Ремонт ценой шантажа: в детсадах Киева родителей заставляют работать грузчиками и малярами

Специалисты рассказали, законно ли приобщать родителей к ремонту в учреждениях дошкольного образования

Киев продолжает выживать в сложных условиях, связанных с отключением тепла и света из-за российских воздушных атак. Но прилагаются и другие заботы. Родители детей, которые посещают детский сад в Днепровском районе, жалуются на принуждение от воспитателей, которые регулярно требуют что-то физически делать в детском саду: то мебель поносить, то пыль повытирать, то стены покрасить.

В группах садика продолжаются ремонтные работы, финансируемые местными властями. Там, как и во всем городе, холодно и отсутствует свет. Но воспитатели в родительском чате настойчиво требуют от родителей прийти и поработать ради лучших условиях детей. И намекают: если вы планируете осенью посещать садик, то должны прийти и поработать.

«Кто хочет ходить — должен работать»: ультиматумы в чатах

У родителей спросили: кто планирует до сентября ходить в садик? И дали понять, что сейчас в детсад ходят отдельные дети и, вероятно, их родителям придется все покрасить, помыть, поносить и собрать мебель. Мол, в детсад хотят ходить все, а работают только трое родителей детей. Поэтому другим родителям рекомендуют разделить между собой работу, которую нужно будет проделать уже после ремонта.

Некоторые родители считают это своеобразным буллингом, потому что кто-то из них соглашается срочно прийти и смонтировать мебель или помыть пол после ремонтников, а кто-то такой возможности не имеет по объективным причинам — из-за работы, службы, проблем со здоровьем, ведь не каждая мама может быть грузчиком, уборщицей или маляром, для этого нужно иметь определенный опыт.

«Странно это слышно от воспитателя. Ведь можно спокойно собрать средства и нанять для выполнения этих работ грузчиков или сборщиков мебели. А нас почему заставляют бросать все свои дела и бежать выполнять работу, которую не все могут сделать. Да и должны ли? Потому что садик сам должен позаботиться о грузчиках и сборщиках мебели, малярах. Но больше всего в этой истории раздражает ощутимо заметный шантаж — „придете работать — ведите детей, а не придете — мы вас типа не ждем“, — рассказывает ТСН.ua Оксана, мама ребенка.

Позиция власти: КГГА и вопросы буллинга

ТСН.ua поинтересовался у КГГА, законно ли в детском саду Киева требовать от родителей: мыть пол заведения после ремонта, красить стены, носить или собирать мебель, кровати и выслушивать намеки, мол, если ваш ребенок идет осенью в садик, то вы обязаны это делать?

Но в Департаменте образования и науки КГГА, похоже, не хотят становиться на сторону родителей малышей. И намекают, что не могут как-то влиять на ситуацию, и рекомендуют матерям и родителям «искать правды» где-то выше, на уровне Минобразования или парламента.

«Родители имеют права и обязанности в сфере дошкольного образования, определенные в Законе Украины „О дошкольном образовании“. Разъяснения по этому закону имеют право предоставлять Министерство образования Украины и комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций», — сообщила по запросу ТСН.ua Елена Бохно, начальник управления дошкольного, общего среднего и внешкольного образования.

Можно себе представить, как в парламенте выясняют все обстоятельства дела по ситуации в детском саду в Днепровском районе Киева…

Кстати, в управлении нам прекрасно разъяснили, что такое буллинг (травля) и где он может встречаться в учебных заведениях и кто от него страдает. Но самое интересное в отдельном абзаце ответа.

«Признаками буллинга (травли) является систематическое совершение участниками образовательного процесса действий в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в том числе с применением средств электронных коммуникаций», — объясняет Елена Бохно.

В том-то и дело, что воспитатели «бомбят» родителей сообщениями через «электронные средства коммуникаций» в родительских чатах: покрасьте, погрузите, помойте. Да еще угрожают: «если вы планируете вести к нам детей». Разве это не буллинг?

Начальник управления отмечает в своем ответе, что определение состава административного правонарушения и проведение административного расследования не входит в компетенцию органов управления образованием, руководителя учебного заведения, комиссии по рассмотрению случаев буллинга или других участников образовательного процесса. Иными словами, обращайтесь в полицию, прокуратуру или в суд.

«В то же время информируем, что статьей 55 Конституции Украины каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия должностных и служебных лиц, каждый имеет право обратиться за защитой своих прав к Уполномоченому Верховной Рады Украины по правам человека», — заключает в своем ответе Ольга Бохно.

Носить мебель не входит в обязанности родителей

ТСН.ua поинтересовался у Надежды Лещик, образовательного омбудсмена: законно ли приобщать родителей к ремонту в заведениях дошкольного образования.

По словам Надежды Лещик, действующее законодательство, а именно ч. 6 ст. 25 Закона Украины «Об образовании» определяет, что учредитель учебного заведения обязан обеспечить содержание и развитие материально-технической базы основанного им учебного заведения на уровне, достаточном для выполнения требований стандартов образования и лицензионных условий. Статья 26 этого же Закона указывает, что руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление заведением и несет ответственность за образовательную, финансово-хозяйственную и другую деятельность заведения.

