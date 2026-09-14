Рекордная атака: украинские дроны впервые залетели за Полярный круг и подожгли главные газовые гиганты РФ

Удары по России

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Еще один весомый аргумент для принуждения Москвы к миру обеспечили наши операторы дронов: украинские беспилотники сделали то, что недавно казалось невозможным. Залетели за полярный круг — в сверхглубокий тыл врага — и подожгли крупнейший газоконденсатный завод России. Это произошло вплотную к месту, где скрыта смерть кремлевского Кощея — так называемого «Ямальского креста». Стратегического трубопроводного узла, где сходятся почти все газопроводы страны-агрессорки.

Обо всех подробностях дерзкой атаки говорится в сюжете ТСН. Неделя.

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Это самый глубокий удар за все время войны — на этой неделе наши дроны успешно поразили два стратегических гиганта российской газовой промышленности — Новоуренгойский и Пуровский заводы в трех тысячах километрах от украинской границы. Оба расположены за полярным кругом в Сибири, в одном из ключевых нефтегазодобывающих регионов России — Ямало-Ненецком автономном округе. Это сердце российской газодобычи — 80% всего природного газа россияне качают отсюда.

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Здесь расположены их крупнейшие газовые месторождения. И именно отсюда начинаются все их ключевые газовые магистрали. Хорошо известный украинцам и крупнейший в мире газопровод Уренгой-Помары-Ужгород — построенный еще в 1980-х для поставки газа в Европу.

Для Кремля газ — это прямой источник «быстрых» денег. И главным покупателем российского газа из Ямала сегодня все еще остается Евросоюз. В этом году европейские страны купили его больше, чем когда-либо, на рекордные более 7,3 миллиарда евро. Основными импортерами ямальского газа в Европу стали Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды. Франция 4,4 млн. тонн, Бельгия 3 млн. тонн, Испания 2,7 млн. тонн и Нидерланды 1,1 млн. тонн.

Запрет на закупки российского сжиженного газа из Арктики по долгосрочным контрактам должен вступить в действие только с 2027 года.

Пораженные украинскими дронами заводы были задействованы в транспортировке и переработке газового конденсата так называемой белой нефти. Очень дорогой и прибыльной для России. Это очень ценная жидкая смесь углеводородов, выделяемая при добыче природного газа. Из нее производят бензин, дизель, авиационный керосин, сырье для химической промышленности. В отличие от обычной нефти конденсат почти не содержит мазута и вредных примесей. Его гораздо легче и дешевле переделывать.

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16 раз в общей сложности и дважды только на этой неделе — наши дроны атаковали НПЗ в Саратове. Этот гигинт дает врагу бензин, дизель и мазут. В августе завод полностью останавливал переработку нефти.

С начала года наши дроны совершили 70 атак на нефтеперерабатывающие заводы. В результате переработка нефти в России упала до самого низкого за последние два десятилетия уровня. Страна-бензоколонка не может избавиться от дефицита бензина. Покрывает собственные нужды всего на 70%. В регионах продолжаются ограничения на продажу. Лимиты, талоны, очереди и потасовки уже стабильно в двух российских столицах.

Но главные здесь совсем не эмоции россиян. Важная экономика. Из-за углубления кризиса Кремль пошел на беспрецедентный шаг — импортировать бензин морем. Закупают в Индии, Марокко и Турции и увеличили до рекордных закупки в Беларуси. Почему это важно для нас? Потому что доходы Путина падают. Он не продает, зарабатывая на ресурсах, а покупает, а значит теряет дважды.

«Очень болезненно реагируют. Посмотрите, у них уже несколько месяцев действует запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов. А это их основополагающий пункт выручки и бюджетных поступлений. Это финансово очень болезненно. Давайте сопоставим, сколько нам стоили эти атаки и какой ущерб они нанесли россиянам. Это несопоставимые вещи вообще, это миллионы раз. Потому что реомнт одного завода — это миллиарды, а сколько экспортной выручки было потеряно», — говорит эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

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Сразу несколько стратегически важных для путинского ВПК химических промышленных гигантов попали под удары наших защитников на этой неделе.

После нашей дроновой атаки пылала промышленная зона Тольятти. Там размещен комбинат «Тольяттикаучук», специализирующийся на производстве высококачественных бензиновых добавок и синтетических каучуков для топлива баллистических ракет.

Там и стратегический химзавод «КуйбышевАзот». Он критически важен для российской оборонки, поскольку производит аммиачную селитру (а это компонент для взрывчатки). Является монополистом по производству шинного корда. Туда прилетело не впервые, потому что дефицит материалов для российских шинных заводов существенно тормозит обеспечение вражеской армии.

И вот так дальнобойные ракеты «Фламинго» атаковали предприятие «Волгоградпромпроект». Здесь производится много специфической и крайне необходимой для российской оборонки химии. Одним из ключевых продуктов завода является так называемый ОСФ. Это уникальное соединение с высоким содержанием железа, критически важное для ракетного топлива.

На этой неделе наши войска нанесли самый массированный и очень болезненный для врага удар по их главному военному и экономическому хабу на Черном море — Новороссийску. Именно эта гавань стала последним убежищем бежавшего из оккупированного Крыма вражеского Черноморского флота РФ.

И основной удар здесь пришелся по их военно-морской базе. Наши поразили сразу несколько вражеских кораблей — носителей калибров. OSINT-аналитики подробно разобрали спутниковые снимки.

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» не скоро смогут запускать по нашим городам калибры — поражены их пусковые установки, радиолокационные станции и антенны.

«Сейчас известно, что очень серьезно поврежден фрегат „Адмирал Эссен“. Это новый корабль, 10 лет ему. Он обстреливал Змеиный, ракеты пускал по украинским городам… Возможно, эта атака лишила противника возможности запускать по нам как минимум пару десятков ракет калибр», — рассказывает заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко.

Впервые досталось и крупнейшему десантному кораблю России в Черном море «Петр Моргунов». Его оккупанты долго прятали от нашей разведки. Это 135-метровое судно может брать на борт до 13 танков и до 300 морских пехотинцев.

Это их новейший корабль. Его спустили на воду только в 2018 году. В Черное море зашел за месяц до полномасштабного вторжения. Тогда россияне накапливали здесь группировку десантных кораблей. Четыре из них: «Минск», «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» ВСУ уже потопили. И еще минимум три — «Оленегорский горняк», «Николай Фильченков» и «Ямал» — повредили.

Еще раз досталось в Новороссийске и нефтетерминалу «Шесхарис». Пылали зерновой и мазутный терминалы. Именно через Новороссийск идет почти половина российского экспорта зерна. Из-за наших дроновых санкций в августе экспорт российской пшеницы упал вдвое — до самого низкого уровня с 2010 года.

Результативно наши атаковали на этой неделе и военные аэродромы. Достались в частности аэродрому Энгельс. Пылала вражеская авиация в Таганроге. Мы продолжили бить и по внутренней экономике врага, обслуживающего эту войну. Под Саратовом дотла выгорел уже 7-й состав их «Озона».

В общей сложности количество пораженных логистических объектов в России с начала атак достигло более трех десятков. Западные эксперты оценивают ущерб в 10 млрд долларов. А возможны потери продаж в течение следующих 12 месяцев — не менее 12 миллиардов.

Украинский ответ становится системным, дальнобойным и максимально болезненным. Уничтожая логистику и военную экономику врага в тысячах километрах от линии фронта, Наши силы обороны четко дают понять: безнаказанно уничтожать украинские города России больше не удастся.

Дата публикации 23:00, 13.09.26 Количество просмотров 38 Впервые в истории! Наши дроны пролетели 3000 км! Нанесли удар по «газовому сердцу» Кремля

Напомним, что Дональд Трамп выдвинул ультиматум президенту Владимиру Зеленскому и требует, чтобы Силы обороны прекратили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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