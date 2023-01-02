Рекордное тепло во Львове и цветение подснежников и сакур в Виннице: аномальная погода радует украинцев

Климатические сюрпризы проявились в разных уголках Украины, говорится в ТСН.

Во Львове накануне зафиксировали температурный рекорд почти за 90 лет наблюдений, когда первого января было +12 градусов. И это еще не предел. По прогнозам, сегодня еще на два градуса должно потеплеть. Нет снега, солнце греет, птички поют, зимних курток и пальто никто не одевает. А еще львовяне открывают окна в домах, настолько внутри тепло. “Назло москалям и Украине на руку. Сейчас отопление выключено, окно можно открыть, солнышко светит, отлично”, — говорят люди.

А еще потепление уменьшает нагрузку на энергосистему, говорят специалисты. Ведь потребители выключают индивидуальные котлы отопления и не пользуются электрообогревателями. Благодаря такой экономии накануне в регионе не выключали свет вообще. “Когда немного температура повышается, соответственно потребление уменьшается, мы конкретных цифр не можем назвать, но есть такая тенденция. Вот сейчас плюсовая температура, выключим обогреватель, котел, это поможет. Возможно, полностью позволит обойтись без отключений, но точно их снизит”, — говорят в местном облэнерго.

Запугать лютой зимой украинцев у россиян не получилось, говорят львовяне, сама природа вроде бы помогает Украине.

В Виннице плюс десять, а кое-где на солнце отметка достигает тринадцати градусов тепла.

Аномально теплая погода дает возможность людям экономить на отоплении, у кого оно индивидуально, котлы вообще выключают. Однако централизованное отопление коммунальщики не выключают, потому что кто знает, насколько задержится тепло на улице.

Если такая погода продержится хотя бы месяц, тогда нам удастся существенно уменьшить потребление газа для производства тепловой энергии и проанализировать на сколько. Пока этих нескольких дней мало, существенно на основе уменьшения потребления оно не влияет”, — уверяет представитель предприятия "Винницагортеплоэнерго" Алла Корчева.

На улицах начала зеленеть трава, горожане делятся фотографиями с подснежниками и зеленым барвинком в лесу. Кое-где на сакурах начали распускаться цветы.

Синоптики советуют по полной наслаждаться теплом, потому что уже завтра температура начнет снижаться.

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Не зависти всем в Одессе пятнадцать градусов тепла, а в соседнем Измаиле, например, и все плюс семнадцать. Погода почти безветренная, так что ощущение, что пришла весна. И конечно-одесситы потянулись к морю. Гуляют на побережье в любую погоду, но сейчас набережная и пляжи полны людей. Уже тяжело запарковать авто, такое бывает в разгар курортного сезона.

Теплые зимние дни на самом деле не удивительно для Одессы. Впрочем, в этом году – по прогнозам – средняя температура января все равно превысит ежегодную на три с половиной градуса.

Потеплением воспользовались любители погрузиться в море. Хотя из-за минной опасности действует запрет на купание, некоторых это не останавливает. Это очень опасно, как раз накануне в Одесской области на берег вынесло очередную российскую мину.

Специалисты говорят, теплая середина зимы для Украины уже почти норма, и отнюдь не аномалия. Уверяют, впереди еще будут и снег, и морозы, но по крайней мере на юге страны это будет кратковременное похолодание. “Если брать последние десять-двенадцать лет, то это какая-то норма. Действительно, это уже такая теплая европейская зима, которые бы ни были там вторжение холодного воздуха, мы все равно справимся и будем жить, страна будет жить”, — отмечают экологи.

Нынешнее потепление в Одессе будет продолжаться примерно неделю. По прогнозам седьмого января стопчики термометров пойдут вниз, но не критично.

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