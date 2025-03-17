Репетиция нового наступления или давление: очевидцы рассказали о потугах армии Путина в 387 км от Киева

В последние недели российская армия стала чаще испытывать прочность обороны Украины на северной границе — в Сумской области, пытаясь атаковать пограничники своими штурмовыми группами. Пользователи соцсетей высказывают опасения, не является ли это повторным наступлением России на Сумщину.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, пограничники продолжают фиксировать попытки врага использовать малые штурмовые группы в направлениях украинских сел Журавка и Новенькое Сумской области.

"Мы продолжаем фиксировать, что по направлению населенных пунктов Новенькое и Журавка враг пытается использовать малые штурмовые группы", — говорит Андрей Демченко.

И рассказывает больше подробностей: "Именно штурмовые, которые пытаются зайти на нашу территорию максимально глубоко, закрепиться, накопиться и дальше расширить зону активных боевых действий. Но эти группы уничтожаются. Как на территории Украины, так и на подступах к границе. Их накопления или закрепления на территории Украины нет! Трактовка о том, что враг прорвал границу — не верная".

Анализируя дополнительно текущую ситуацию, Андрей Демченко добавляет: "Конечно, враг хотел бы достичь своих целей, закрепиться и продвигаться на территории Украины, возможно, с целью уточнения украинских сил в Курской области или перерезать логистические пути. Но и подразделения Госпогранслужбы, и ВСУ, используя артиллерию, минометы , ударные дроны, уничтожают эти группы. Как на территории Украины, так и на подходах к границе. Враг при этом не использует технику".

ДРГ изучают фортификации

Андрей Демченко отдельно рассказал нам о деятельности российских ВРГ.

"Касательно ДРГ. Вражеские ДРГ больше проявляются на севере Сумской области. Попытки захода ДРГ были еще до событий в Новеньком. За последнее время фиксируем больше попыток захода именно ДРГ, которые научены совершать диверсии, которые ставят перед собой цель изучать построение нашей обороны, минирования местности или собственными силами атаковать украинскую позицию", — говорит спикер пограничников.

Не осталось ни одного ребенка

В свою очередь, в пограничной Юнаковской общине, которая является одной из наиболее атакуемых врагом, нам рассказали, что по состоянию на сегодня, 17 марта, на их территории не осталось, например ни одного ребенка, который бы не был эвакуирован.

"Мы постоянно информируем население о возможности эвакуироваться, потому что не знаем о том, какая обстановка будет, например, завтра. Не знаем о том, какими будут боевые действия", — говорит глава общины Елена Сима.

И приводит пример того, что, например, сегодня забронированы места для четырех новых желающих эвакуироваться.

"Наша община находится в десятикилометровой зоне от государственной границы. Поэтому информируем людей о возможности эвакуации. Люди потихоньку выезжают. Например, на сегодняшний день забронированы места для 4 человек (во второй половине дня МВД сообщило, что были эвакуированы три пожилых мужчины и женщина — Ред.)", — говорит.

И продолжает: "По состоянию на сегодняшний день ситуация стабильная. Такая, какой была 5-6 дней назад. Что будет через час — этого мы не знаем. Обстрелы происходят. Бьет артиллерия, бьют КАБами, летают FPV-дроны. Все должны осознать, что идет очень большая война. Сейчас в общине детей нет, детей мы эвакуировали на протяжении 2023, все детки выехали".

Одна из местных жительниц, которая эвакуировалась из Юнаковки некоторое время назад, говорит, что ситуация очень сложная.

"Я была в Юнаковке в субботу. Была там утром, поехала посмотреть, что там как. Мой дом уничтожен, дом моей мамы пока стоит. Летают вражеские дроны, я из погреба не вылезала. В селе продолжает жить мой сосед, к нему прилетало. Этот мужчина — инвалид второй группы. Нужно, чтобы его эвакуировали, но нужно, чтобы его уговорили. Обстрелы страшные, много разрушений", — говорит эта женщина.

В то же время Сумская ОВА сообщила, что в ночь на 17 марта и утром россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам поддались Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Чернеччинская, Великописаревская и Середино-Будская общины.

Ранее сообщалось о том, что россияне изо всех сил пытаются прорваться в Сумскую область.

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