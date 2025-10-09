Репетиция апокалипсиса: как выжить в Украине без газа, света и воды

Последствия недавней атаки и блекаута, устроенными российской армией в Шостке Сумской области. / © ТСН

После последних разрушительных обстрелов энергетической инфраструктуры в Украине начали раздаваться апокалиптические заявления о возможном отсутствии газа в многоквартирных домах и целых микрорайонах зимой.

Такое заявление на днях сделал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Зима будет тяжелой. Я должен это сказать: самое плохое, что может быть, — это отключение газа. Такой сценарий возможен — могут отключать газ целым микрорайонам. Потому ситуация будет сложной», — заявил глава города в эфире радио «Западный полюс».

Кроме того, как выяснил ТСН.ua, в Шостке Сумской области уже несколько дней, после 3 и 4 октября, ликвидируют последствия российской атаки, после которой в городе исчезли вода, газ и свет.

«Вода подается по графику с помощью генераторов. Больницы, социальные объекты, объекты предпринимательской деятельности работают на генераторах. Всего в городе сейчас работает более 500 таких аппаратов», — рассказал в комментарии для ТСН.ua городской голова Шостки Николай Нога.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день газоснабжение в городе восстановлено для большинства жителей, но есть еще отдельные дома, где проводятся работы.

В то же время в течение нескольких дней в соцсетях публиковались фото того, как Шотска выживает после атак оккупантов. На фотографиях было показано, как люди варили каши в котлах и на мангалах.

По словам городского головы, пригодился котел, в котором до полномасштабного вторжения в Шостке варили еду во время празднований городского масштаба.

Кроме того, в соцсетях появились фото, как горожане кипятили чай с помощью свечей.

Как подготовиться к блекаутам

Впрочем, какой бы сложной ни была зима, эксперт по выживанию Игорь Молодан уверен, что человек с любым бюджетом может относительно комфортно пережить трудные времена, если хоть немного подготовится к возможным проблемам.

По его словам, продолжительное отсутствие газа и электроэнергии способно негативно повлиять на поставки отдельных товаров, продуктов.

«Лучше всего иметь какой-то резерв круп на 2-3 месяца, запас воды», — говорит эксперт.

По мнению Молодана, в случае отсутствия централизованного теплоснабжения можно рассматривать вариант использования туристического опыта: «Например, в палатке, расположенной в квартире, легче создавать комфортные условия, легче держать и поднимать температуру. Кроме того, есть спальные мешки, закрывающиеся спальные одеяла».

Кроме того, эксперт отмечает, что следует помнить о следующем: «Зарядные станции способны снабжать электроэнергией примерно сутки. Максимум — трое суток, в зависимости от модификации».

По его мнению, хорошим решением во время блекаутов могут быть фонари с солнечными панелями для подзарядки.

