Рекордное количество мигрантов пыталось прорваться через польско-белорусскую границу

Белорусские силовики помогали мигрантам – они ослепляли польских коллег лазерами и стробоскопами.

На границе с Беларусью в эти сутки зафиксировали новый рекорд – через админграницу пытались прорваться почти четыре сотни мигрантов. Поэтому утром в Варшаве состоялось не одно совещание по безопасности. После них польский президент Анджей Дуда в Брюсселе встречается с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а премьер — в Берлине с уже почти бывшим канцлером Ангелой Меркель и ее вероятным преемником Олафом Шольцом.

Детальнее об этом – в сюжете ТСН.16:45.

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В эти сутки на польской границе зафиксировали 375 попыток. На одном из кадров – белорусские пограничники ослепляют польскими лазерами и стробоскопами. "Более двухсот человек при поддержке белорусских пограничников пытались прорвать границу. Они были очень агрессивны, швыряли ветки и камни. Через несколько метров их все же остановили и отправили назад", — рассказывает Анна Михальская, представитель Польской пограничной службы.

Человек, которого в Ираке снимает британский телеканал, утверждает: за контрабанду людей он зарабатывает по сто тысяч долларов в год. Семья Ядгар Махмуд заплатила одному из таких людей – 30 тысяч долларов, чтобы они помогли добраться до Европы. Их доставили в Беларусь, оттуда – к польской границе.

"Когда мы добрались до Беларуси, мы не подозревали, откуда достать еду. Мужчина, который привез нас, сказал: у меня нет денег. Я сказала, что мы хотим домой. А он говорит: я уже заплатил за то, чтобы вас сюда доправить. Работ, что хотите. Он с нами, как с животными, обращался", — говорит беженка.

Мигрантский кризис: за сутки нелегалы ​​почти 400 раз прорывали польско-белорусскую границу

На огромном белорусском складе "Брузги", логистическом центре у польской границы, где разместили пару тысяч мигрантов — несколько десятков выстроились с одинаковыми плакатами: "в Курдистане нет свободы". Среди них встречаются и другие, например, "наше правительство терроризирует студентов".

"В Курдистане плохо — экономика, политика, общество. Плохо. Наши лидеры плохи, наше правительство плохое, пищи нет, топлива нет, воды нет, тока нет, ничего нет. У нас нет денег вернуться назад. Мы не можем ехать назад. Мы не хотим", — жалуется на жизнь одна из мигранток.

Для тех, у кого деньги еще остались, на выходе из логистического центра открыли ларек. У хлопьев, которые туда завезли, еще летом истек срок давности.

Стоит отметить, ранее сообщалось, что международная организация Human Rights Watch обвинила Лукашенко в пытках. В докладе правозащитников, впрочем, досталось и Польше, которой упрекают высылку мигрантов вопреки международным нормам.

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