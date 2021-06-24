Ремонт на Бориспольской трассе под Киевом: открыто четыре полосы вместо восьми (видео)

Сейчас движение по этой трассе свободное, но со временем пробок не избежать.
Ремонт на Бориспольской трассе под Киевом. Дорогу перекрыли наполовину — дорожники работают на четырех полосах, ведущих от Киева в сторону аэропорта "Борисполь".
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 24 июня.
Машины пускают по другой половине трассы.
Как отметила журналистка ТСН Инна Лебеденко, эта трасса одна из лучших в Украине, но в последний раз ремонт здесь делали 17 лет назад.
На Бориспольской трассе должно появиться новое дорожное покрытие, разметка, современное освещение.
Ремонт продлится до 20 августа. Это следует учитывать и выезжать заранее, потому что вместо восьми полос, открыты четыре.
Есть вариант объезда: вблизи Броваров есть объездная дорога. Но этот вариант не выигрышный, поскольку трафик там ни менее загружен.
Оптимальным по времени вариантом для тех, кто направляется из Киева в аэропорт "Борисполь", является экспресс-поезд. Он отправляется с Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
Напомним, со вчерашнего, 22 августа, ограничили движение в аэропорт "Борисполь" из-за ремонта 17 км дороги от Киева до Борисполя.