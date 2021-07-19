Рекорды сахара, масла и хлеба: почему в Украине подорожали продукты и что будет с ценами осенью

За год больше всего подорожали подсолнечное масло, сахар и хлеб, больше всего подешевели — овощи и фрукты.

По результатам полугодия в Украине значительно выросли цены на продукты питания. По данным Государственной службы статистики, в июне 2021 года индекс потребительских цен на продукты питания равнялся 9,8%, тогда как в общем по стране инфляция составляла 9,5%.

Больше всего за последний год подорожали подсолнечное масло и сахар — на 80% и 70% соответственно. Однако, есть и продукты, которые подешевели — это, прежде всего, овощи и фрукты, цена на которые упала более чем на 10%. Остальные ключевые товары, которые потребляют украинцы, — мясо, рыба и молочные изделия, — подорожали на 5-20%.

Несмотря на ожидаемый рекордный урожай и замедление инфляции, эксперты утверждают, что осенью цены вряд ли пойдут вниз, максимум — они могут стабилизироваться. ТСН.ua разбирался, какие факторы обусловливают рост цен на продукты питания и как долго это еще будет продолжаться.

Почему в Украине дорожают продукты

Рост цен на продукты питания в Украине связан не столько с ослаблением национальной валюты, как со стремительным ростом цен во всем мире, объясняют экономические эксперты.

Как говорит в комментарии ТСН.ua аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Светлана Литвин, до мая прошлого года в мире наблюдалось значительное снижение цен на продовольствие, после чего на фоне коронакризиса начался стремительный их рост.

«В мае 2020 года индекс цен на продовольствие от FAO (показатель, отражающий движение международных цен корзины продовольственных товаров) составил 91 пункт, что является минимальным значением за последние 3 года. В течение следующих 12 месяцев он рос и в мае этого года составил уже 127,8 пунктов. Но сейчас мы видим его постепенное снижение», — объясняет Светлана Литвин.

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По ее словам, Украина полностью интегрирована в мировую торговлю, поэтому цены на украинском рынке сильно зависят от цен на мировом.

«Однако Украина является не только крупным производителем аграрной продукции, но и большим ее экспортером. Поэтому производители всегда имеют выбор, куда продавать свои товары: на внутреннем или на внешних рынках. Это и приводит к выравниванию цен на украинском рынке в соответствии с мировыми», — говорит аналитик.

Лучший пример зависимости украинских и мировых цен — стоимость подсолнечного масла. Украина является его крупнейшим производителем и экспортером. По данным «Украинского клуба аграрного бизнеса», по состоянию на 2018 год доля Украины составляла 31% мирового производства подсолнечного масла, а по состоянию на 2020 год — 37% мирового экспорта масла в денежном измерении.

Рост стоимости подсолнечного масла в Украине по сравнению с июнем 2020 составил 80,3%. По данным Госстата, если в январе литр масла стоил чуть больше 42 грн, то по состоянию на конец июня его цена выросла почти до 65 грн.

Аналитики прогнозируют, что вследствие хорошего урожая подсолнечника в этом году, цены на подсолнечное масло в Украине могут снизиться на 5-7%.

«Снижение вряд ли возможно в ближайшее время, ведь процесс сбора семян подсолнечника еще не начался, а дальше их нужно еще обработать. Важно, чтобы были благоприятные погодные условия без особых катаклизмов, которые позволят качественно собрать урожай», — говорит Светлана Литвин.

Что подешевеет из-за рекордного урожая зерновых

В то же время, прогнозы рекордного урожая зерновых культур постепенно начинают подтверждаться. В частности, по данным аналитиков, урожайность по первому миллиону тонн зерна в этом году на уровне 37 центнеров с гектара. Для сравнения: в 2019 году, когда был установлен рекорд в 75 млн тонн зерна, урожайность была на уровне 31 центнера с гектара.

Тем не менее, на фоне оптимистичных прогнозов относительно нынешней урожайности, весной и в первой половине лета росли цены на хлеб, макаронные изделия и крупы. В частности, хлеб за последний год подорожал на 16,1%, а макаронные изделия — на 9%.

По данным отдела маркетинга оптового рынка «Шувар», по сравнению с 2020 годом выросла и стоимость муки — на 25%. Госстат приводит следующие цены: в январе 2021 килограмм пшеничной муки в среднем стоил 12,7 грн, а в июне — 14,33 грн. Однако, аналитики говорят, что сейчас ее цена уже пошла на спад и купить килограмм муки высшего сорта можно за 13 грн.

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Эксперты прогнозируют, что даже несмотря на рекордный урожай, снижения цен на хлебобулочные и макаронные выборы не будет.

