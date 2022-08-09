На севере страны военные обезвредили 450-килограммовую бомбу. Заметили ее рыбаки на дне самой длинной реки страны – По, которая из-за жары превратилась чуть ли не в ручей.

Рекордная засуха в Италии помогла обнаружить опасные остатки времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в вечернем сюжете ТСН.

На севере страны военные обезвредили 450-килограммовую бомбу. Заметили ее рыбаки на дне самой длинной реки страны – По, которая из-за жары превратилась чуть ли не в ручей.

Армейцы говорят, что в бомбе было 240 килограммов взрывчатого вещества. Для ее обезвреживания эвакуировали более трех тысяч человек, приостановили железнодорожное и автомобильное сообщение, привлекли около трехсот военных.

Из реки находку времен второй мировой перевезли в ближайший карьер. Там и взорвали.

Напомним, Италия борется с одной из самых больших засух за последние десятилетия. Власти Милана распорядились отключить общественные фонтаны на фоне предупреждений о дневном нормировании воды из-за аномальной жары и засухи.

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