Ремонт моста на Десенке парализует Киев: как выбраться из Троещины и сколько это будет продолжаться

Ремонт моста через Десенку в Киеве

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С 9 мая в Киеве значительно усложнится транспортное сообщение между левым и правым берегами из-за масштабного ремонта моста через залив Десенка. Работы будут продолжаться до конца 2025 года. По информации дорожников, движение будет ограничено на трех полосах в направлении станции метро «Почайна», что создаст значительные трудности для водителей, направляющихся на правый берег.

ТСН.ua проанализировал целесообразность проведения ремонтных работ во время военного положения и оценил, как это повлияет на транспортную инфраструктуру столицы.

225 миллионов гривен на ремонт: оправданы ли расходы?

Мост через Десенку, построенный в 1974 году одновременно с Северным мостом, последний раз капитально ремонтировался в 2005 году.

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В КП «Киевавтодормост» сообщили о частичном ограничении движения второй, третьей и четвертой полосами в направлении метро «Почайна». Для проезда будут организованы две обособленные полосы встречного движения в направлении Троещины. Движение общественного транспорта по левому берегу на правый будет осуществляться крайней правой полосой.

Тендер на выполнение противоаварийного ремонта участка протяженностью около 800 метров выиграла турецкая компания Onur Group. Стоимость работ составляет более 225 миллионов гривен из городского бюджета.

За эти средства планируется выполнить:

частичное восстановление несущих конструкций моста;

замену балок пролетных строений;

ремонт опор и железобетонной плиты проезжей части;

устройство нового гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия.

Состояние мостов Киева: есть ли альтернатива ремонту?

Дмитрий Беспалов, эксперт по транспортному планированию, считает, что ремонт моста через Десенку, вероятно, необходим.

«В Киеве почти все дорожно-транспортные объекты находятся в неудовлетворительном состоянии. Поэтому этот мост, скорее всего, не исключение и требует ремонта. Вопрос только в приоритетности таких работ, ведь все мосты нуждаются во внимании», — отметил эксперт в комментарии ТСН.ua.

Вечные пробки: ухудшится ли ситуация на дорогах?

Специалист прогнозирует значительное усложнение движения автотранспорта с Троещины на правый берег из-за ограничений на мосту.

«Пробок не избежать. Учитывая и так сложную транспортную ситуацию в Киеве, новые пробки могут ее еще больше усугубить. Киевляне уже привыкли к пробкам и научились адаптироваться, но ремонт этого моста создаст дополнительные неудобства», — считает Дмитрий Беспалов.

Чего не хватает во время ремонта мостов в Киеве?

Эксперт отмечает проблему одновременного проведения ремонтных работ на нескольких ключевых мостах столицы, в частности Южном мосту и мосту Метро.

«Ремонт аварийной инфраструктуры — это положительный шаг. Привлечение турецкой компании также может оказаться полезным. Однако городу не хватает четкого плана организации движения на время ремонтных работ. Нет понятных схем объезда, недостаточно дополнительного общественного транспорта и не используются реверсные схемы движения», — подчеркнул Дмитрий Беспалов.

Эксперт также предложил рассмотреть возможность реверсного движения на отдельных мостах в пиковые часы для облегчения сообщения между берегами.

Хаос на дорогах во время ремонтных работ

Дмитрий Беспалов критикует КГГА за отсутствие комплексного подхода к организации дорожного движения при ремонте.

«Город ограничивается публикацией схем объезда, но не принимает активные меры для минимизации неудобств. Не перенастраиваются светофоры, не придается приоритет общественному транспорту. Такой хаос может привести к значительному ухудшению транспортной доступности», — предостерегает эксперт.

Он также выразил опасения относительно возможного одновременного закрытия на ремонт других мостов, в частности мостов Патона и Метро, также нуждающихся в срочном обновлении.

«В этой ситуации больше всего пострадает левый берег, ведь для сообщения с правым берегом останется фактически только Дарницкий мост, заезд на который с левого берега еще не достроен», — отметил Дмитрий Беспалов.

Как обеспечить движение общественного транспорта при ремонте?

Несмотря на планы организации движения общественного транспорта по крайней правой полосе, существует риск ее загрузки частным транспортом через пробки.

Дмитрий Беспалов предлагает брать пример с Тбилиси, где в общественном транспорте планируют установить специальные регистраторы, которые будут автоматически фиксировать нарушителей, выезжающих на полосу общественного транспорта, и посылать им штрафы.

«Внедрение такой системы в Киеве могло бы значительно повысить эффективность использования полос для общественного транспорта и снизить пробки», — считает эксперт.

Дата публикации 10:17, 06.02.24 Количество просмотров 7 Нетрудоспособные мосты столицы: грозит ли киевлянам закрытие моста Метро и Патона на вынужденный ремонт?