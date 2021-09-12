Рекордный урожай и обещания бизнесменов: что будет с ценами на хлеб, масло, сахар и другие продукты

Рекордный урожай и обещания бизнесменов: что будет с ценами на хлеб, масло, сахар и другие продукты

За год стоимость продовальства в Украине выросла на 16-17%.

Осень приготовила украинцам кучу новых ударов по кошелькам. Ведь даже то, что должно вызвать надежду — рекордный урожай зерновых, скажем, для украинских покупателей может стать невыгодным.

Об этом 12 сентября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Рекордный урожай ранних зерновых за всю историю Украины собрали в этом году. Жатва еще продолжается, поэтому прогноз на весь урожай — больше 70 млн тонн.

В странах, куда Украина экспортирует, — неурожай. Поэтому наше зерна раскупают, а цены растут. Например, в прошлом году в августе тонна зерна стоила 170-180 долларов. Сейчас — 260-270. У аграриев — "сектор приз", но и налогов в государственную казну тоже больше.

Но хлеб не подешевеет. Цена зерна пойдет на экспорт, и того, что продадут дома, — одинаковая. И хлеб — это не только пшеница. Добавьте еще сахар, масло, энергоносители — электричество, в частности, тарифы на которое для предприятий повысили. Плюс заработная плата пекарям. С учетом этого хлеб должен подорожать сразу на 25-30%.

Чтобы так не задирать цены на социальный продукт, хлебные расходы перебрасывают на несоциальное, которые на тех же хлебзаводах и производят. Например, пирожные, печенье, сдоба и торты. Последние растут в цене просто феерично — на 60-70%.

Поэтому хлеб дорожает, но медленно каждый месяц на 1,5%. За год получается 18%. Это около 2 грн на буханке.

Новости недели: в Украине собрали рекордный урожай зерновых, но значит ли это, что хлеб подешевеет

В мире же цены на продовольствие выросли на 32%. В Украине меньше — на 16-17%. Рекордсмены в Украине — масло и сахар — выросли на почти 80%. Правда, именно они вскоре притормозят. Недавно представители масложировых комбинатов пообещали Минэкономики снижать цены активнее — до минус 10%. А вот сахар может подешеветь до 20%, потому что в этом году на сахарную свеклу выделили больше площадей.

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Мясо — от курятины в говядины — подорожает на 4-5%.

Яйца — плюс 30-35%.

В традиционном борщовом наборе неизменной осталась только картошка. Больше всего добавила свекла — 50%.

Молочные продукты и сливочное масло выросли почти на 10%.

Поэтому ждать удешевления продуктов от нынешнего рекорда — не стоит. На что хороший урожай точно имел положительное влияние, то это на курс доллара, он до сих пор держится ниже 27 гривен.

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