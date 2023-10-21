В Украине набрала обороты секта об эзотерике и "русском мире": что такое "АллатРа" и кто ее члены

В частности, на "АллатРа ТВ" пропагандируются теории заговора и распространяются пророссийские месседжи. В то же время, ранее интервью этому каналу давали Ирина Верещук и Леонид Кравчук. А еще СМИ связывают с организацией Ивана Баканова.

Накануне в Раде призвали СБУ отреагировать на деятельность в Украине секты "АллатРа". Это объединение, построенное на разных восточных практиках вместе с эзотерикой. В организации верят в конспирологические теории, а ее собрания напоминают кружок любителей российской пропаганды. Среди членов секты – известные украинские государственные деятели.

ТСН.ua собрал все, что известно о секте "АллатРа", кто из государственных деятелей является ее членами и какую угрозу она представляет.

Что такое "АллатРа" и какие идеи она продвигает

"АллатРа" называет себя общественным движением и зарегистрирована как общественная организация, однако СМИ не раз упоминали о ней как о секте, связанной с "русским миром". "АллатРа" известна пропагандой псевдонауки и диких теорий заговора с участием инопланетян и тайных влиятельных элит, приносящих в жертву детей.

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Журналисты "Телебачення Торонто" в 2021 году сняли сюжет об организации. Там указывалось, что по факту это религиозное объединение, построенное на "различных восточных практиках, перемешанных в блендере, и приправленных эзотерическим бредом и конспирологией".

"В большом количестве присутствуют такие слова как: шамбала, сенсей, медитация, истина, сатана. Это только половина слов. А еще половина – слова восхищения лидером Аллатры – Игорем Даниловым. На фоне Данилова церковь Мунтяна выглядит обычной комнатой в клаб-хаузе. Мунтяна скромно называют Апостолом, а этого – и святым духом, и архангелом Гавриилом, и имамом Махди", – описали деятельность организации авторы сюжета.

Реклама секты "АллатРа" / Фото: facebook/Инна Совсун

В книгах, читаемых членами секты, говорится о борьбе с ордами сатанистов из альфа-центавры, которые хотят уничтожить человечество с помощью микрочипов. В литературе упоминаются и Атлантида, и Шамбала, Гиперборея, будды, мудрецы, духи, пришельцы, демоны, пирамиды и шумеры, космические потоки, атомы, стволовые электроны.

В частности, в книгах "АллатРа говорится, что миром якобы руководит тайное мировое правительство — архонты, которые являются "мировым злом".

"Архонты создали историю, установили существующий мировой строй, руководят народами, внедрили религии, распространяют болезни. А сейчас архонты готовят третью мировую войну. ООН и Лига Наций отвечают интересам архонтов, а НАТО — их "хлыст", — указано в литературе.

На сегодняшний день "АллатРа" работает под эгидой лозунга о "благотворческом обществе". Главная Интернет-страница убеждает, что "это объединение инициативных, честных и доброжелательных людей из более чем 180 стран мира, стремящихся применить свои лучшие качества во благо общества".

Среди стратегических задач движения указано: побуждение людей к участию в жизни общества, формирование условий раскрытия творческого потенциала, общая для мирового социума деятельность.

В украинских городах еще в 2016 году было размещено множество плакатов и билбордов организации с надписью "Благотворческое общество". "АллатРа" имеет свои YouTube-каналы, издает массовые тиражи книг и проводит разного рода "семинары".

Реклама секты "АллатРа" / Фото: facebook/Инна Совсун

В своих соцсетях "АллатРа" распространяет видео YouTube-канала "по изучению магии" "Контроль теней". Канал использует ту же символику, что и "АллатРа", а ведущими являются девушки, представляющие себя "участницами "АллатРа". Здесь публикуют интервью с "ведьмами", "магами", "членами масонской ложи". можно встретить видео с названием "призыв гаитянского дьявола".

Пока нет публичных данных о том, кто финансирует такой огромный массив медиа. Однако по идеям секты можно проанализировать, кому выгодна ее деятельность.

