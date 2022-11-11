Рельсовый фронт: ремонтники только на Приднепровской железной дороге ликвидировали последствия 300 атак

Для выполнения работ у них часто лишь считанные минуты.

Железнодорожники, которые ремонтируют колеи и электросети после ракетных ударов и обстрелов, следуют за саперами. Восстановительные работы имеют считанные часы, особенно во время войны — поезда долго ждать не могут. С 24 февраля только Приднепровская железная дорога более 300 раз подверглась атакам российских террористов. Однако ни разу не прекращала перевозки.

С начала полномасштабного вторжения работы прибавилось в разы, говорят ремонтники. После каждого прилета по железной дороге они едут на место вместе со спасателями. В основном приходится полностью менять рельсы. "Они уже не пригодны, потому что их бывает пробивает насквозь, подводит, приходится менять полностью, могут и внутри быть микротрещины", — говорит монтер колеи Максим Коробченко.

Какими бы серьезными ни были повреждения, на то, чтобы восстановить движение поездов монтеры путей имеют считанные часы. За ремонтниками за работу берутся электромеханики, которые чинят провода и сеть.

Контактная сеть – первое, что разрушают ракетные удары и обстрелы, без нее работа железной дороги полностью останавливается. За последние 8 месяцев монтеры восстановили километры проводов. Меняем провода, меняем опоры, металлические конструкции, которые необходимо, чтобы восстановить движение поездов. У нас может быть временное восстановление для пропуска поездов, а затем восстанавливаем, когда дадут время”, — объясняют электромеханики.

Самая жуткая авария, которую пришлось ликвидировать, — это серия ракетных ударов по станции Чаплино в Синельниковском районе Днепропетровщины. 24 августа, в День Независимости, россияне выпустили по ней 8 ракет. Тогда погибли 25 мирных жителей, среди них было и трое железнодорожников. Но, несмотря на эмоции, ремонтники смогли овладеть собой и взялись за работу. “Когда приезжают аварийно-восстановительные бригады на места этих прилетов, жутко. Говорили с нашими людьми, всем жутко, все живые люди. Но через 10-15 минут проходит адаптация рабочих и они начинают выполнять свою работу, так как до войны”, — убеждает заместитель руководителя дистанции по контактной сети Андрей Плотников.

Десятки вагонов, превратившихся в металлолом, изуродованные колеи и обломки ракет вокруг — в таких условиях пришлось работать тогда железнодорожникам.

Полностью ликвидировать последствия удара восьми ракет железнодорожники смогли всего за семь часов. С начала полномасштабного вторжения только Приднепровская железная дорога более 300 раз испытывала различные повреждения, все они были максимально быстро устранены, чтобы не задерживать движение к победе.

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