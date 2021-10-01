Рекордные 17 миллионов гривен и 4 года подготовки: в Харькове демонстрируют самую дорогую в стране оперу

Рекордные 17 миллионов гривен и 4 года подготовки: в Харькове демонстрируют самую дорогую в стране оперу

В гримерках артистов за считанные часы до выхода на сцену стояли шум и суета.

Самую дорогую в Украине оперу сегодня показывают на сцене Харьковского оперного театра. Она — о выдающемся австрийце Вильгельме Габсбурге, который вместе с украинцами воевал за независимость нашей страны во время Первой мировой. Спектакль готовили почти четыре года — на постановку ушли рекордные 17 миллионов гривен.

О том, как происходила генеральная репетиция, 1 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Владимир Козлов, исполнитель роли Василия Вышиваного, в спектакле — главный герой. Признается, эта вокальная партия — для него самая сложная в жизни. Ведь здесь приходится работать и как оперному исполнителю, и как актеру. А обычно он концентрируется только на пении.

"Воспринимать, как отдельные ноты, отдельные музыкальные фрагменты — невозможно. Потому что оно не несет для нас, как для оперных певцов, не несет никакой конечной цели", — говорит он.

Эта опера — о Вильгельме Габсбурге, австрийце из императорской семьи, который в Первой мировой бок о бок с украинцами боролся за независимость нашего государства.

"Много писал о характере украинцев, считал их очень хорошими воинами и верными друзьями. И их поощрял носить украинские символы и сам носил вышиванку, которую ему подарил один из подчиненных", — рассказывает продюсер проекта Александра Саенко.

За любовь к вышиванкам получил второе имя — Василий Вышиваный. А за проукраинскую позицию — заключение в Лукьяновской тюрьме, где и умер.

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Исторически спектакль совместно с австрийцами готовили почти четыре года. На постановку ушли рекордные 17 миллионов гривен.

Сотни километров ткани для трех с половиной сотен костюмов. Самое сложное, говорят художники — было соблюсти моды тех времен и признаются, что пользовались реальными фотографиями — знакомых, друзей, где на обороте подписывали год.

Немало денег ушло на то, чтобы обустроить на сцене пятитонную конструкцию в 3 этажа. Во время спектакля действо происходит одновременно в разных ее уголках.

Новости Украины: на сцене Харьковского оперного театра показывают самую дорогую в стране оперу

"Эта конструкция в той или иной сцене становится той или иной локацией. Или перроном Вены, или перроном Коломыи, или Карпатами. Но в целом это — тюрьма, в которой очень долго находилась Украина", — объясняет режмсер-постановщик Ростислав Держипильский.

Либретто к опере написал Сергей Жадан, а зазвучал спектакль благодаря Алле Загайкевич.

"Я охрипла, пока я писала эту оперу. Я все время пела", — признается автор музыки.

На премьеру в Харькове ждали потомков Вышиваного. Но из-за пандемии вместо визита Карл Габсбург прислал письмо с благодарностью за реализацию проекта.

Историческую оперу в Харькове будут показывать два дня подряд. Билеты на спектакли уже разкуплены.

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