километров. Что касается производства крылатых ракет и дронов, которые в основном производятся в Подмосковье, то мы способны их доставать. А ракеты Х-59 вообще производятся на Смоленском авиазаводе — тоже можем наносить удары. То есть, в общем, можем уменьшить интенсивность ракетных ударов, которые враг наносит по Украине», — отмечает Валерий Романенко.

Опасность от беспилотников

Он добавляет, что за май россияне выпустили по Украине четыре тысячи «Шахедов», а за июнь — 5441.

«Поэтому есть определенное увеличение. Но мне кажется, что они используют „Шахеды“, которые остались у них еще с мая. Поэтому и увеличили количество пусков в июне. Чтобы проверить эту версию, нужно сравнивать количество пусков со следующим месяцем лета, если будет дальнейший рост, тогда уже нужно с этим активно что-то делать», — говорит авиационный эксперт.

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Противошахедная оборона и что в нее должно войти

Валерий Романенко считает, что в Украине нужно создавать противошахедную оборону. Но сбивать дроны нужно не ракетами, потому что их у нас физически не хватит для этого.

«Основную угрозу для нас представляют именно большие рои „Шахедов“, которые запускают россияне. Для отражения таких атак должны использоваться малокалиберная артиллерия, зенитные FPV-дроны и легкие антишахедные ракетные системы — Martlet, Avenger, Vampire. К сожалению, с баллистикой мы ничего сделать не сможем, пока не получим больше комплексов Patriot», — объясняет эксперт.

Валерий Романенко считает, что с крылатыми ракетами достаточно успешно борются наши истребители. И приводит пример, что из 14 запущенных в июне крылатых «Искандеров-К» 12 были сбиты, 1 локационно потеряна и только одна долетела до цели.

«С ракетами Х-101 тоже неплохой результат — было запущено 108 ракет и 96 сбито (1 локационно потеряна). Выходит к цели долетает только одна ракета из десяти. С „Калибрами“ похожая ситуация — 23 были запущены и 17 не долетели до цели», — объясняет Валерий Романенко.

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Нужно ли F-16 «охотиться» на дроны?

В то же время в Сети раздаются мысли, мол, зря истребители F-16 бросают на сбивание «Шахедов», ведь Украина теряет высококлассных пилотов и истребители, которые нам так тяжело достались.

Валерий Романенко категорически не соглашается с таким мнением:

«Во-первых, неизвестно, при каких обстоятельствах погиб наш пилот — сбивал он «Шахед» или крылатую ракету. Истребитель F-16 при выполнении задач ПВО несет на себе максимально шесть ракет, а то и четыре. Если пилот охотился уже за седьмой целью, то он мог применять только бортовую 20-мм пушку. Что именно сбивал пилот, дрон или ракету, неизвестно, как и такой важный показатель, как высота полета. Дискуссия основывается только на предположениях. Когда будет официальная информация, при каких обстоятельствах был потерян самолет и погиб наш летчик, можно будет вернуться к этой теме. Сейчас нет смысла обсуждать это», — отмечает Валерий Романенко.

Будет ли нашествие дронов в 1000 штук за ночь

Также авиационный эксперт называет сомнительной информацию о том, что уже осенью тысячу российских «Шахедов» будут запускать по Украине, а радиоуправляемые дроны среди бела дня охотятся за людьми на улицах Киева и Львова.

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«Это полный бред. Я не понимаю, зачем такое рассказывать, может, чтобы люди в панике убегали из Украины? Россияне за месяц способны выпустить 5400 дронов, из них максимум 3 тысячи — это „Шахеды“, все остальное — дроны-имитаторы. В день россияне производят 90 дронов, то есть 2700 в месяц. Откуда возьмется у них до конца года рост производства в 10 раз? Это ведь не пирожки печь, когда можно поставить дополнительно 10 печей и жарить», — говорит Валерий Романенко.

Он подчеркивает, что для наращивания такого темпа нужны ресурсы, а по спутниковому наблюдению в России не обнаружены новые места производства.

«В РФ есть два завода — один выпускает около 2 тысяч БПЛА, а второй около тысячи. Но этот завод не может с одной тысячи дронов за полгода перескочить на выпуск 10 тысяч БПЛА. Это просто нереально», — объясняет специалист.

Дроны не будут охотиться за львовянами

Валерий Романенко подвергает сомнению и информацию о том, что радиоуправляемые дроны будут охотиться за жителями Киева, а тем более Львова или других отдаленных от фронта городов.

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«На таком огромном расстоянии по законам физики невозможно управлять дронами. Мне вообще не понятно, как они могут выполнять управляемые полеты над западными областями Украины. Радиоуправление дронами можно производить максимально на расстоянии 120-150 километров или до 200 километров через ретранслятор. И то — до определенной высоты полета: если дрон спустится для удара ниже, управление будет потеряно. То есть подобные заявления больше похожи на информационную диверсию или просто бред, потому что это даже не научная фантастика», — заключает Валерий Романенко.

Дата публикации 19:30, 29.06.25 Количество просмотров 91 ТСН 19:30 новости 29 июня. Рекордная комбинированная атака! Трагическая гибель пилота F-16