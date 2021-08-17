Репетиция парада: какие улицы Киева перекроют, готовясь ко Дню Независимости

Репетиции состоятся завтра, 18 августа, и еще две — 20 и 22 августа.

Весь полицейский аппарат уже работает в усиленном режиме. В местах скопления людей увеличили количество патрулей. Всего в праздничные дни на улицах Киева будут работать 10 тыс. правоохранителей.

Об этом говорится 17 августа во сюжете ТСН.19:30.

И уже завтра в Киеве запланирована первая репетиция парада. Из-за этого движение частью центральных улиц полностью ограничат. Вы можете видеть их сейчас на карте.

Facebook / Патрульна поліція Києва

Это, в частности, Крещатик, Большая Васильковская и Набережно-Крещатицкая. Они будут перекрыты с 15:30 и до полуночи.

Еще в более десяти улицах ограничат движение транспорта. После завтрашней репетиции будет еще две — 20 и 22 августа. В эти дни в столице будут действовать те же ограничения.

Во время тренировок ограничат доступ граждан к отдельным территориям на Трухановом острове, где будет проводиться артиллерийский салют.

Новости Украины: Киев уже готовится к празднованию Дня Независимости

Напомним, что в Киеве 22 августа состоится фестиваль "Ковчег Украина".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку