Рекордная ночь трансплантаций: украинские хирурги провели шесть пересадок органов

Родственники погибших чаще дают согласие на забор органов.

В течение ночи на 24 ноября украинские хирурги совершили шесть пересадок органов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 ноября.

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Оперировали почти одновременно в четырех клиниках Запорожья и Киева. В частности, впервые провели операцию в столичной больнице "Феофания". Там пациенту пересадили печень. А в киевском Институте сердца 52-летнему мужчине одновременно пересадили два органа: сердце и почку.

Всего за последние два дня украинские хирурги успешно провели девять трансплантаций от трех доноров. Как отмечают в Украинском центре трансплантации, благодарить за это следует не только медиков с их высоким умением, но и родственников умерших, которые все чаще дают согласие на забор органов.

Как сообщалось, в Украине втрое возросла стоимость трансплантации сердца и легких : решение было принято в правительстве. Пересадка сердца стоит два миллиона гривен, а легких – почти три миллиона. Впрочем, полная стоимость и за операцию и за реабилитацию компенсируется государством. К слову, последний раз цены на такие операции устанавливали еще в 2019 году. Предыдущие тарифы не покрывали расходы и реабилитацию.

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