Рекордный ажиотаж на дрова стал новым полем для мошенничества: как уберечься и купить "легальную" древесину

В лесничествах ажиотаж на дрова, в отдельных областях выстроились немалые очереди. В бой пошли и жулики.

В селе Лукаши в Киевской области активно готовится к зиме. Пока одни соседи утепляют дом, другие – докупили буржуйку. Теперь пытаются купить и дрова, а это оказалось не просто, говорится в ТСН.

За объявлением в Интернете прятались мошенники. «Я спросила, а он говорит, что я из лесничества. С ним договариваюсь, он так хорошенько мне рассказал. Он говорит, что оплатите 1,5 тыс, а всего будет 9 тыс. Мы оплатили и с концами», — рассказывает женщина.

Дальше спросили другую контору, где вдвое дороже, но заранее платить не просят. Однако тоже что-то не везут.

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А Андрей пришел за дровами в лесничество. Ту учат, чтобы купить древесину напрямую у производителя, нужно написать заявление и стать в очередь. «На сегодняшний день 295 заявлений, но очередь движется», — говорят в лесничестве.

И когда доходит очередь, вместе с дровами потребитель еще и получает документы на них.

Ближайшую зиму называют одной из самых сложных, потому что война и россияне могут ударить по отопительной инфраструктуре. Тому, кто может, ищет альтернативу газу и запасается дровами.

Главный лесник страны констатирует, что ажиотаж на дрова баснословный. На одного человека предусмотрено до 15 кубов древесины в год. Всем, кто обратится, уверяет, что дров хватит. «Мы хотим всех заверить, что, несмотря на ажиотаж, бездумно пускать леса Украины не будет. На млн га ежегодно прирастает 40 млн куб, а заготавливаем 15-20 млн куб, то есть древесина в лесу есть», – говорит глава Гослесагентства Юрий Болоховец.

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Стоимость дров зависит от породы и региона. Если куб древесины в Черниговской области в среднем 500 гривен, то в соседней Сумской области уже вдвое дороже. Прайс размещен на сайте Гослесагентства, а его руководитель уверяет, что на ажиотаже не наживаются – наценка минимальна. А чтобы потребителя не обманули с объемом, выдает еще и формулу по которой считать, сколько дров вам привезли. Надо взять рулетку и измерить длину, ширину и высоту. Полученною ширины, длины и высоты следует умножить на коэффициент 0,6, на колотых дровах коэффициент 0,7.

Лиде, которую уже раз обманули, со второй попытки дрова привезли. Заказали 7,5 кубов – этого им должно хватить на всю зиму.

Ударить по дровяному хаосу обещают диджитализацией. Чтобы люди не велись на фейковые объявления, обещают открыть официальный интернет — магазин по продаже дров. Название уже придумали "ДРОВА Е", запустить обещают до старта отопительного сезона.

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