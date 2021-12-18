Рэп, жаркие танцы на пилоне и еще больше безумия: на "1+1" стартует новый выпуск "Женского квартала"

Рэп, жаркие танцы на пилоне и еще больше безумия: на "1+1" стартует новый выпуск "Женского квартала"

Участники обещают – будет еще и горячо.

Новый выпуск юмористического шоу "Женский квартал" стартует на "1+1". Зрителей ждут неожиданные шутки на образы, рэп от KALUSH, жаркие танцы на пилоне и еще больше жизненного юмора и безумия.

О том, будет ли интереснее, чем до этого — 18 декабря речь идет в сюжете ТСН.19:30.

Так, в новом выпуске будут шутить о вечном — женской логике, дружбе, любви, отношениях в семье и смеяться над собой.

Актриса Ирина Гатун кроме этого покажет еще и все об отдыхе в Турции.

Участники обещают – будет еще и горячо. Изюминкой выпуска станет жаркий номер стриптиза с участием Екатерины Никитиной. По сценарию, ее придет поддержать и мама, которую играет Анастасия Оруджева.

На 1+1 стартуют новые выпуски юмористического шоу "Женский квартал"

Оруджева выступает после травмы. Девушка повредила связки несколько месяцев назад на проекте "Танцы со звездами" и признается — вернуться к работе ей было легче, благодаря зрительской поддержке.

В новом выпуске будет много украинских звезд. Среди них – группа KALUSH. Девушки вместе с ним исполнят финальную песню.

Не пропустите – Новый "Женский квартал" – уже сегодня в 22:15 на телеканале "1+1".

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