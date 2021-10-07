Рекордные цены на газ: в России обвинили Европу, а немецкая оппозиция призывает не подыгрывать Путину

Рекордные цены на газ: в России обвинили Европу, а немецкая оппозиция призывает не подыгрывать Путину

Немедленного расследования причин подорожания газа требуют пять европейских стран.

Рекордная цена на газ в Европе. Почти две тысячи долларов — столько стоила сегодня тысяча кубометров топлива на главном европейском хабе. Накануне отопительного сезона некоторые газохранилища в Европе почти пустые. В Европе подозревают шантаж Москвы, чтобы продавить сертификацию "Северного потока-2". В России отвечают, что Европа сама виновата в высоких ценах.

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Об этом 6 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Официальный Берлин пока в заявлениях очень осторожен и Москву в росте цен не обвиняет, говорит, что "Газпром" выполняет контракты. Другое мнение в оппозиции — так кандидат в канцлеры от "Партии зеленых" Анналена Бербок заявила, что это игра Путина, а Германия, поддерживая "Северный поток-2", сама поставила себя в зависимость от России.

Немедленного расследования причин подорожания газа требуют пять европейских стран, среди них: Франция, Испания, Греция, Чехия и Румыния. Они предлагают Евросоюзу централизованно закупать газ для стран-членов, как это было с вакцинами, что может значительно усилить переговорные позиции ЕС.

Президент Еврокомиссии заявила, что скачок цен является очень серьезным, и именно поэтому надо инвестировать в возобновляемую энергетику, где цена так не скачет.

Новости мира: в Европе рекордная цена на газ

"Нам надо четко понимать, что цены на газ стремительно растут, а вот цены на возобновляемые источники энергетики за последние годы снизились и являются стабильными. Поэтому длительно надо инвестировать в зеленую энергетику и это даст нам стабильные цены и независимость", — говорит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Зато в России говорят, что к такому скачку цен не имеют отношения, а российский президент Путин сделал виновной Европу. Сегодня на видеосовещаний он сказал, что к беспрецедентному прыжку цен привели "ошибки власти ЕС". Обвиняет Евросоюз и президент Венгрии Виктор Орбан, он назвал неприемлемыми попытки ЕС сделать экономику ЕС климатически нейтральной.

Для обычных потребителей цены растут, однако не так резко — в Германии это около 11 процентов роста. В Испании из-за этого решили заморозить цены для населения, а во Франции для бедных дополнительно будут выдавать по 100 евро помощи на оплату отопления.

При этом обозреватели говорят - рост цен на газ будет продолжаться.

Отметим, что 5 октября ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торговался по цене $ 1427 за 1000 кубометров.

В минувшую субботу, 2 октября, цена газа достигла отметки 1200 долларов за тысячу кубов, что в то время было рекордом. На этом фоне растут акции "Газпрома". В ходе торгов на Мосбиржи они подорожали на + 1,87%.

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