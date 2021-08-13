Ремонт Окружной дороги в Киеве: местные жители жалуются на неудобства

Узкие улочки ближайшего частного сектора сразу наполнились автомобилями и пылью.

Уже не первый месяц идет ремонт столичной Кольцевой дороги. Поэтому важная транспортная артерия будет частично перекрыта до середины сентября. А пока автомобилисты объезжают этот участок через частный сектор.

Зрительница "Сніданку", которая живет в этом частном секторе, рассказала, что машины убивают и без того разбитые дороги. На некогда тихих улочках образовались пыльные пробки.

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И это история о всей стране, когда где-то происходят масштабные ремонты. Так где же этот баланс? Возможно ли отремонтировать важный объект, никому не навредив? И где выход? Об этой ситуации говорится в сюжете "Сніданку з 1+1" за 13 июня.

Киевская Кольцевая дорога — важная шестиполосная магистраль вокруг столицы, которую ежедневно преодолевают десятки тысяч машин. И состояние этой дороги в последние годы, мягко говоря, требовало лучшего.

И в этом году Кольцевую начали ремонтировать. И это не ямочный ремонт, там полностью перекладывают асфальт. И для таких работ кольцевую пришлось частично перекрыть.

Часть трафика пустили в объезд. Через узкие улочки ближайшего частного сектора. И они сразу наполнились автомобилями и пылью. И это сильно изменило жизнь местных жителей и создало им определенные неудобства.

Но без этого не обойтись, если мы хотим, чтобы нашу важную инфраструктуру восстановили. И мы ездили безопасными и качественными дорогами. Это не проблема конкретно этого частного сектора. Так происходит по всей стране, в местах больших ремонтов.

К примеру, год назад в столице ремонтировали Борщаговский путепровод, который соединял важную магистраль с окраины к центру города. Это так же спровоцировало сильные заторы. Водители так же объезжали их дворами и узкими соседними улицами. Это принесло дискомфорт значительному количеству людей.

Впрочем сейчас эти самые водители ездят новеньким асфальтом отремонтированного путепровода. И без предварительного дискомфорта это было бы невозможно.

Главное в этой истории, чтобы поврежденную объездную дорогу после ремонта тоже восстановили. И здесь уже определенные предложения есть.

Председатель Киевавтодора Соломенского района предложил пока засыпать песок, щебень, затем сверху мелкую крошку. Это, очевидно, временная альтернатива на время ремонта. А после этого обязательно стоит требовать у городских властей полного асфальтирования. И судя по рассказам, местный автодор на это готов.

Поэтому, следует понимать, что в нашей стране немало примеров заброшенной инфраструктуры, требующей восстановления. И впереди еще много работы. Которая всегда будет вызывать дискомфорт.

Напомним, в Киеве на дорогах начали появляться левоповоротные зоны ожидания.

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