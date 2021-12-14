Ремонтировал, как советовал мастер: пострадавший при взрыве газовой колонки во Львове рассказал подробности

Взрыв задел три квартиры.

Спецкомиссия решает пригодны ли для жизни дома в разрушенном взрывом трехэтажном доме во Львове. Рвануло вчера вечером: предварительно взорвалась газовая колонка в квартире на втором этаже. Разнесло и квартиры, и подъезд. Вслед за взрывом – вспыхнул пожар. Три человека с ожогами в больнице. Спасатели одновременно и тушили пожар, и эвакуировали людей. Жители дома долго оставались на улице, потому что первый этаж был залит водой.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Взрыв задел три квартиры. Никаких робот здесь сейчас не ведут, предварительно эксперты установили, что угрозы дальнейших разрушений нет. Прогремело в квартире на втором этаже, дом превратился в пепелище. Обгоревшие вещи, которые при пожаре выбрасывали через окна, сейчас перебирает муж владелицы квартиры. С надеждой найти хоть какие-нибудь документы. «Может найти хоть паспорт, хоть что-то, они все выбрасывали. Ничего, стены и одна печка осталась», – говорит житель дома Игорь.

Он не пострадал, во время взрыва был на работе. А вот его 70-летняя жена и ее 47-летний племянник сейчас находятся в больнице. У женщины обожжена четверть тела, ее состояние тяжелое, у ее племянника пострадало лицо и руки. Также госпитализировали соседа, который надышался продуктами горения.

«На кухне пила чай и колонка бухнула. Не успела ничего взять, ни документы, ни телефона, все сгорело на мне», – рассказывает пострадавшая.

«Хотел открыть и закрыть газ, потому что так сказал мастер и все, и сразу взрыв. Пламя пошло вниз и сразу взрыв, просто как водопад, так сильно пламя», — рассказывает племянник владелицы квартиры.

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Впрочем, эксперты предварительно выяснили, что колонка была неисправна. Хотя месяц назад его уже ремонтировали. Об этом говорят и соседи.

«Она часто ломалась, нужно было давно ее поменять, а не ремонтировать, но так должно произойти…», — добавляет сосед.

В результате взрыва полностью сгорела квартира, где произошел взрыв, там обрушилась стена. Повреждены два помещения этажами — ниже и выше. Несущие конструкции вроде бы в доме уцелели. В мэрии говорят, пострадавшим готовы предоставить временное жилье, но из жильцов пока никто не обращался. В одной квартире, которую спасатели залили водой, даже живут люди. Говорят, залита только одна комната, в другой все нормально.

Взрыв во Львове: дальнейшую судьбу дома будет решать специальная комиссия

«Все хорошо, единственный минус – нет газа и очень воняет горелым. Там, где пожар и взрыв произошел - пострадала, и над ней, потому что пламя вверх попадает, а перекрытие деревянное между этажами. И на первом этаже пострадало, вода лилась», – рассказывают жители.

Электричество в доме включили еще вчера, а вот газ — должны подать сейчас, кроме трех пострадавших квартир. Сейчас должна заседать городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, они решат, какие противоаварийные работы необходимо провести, чтобы восстановить сооружение.

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