«Весной и в начале лета рост цен на зерновые культуры составил 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом цены на хлеб и макаронные изделия в Украине выросли лишь на 13%. На мировом рынке существует значительный стабильный спрос на зерновые культуры. Поэтому снижение цены на зерновые культуры, которое хотя и ожидается в ближайшем будущем, вряд-ли будет такими существенными. А падение цен на зерновые культуры на 5-10% вряд ли приведет к существенному снижению цены на хлеб», — говорит Светлана Литвин.

Если погодные условия, которые мы наблюдаем в этом году, способствуют рекордному урожаю зерновых культур, на сахарный буряк (а значит и на выработку сахара) они влияют отрицательно.

По словам Светланы Литвин, высокие температуры почвы, которые есть сейчас, с ограниченным поступлением влаги могут сути сдержать прирост веса корней сахарного буряка и уменьшить его урожайность.

По данным Госстата, за год сахар подорожал на 70,1%. За первые шесть месяцев 2021 рост был не таким существенным, если в январе килограмм сахара стоил около 20,9 грн, то в июне — 25,9 грн.

Аналитики объясняют такой рост уменьшением посевных площадей сахарного буряка и, как следствие, антирекордом его урожайности. К примеру, в прошлом году в Украине было собрано 8,3 млн тонн сахарного буряка, что на 19% меньше валового сбора предыдущего года. Как следствие, в 2020 году в Украине было произведено 982 тыс. тонн сахара, что на 34% ниже аналогичного показателя прошлого года и в 2 раза меньше объемов производства пятилетней давности.

«Два предыдущих года (2018 и и 2019-й — ред.) уровень рентабельности выращивания сахарного буряка был отрицательный. Соответственно, часть аграриев внесла коррективы в свои посевные площади, переключившись на более рентабельные культуры. Не очень благоприятные погодные условия 2020 года не только привели к позднему старту сбора урожая, но еще и снизили сахаристость буряка. А значительное уменьшение предложения на внутреннем рынке привело к росту цен», — объясняет Светлана Литвин.

Соответственно, по мнению аналитика, пока рано делать прогнозы о снижении цены на сахар — скорее нужно ожидать ее стабилизации.

Почему подешевели овощи и что будет дальше

Единственная группа продуктов питания, которая за последний год потеряла в цене, — это овощи и фрукты. По сравнению с июнем 2020 овощи подешевели на 10%, а фрукты — почти на 11%.

В частности, как рассказал в комментарии ТСН.ua пиар-менеджер оптового рынка «Шувар» Ярослав Алехин, по сравнению с прошлым годом в этом году значительно подешевели лук и свекла.

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«Цена репчатого лука сейчас в пределах 20 грн/кг. В июле она выросла, ведь в первом полугодии стоимость колебалась в пределах 12-13 грн/кг. Но по сравнению с прошлым годом, в этом году лук стоит дешевле. Буряк сейчас можно купить за 5 грн/кг, тогда как в прошлом году он стоил немного дороже — около 8 грн/кг. Его цена идет на спад — еще в мае килограмм свеклы стоил в пределах 20 грн/кг», — говорит специалист.

По его словам, другие овощи «борщевого набора» или остались на уровне 2020 года, или же несколько подорожали.

«Цена картофеля в этом году на уровне 8-10 грн/кг. С начала года она колебалась в пределах 7-11 грн/кг, но по сравнению с июлем 2020 году она остается на одинаковом уровне. Стоимость моркови в этом году тоже на уровне предыдущего года: сейчас она стоит в пределах 7-8 грн/кг, тогда как с начала года колебалась в пределах от 5 до 11 грн/кг. В то же время капуста в этом году подорожала на гривну и сейчас продается по 4 грн/кг», — говорит Ярослав Алехин.

Специалисты отмечают, что падение цены на овощи и фрукты происходит за счет лучшей урожайности, чему поспособствовали погодные условия. В то же время цены на овощи и фрукты будут снижаться по мере созревания урожая нового года и увеличения предложений, ведь для этой группы товаров характерна ярко выраженная сезонность.

«В следующем месяце снизятся в цене так называемые овощи борщового набора. Цены на картофель, свекла, морковь и лук снизятся на 25-35%. Также пойдут вниз цены на помидоры и перец, так как в августе период максимального предложения данных овощей, которые начинают давать плоды даже на открытом грунте. Аналогичная ситуация с персиками, яблоками, арбузами и дынями», — прогнозирует Светлана Литвин.

По ее словам, ближе к осени будут расти цены на огурцы, кабачки, малину и другие овощи и фрукты, сезон которых заканчивается и которые не могут храниться долго.

В целом же специалисты прогнозируют, что цены на продукты как до конца лета, так и осенью будут оставаться стабильными.

«Незначительный рост, если и будет иметь место, будет связано с инфляционными процессами в стране. Во-первых, в мире в июне впервые за 12 месяцев было зафиксировано падение цен на продукты питания на 2,5%. Во-вторых, этот год оказался благоприятным по погодным условиям практически для всей отрасли растениеводства», — резюмирует Светлана Литвин.

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