Рекорды украинских аграриев: каким будет урожай-2021 и изменятся ли цены в магазинах

Крупнейший в истории урожай положительно повлияет на прибыль украинских фермеров, а вот цены в магазинах в конце года могут неприятно удивить.

Хотя в Украине до сих пор продолжаются осенние полевые работы, аналитики аграрного сектора и правительство уже отчитываются о рекордном урожае в этом сезоне. Правда, о самых больших за всю историю валовые сборы зерновых и масличных культур начали говорить еще весной.

В этом году наблюдаются и сверхвысокие цены на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках. Для украинских фермеров это хорошо, ведь львиная доля украинской аграрной продукции идет на экспорт.

Хорошо это и для государства: по результатам аграрного сезона продажи сельскохозяйственной продукции за границу могут пересечь отметку в 50% в общей структуре украинского экспорта.

ТСН.ua разбирался, в чем секрет нынешнего успеха украинских аграриев, а также как после сбора рекордного урожая изменятся цены в магазинах.

Аграрный джек-пот: рекорды пшеницы, ячменя и кукурузы

В 2021 году украинский агросектор уже установил ряд рекордов как по уровню урожайности, так и по валовому сбору. Ожидается, что, учитывая высокие экспортные цены, рекордной будет и выручка. По крайней мере, об этом свидетельствуют выводы экспертов и предварительные итоги урожая от Государственной службы статистики.

Пшеница. Объем производства пшеницы на 1 августа составил почти 22,6 млн тонн, что на 8,9% больше, чем в предыдущем. Урожайность в этом году — на уровне 4,4 тонны с гектара. Это на 17,3% больше, чем было в 2020 году.

«По предварительным оценкам, украинские производители получат около 32,7 млн т пшеницы, что на 32% больше аналогичного показателя предыдущего года», — прогнозирует в комментарии ТСН.ua аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» Светлана Литвин.

Ячмень. До конца июля украинские аграрии собрали 7,9 млн тонн ячменя, и это на 18,1% больше, чем было собрано за аналогичный период прошлого года. Урожайность ячменя составила 3,8 тонны с гектара, то есть на 19,5% больше, чем в прошлом году.

В «Украинском клубе аграрного бизнеса» ожидают, что урожай ячменя составит около 10 млн тонн ячменя и превысит прошлогодний показатель на 33%. Это также будет историческим максимумом по сбору этой культуры.

Рожь. По состоянию на 1 августа было собрано 247,7 тыс. тонн, это на 5,9% меньше, чем было на аналогичную дату прошлого года. Урожайность в этом году — на 1,2% меньше, она составила 3,3 тонны с гектара.

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Кукуруза. Хотя ее сбор еще не завершено, по данным аналитиков урожай тоже должно быть рекордным. Специалисты «Украинского клуба аграрного бизнеса» прогнозируют, что в этом году украинские производители получат около 43 миллиона тонн кукурузы, что на 41% больше, чем было в прошлом году.

Подсолнечник. «Хотя сбор данной культуры еще не начался, однако в данной категории также смело можно ожидать рекордных показателей как по урожаю, так и урожайности», — прогнозирует Светлана Литвин.

Сахарная свекла. Урожай в этом году будет лучше, чем в прошлом. Такое мнение высказал в комментарии ТСН.ua профессор Киевской школы экономики, эксперт по земельным вопросам Олег Нивьевский.

Однако, как отмечает специалист, в Украине за последние десять лет сократились площади посева сахарной свеклы, и такая тенденция продолжается. К примеру, если в 2010 году площадь посева составляла 502,86 тыс. га, то в 2019-м — только 218,8 тыс. га.

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«Сахарная свекла не выдерживает конкуренции с кукурузой и пшеницей. Она не такая прибыльная, как зерновые культуры», — говорит он.

Аналитики объясняют, что рекордный урожай, который будет собран аграриями в этом году, связан с благоприятными погодными условиями практически для всей отрасли растениеводства. Также на это повлияло и увеличение посевных площадей, прежде всего зерновых культур.

«У нас в последние 20 лет положительная тенденция: урожай существенно возрастает. Почему? Фермеры улучшают технологии производства, растет эффективность менеджмента, обновляется материально-техническая база, хорошо работает селекция, поставляются семена хорошего качества», — объясняет Олег Нивьевский.

