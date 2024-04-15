Рекрутинг в ВСУ: как это происходит, кто обращается к военным и есть ли желающие служить в армии

В центре Львова 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила открыла свой первый рекрутинговый центр. Главный критерий отбора будущих побратимов - их мотивация. Принимают через придирчивые собеседования.

Первые кандидаты в "королевскую" бригаду появились как только центр заработал. Свидетелями одного из собеседований стала корреспондент ТСН Алла Пасс.

Рекрутинговый центр 24-й бригады - это стеклянные двери, опрятный ремонт и кофе. Уютное помещение выглядит как гражданский офис. Но амуниция на стеллажах свидетельствует об ином.

39-летний Евгений - дизайнер интерьеров решил не ждать повестку, а выбрать место службы самостоятельно.

"Меня интересовала бы какая-то вакансия боевая, типа снайпер или что-то такого плана", - говорит Евгений Кваша.

Рекрутинговый центр

Большинство из тех, кто обращаются к этим рекрутерам, хотят служить именно в 24 бригаде имени короля Даниила. Евгений говорит - при проектировании познакомился с бойцами бригады и понял, что именно о таких собратьях мечтал. Зато многих кандидатов соблазняет боевая слава 24-ки и репутация командиров.

Командование бригады - придирчивый работодатель, говорят в рекрутинговом центре. Бойцам с проблемами со здоровьем или ложным представлением о службе, говорят категорическое нет.

"Мы ищем мотивированных. Принцип центра, что человек может подойти, лично пообщаться, мы видим реальных кандидатов - насколько этот кандидат соответствует тому, что он говорит", - говорит начальник отделения персонала штаба бригады Андрей Гутник.

Рекрутер Василий Дзеса сам мобилизовался не по повестке. Увидел объявление о вакансии руководителя Центра, прошел отбор и обучение. Больше всего в бригаде требуются операторы дронов, систем РЭБ и радиоэлектронной разведки. Но вообще вакансий немало - от пулеметчиков до штабистов. Помочь выбрать правильную, помогают рекрутеры.

Рекрутер во Львове

"Позвонил перед вашим приходом кандидат. Говорит: я хочу быть делопроизводителем. Мы с ним пообщались, возможно, будет работать на "крыльях". Он говорит, что он "айтишник", он может работать делопроизводителем", — говорит ректрутер Василий Дзеса.

Если вакансия есть – человека пригласят на собеседование уже к командиру, подбирающему снайперов.

Далее – ТЦК, ВВК и учебный центр.

На протяжении всего пути за ним будет следить рекрутинговый центр, чтобы мужчина попал именно туда, куда хотел — в 24-ю "королевскую" бригаду.

Рекрутинг в ВСУ

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