«Замечу, что среди обязанностей родителей как в соответствии с Законом Украины „Об образовании“, так и Законом Украины „О дошкольном образовании“ отсутствует обязанность лично приобщаться к ремонтным работам в учебном заведении. Более того, серьезные ремонтные работы должны производить только специалисты. Материалы, которые закупаются для ремонтных работ, должны иметь соответствующие сертификаты качества, ведь не все материалы разрешено использовать в учебных заведениях из-за их вреда для детей», — рассказывает ТСН.ua Надежда Лещик.

Она отмечает, что ремонтные работы должны организовывать и выполнять именно специалисты, в должностных обязанностях которых это предусмотрено, или ответственные подрядчики, ведь такие работы должны быть выполнены качественно, соответствовать строительным, техническим, санитарным и другим нормам, так как это безопасность участников образовательного процесса. Также важен вопрос техники безопасности тех людей, которые выполняют такие работы, так как они могут быть связаны с риском травмирования.

Поборы и требования средств

Кстати, в 2026 году Служба образовательного омбудсмена получила 6 обращений от родителей соискателей заведений дошкольного образования (ЗДО) по поводу финансирования таких заведений, поборов, требований средств от родителей, в том числе на ремонтные работы.

В этих обращениях родители сообщали, что обычно сбор средств просят оформить как благотворительные взносы в благотворительный фонд или общественную организацию, которые якобы созданы в учебном заведении или объясняют отсутствием надлежащего финансирования учредителем. Но учебное заведение государственной и коммунальной собственности не может создавать ни общественную организацию, ни благотворительный фонд.

«В одном из таких обращений родители сообщили, что отказ сдать средства вызвал случаи буллинга против них и их ребенка. При рассмотрении обращения выяснилось, что соответствующие решения принимались органами родительского самоуправления ЗДО. В ходе рассмотрения управлением образования была создана комиссия с целью проверки возможных фактов нарушения прав участников образовательного процесса в ЗДО. Комиссией было установлено, что руководителем заведения не была проведена надлежащая разъяснительная работа с родителями соискателей образования и работниками заведения, не организован надлежащий контроль за работой органов родительского самоуправления. Был поднят вопрос привлечения к дисциплинарной ответственности руководителя ЗДО», — рассказывает Надежда Лещик.

Родители должны решать все добровольно

Образовательный омбудсмен отмечает, что учредитель учебного заведения должен обеспечить создание надлежащих условий для пребывания в заведении детей. Родители имеют право присоединиться, чтобы улучшить такие условия, в том числе путем волонтерской деятельности, но это только их право, а никак не обязанность.

«В случаях принуждения родителей к проведению ремонтных работ в учебном заведении родители могут обратиться с жалобами, в том числе и в орган управления образованием в общине или непосредственно к председателю общины», — уверяет Надежда Лещик.

Она добавляет, что согласно части 1 статьи 79 Закона Украины «Об образовании» источниками финансирования учебных заведений в соответствии с законодательством могут быть, в том числе, добровольные взносы в виде средств, материальных ценностей, нематериальных активов, полученных от предприятий, учреждений, организаций, физических лиц.

«Но стоит отметить, что родители могут оказывать учебному заведению благотворительную помощь исключительно по собственной инициативе и на добровольных началах в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности и благотворительных организациях. Решение о предоставлении учебного заведения благотворительной помощи может приниматься родителями единолично или коллегиально. При этом любые коллегиальные решения органа родительского самоуправления школы (класса) по уплате взносов не могут нарушать добровольное волеизъявление и решение отдельных родителей по уплате или неуплате таких взносов и выполняются родителями исключительно на добровольных началах», — говорит образовательный омбудсмен.

Надежда Лещик подчеркивает, что любые действия любого из участников образовательного процесса, направленные на принуждение родителей к обязательной уплате таких взносов или дискриминацию их детей (учащихся), нарушение их прав, интересов, унижение чести и достоинства в зависимости от предоставления или неоказания их родителями соответствующей благотворительной помощи, является недопустимым.

«Обращаю также внимание руководителей и учредителей учебных заведений на необходимость неукоснительного выполнения части 3 статьи 30 Закона Украины „Об образовании“, согласно которой учебные заведения, получающие публичные средства, и их учредители обязаны обнародовать на своих вебсайтах не только смету и финансовый отчет о поступлении и использовании всех полученных средств, но и информацию о перечне товаров, работ и услуг, полученных как благотворительная помощь, с указанием их стоимости, а также о средствах, полученных из других источников, не запрещенных законодательством», — напоминает Надежда Лещик.

Она отмечает, что только по собственному желанию без принуждения родители могут помочь убрать помещение групп, переместить мебель и т.д.

«Но выполнять ремонтные работы и осуществлять закупку материалов должны только специалисты, а не родители. Любое принуждение финансирования заведения дошкольного образования незаконно. Родители могут помочь только добровольно и по собственному желанию», — заключает Надежда Лещик.