Следует ли аграриям ожидать рекордной прибыли

По словам специалистов, вместе с рекордным урожаем в этом году украинским аграриям повезло с мировыми ценами на аграрную продукцию — они высоки как никогда. Это важно для украинской экономики: сельскохозяйственная продукция является основой экспорта. К примеру, в прошлом году ее доля в общем объеме украинского экспорта составила 45%, или 22,2 млрд долларов.

«В начале сентября 2021 года наблюдается рост цен на основные сельскохозяйственные культуры по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пшеница выросла в цене в среднем на 33%, кукуруза и соя — на 40%, подсолнечное масло на 55%. Максимальный пик экспортных цен пришелся на зиму-весну 2021 года, после чего они несколько снизились, однако сейчас цены вновь начали расти», — объясняет Светлана Литвин.

По ее словам, цены на аграрную продукцию в основном зависят от валового сбора в основных странах-экспортерах и от колебания спроса. Сейчас из-за засухи в США, Канаде и Латинской Америке, уменьшились прогнозы по урожаю, что в свою очередь сократило прогноз предложения и привело к росту цен.

Олег Нивьевский называет ряд других факторов, которые привели к рекордным мировых цен на сельскохозяйственную продукцию.

Во-первых, в этом году наблюдается рост цен на энергетические носители: газ, нефть и продукты ее переработки. Речь идет о дизельном топливе, которое широко используется аграриями, и о минеральных удобрениях, основа себестоимости которых - газ.

Во-вторых, рост популярности биотоплива, для производства которого нередко используют кукурузу или другие зерновые. Это увеличивает спрос на зерновые, а значит растут и цены на аграрную продукцию.

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В-третьих, в этом году хорошими темпами восстанавливается спрос Китая, который является одним из ключевых импортеров украинской аграрной продукции.

В-четвертых, сыграл роль валютный фактор. В этом году доллар был относительно слабым, а это означает более высокие цены на сельскохозяйственную продукцию.

«Прогнозирую, такие высокие цены будут сохраняться до конца текущего сезона, и в следующем году они будут стабильно высокими», — говорит Олег Нивьевский.

Однако, специалисты не берутся прогнозировать рекордный объем выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции, хотя и отмечают, что в результате роста цен на мировых рынках и значительного валового сбора Украина сформирует значительную экспортную выручку.

«В прошлом году аграрная продукция составила около 45% в общей структуре экспорта. То есть, почти половина всей выручки страны генерировалась сельским хозяйством. В этом году, учитывая высокие мировые цены, выручка от продажи аграрной продукции заграницу может достичь и 50% от всего экспорта», — подчеркивает Олег Нивьевский.

Что будет с ценами в магазинах

По словам экспертов, вопреки ожиданиям Минагрополитики, украинские потребители никак не почувствуют рекордный урожай 2021 года — он не «собьет» цены на продукты в супермаркетах.

«Украина - мощный игрок на мировом рынке и значительную часть своей продукции растениеводства экспортирует. Цены на мировых рынках сейчас растут, поэтому не стоит рассчитывать на снижение цен в Украине. Однако и значительный рост также вряд ли возможен. Пик цен на большинство групп товаров на мировых рынках мы наблюдали зимой-осенью текущего года, и этот рост уже отразился на розничных ценах», — говорит Светлана Литвин.

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Соглашается с ней Олег Нивьевский. По его словам, индикативом для цен, по которым украинские фермеры продают трейдерам свою продукцию, являются котировки на мировых биржах, а они, в свою очередь, определяются соотношением спроса и предложения в мире.

«Для фермеров это хорошо — они получают максимально возможную прибыль, продавая в Украине товар по цене, которая есть на мировых биржах, минус расходы на транспортировку. А, например, для животноводческого комплекса это не очень хорошо, ведь растут расходы на корма, которые составляют около 75% в себестоимости животноводства. Вместе с тем растет и цена на мясо в магазинах», — объясняет специалист.

По его словам, такая же ситуация и с продуктами переработки зерновых, прежде всего с подсолнечным маслом, — цены на полках украинских магазинов падать не будут.

«96% масла, производимого в Украине, идет на экспорт. Поэтому если мировые цены на масло растут, внутренние будут расти так же», — резюмирует Олег Нивьевский.

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