Российская пропаганда

Члены секты "АллатРа" устраивали телемосты с Россией, приглашали поговорить путинистов и депутатов от "Единой России".

Пытки и убийства в Буче члены "АллатРа" на своих мероприятиях комментируют как "вы убиваем друг друга" и "мы разделены, потому что нас разделили на государства, на национальности, на расы, на социальные, религиозные, политические группировки. Нас искусственно разделяют и одновременно промывают нам мозги".

Реклама секты "АллатРа" / Фото: facebook/Инна Совсун

Лидер секты Игорь Данилов в одном из эфиров "АллатРа ТВ" рассказывает о власти, как люди страдают от войны из-за того, что кто-то с кем-то поссорился.

"Из-за того, что они поссорились или хотят вернуть былую славу, они сделали так, пытаясь продоминовать над кем-то, что масса людей сейчас просто страдает. Почему? Потому что газа нет и теплоэлектростанции просто остановятся. Ну мало проблем нам климатических, а мы их начинаем сами добавлять друг другу. Ну не мы, хотя — мы. Мы же голосуем за этих идиотов. Разве можно так поступать с людьми? Это же абсолютное неуважение к людям, потому что кто-то хочет чего-то добиться, у кого какие-то амбиции. Они делят власть, деньги, влияние на мир. Почему мы голосуем за них? Они вытворяют, что хотят, а мы страдаем", – рассказывает Данилов.

Соколова – о причастности России к деятельности "АллатРа"

В России движение "АллатРа" называют антироссийским и приписывают ему финансирование со стороны Киева и западных спецслужб. Единственный аргумент – то, что "родиной" этой секты является Украина, отметила журналистка Янина Соколова в своем видео об этой организации.

"Тыкать пальцем на то, что это как раз проукраинский проект, потому что он рожден в Украине — очень удобная позиция. Никто не заподозрит. То же уже проделано в стенах УПЦ МП, в Киево-Печерской Лавре", — отметила Соколова.

Добавим, в августе 2023 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность организации "АллатРа". Там утверждали, что идеологи движения "заставляют граждан РФ совершать экстремистские преступления" и с начала полномасштабного вторжения организация распространяет "сознательно ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ".

Что известно о деятельности "АллатРа" в Украине

Народная депутат Украины Инна Совсун, которая недавно и обратилась в СБУ, СНБО и Министерство юстиции из-за деятельности "АллатРа", привела пример деятельности секты в Украине.

"Жила себе девушка. Назовем ее Катя. Хорошая подруга, отличница, любимица учителей, имевшая доверительные отношения с мамой. Но однажды в кафе Катя вдруг заявляет друзьям: "А вы знаете, что можно предметы передвигать силой мысли?" И обещает скинуть статьи англоязычных ученых, которые доказывают, что это возможно", – сообщила Совсун.

Она добавила — оказалось, что Катя участвовала в совместных медитациях и чтениях книг "АллатРа". В организации за каждым закреплены менторы, которые контролируют, достаточно ли хорошо человек медитирует, потому что эти медитации должны спасти мир.

"Катя очень переживает, что делает это недостаточно качественно. Ведь тогда мир она не спасет. А значит, лучше ей вообще умереть и скорее освободиться от мучений", — отметила депутат.

Она также привела пример со своей студенткой, пришедшей на прием к врачу. Медик начал навязывать девушке мнение, что мир должен жить без политики и любые вопросы должны решаться на всенародных референдумах. Врач утверждал, что человечество захватят искусственные технологии, и все будет еще хуже. Чтобы бороться с этим, мужчина призвал студентку приобщиться к движению "благотворческого общества".

Реклама секты "АллатРа" / Фото: facebook/Инна Совсун

Как появилась "АллатРа": что известно о лидере секты и ее деятелях

Все началось с появления одной чисто художественной книги "АллатРа" авторства Анастасии Новых. Вероятно, это – псевдоним основательницы ООО "АллатРа" Галины Яблочкиной родом из Макеевки, избегающей любой публичности. В книге концептуально женское начало древнеарабской богини неба и дождя Аллат сочетается с мужским началом древнеегипетского бога Солнца Ра.

Один из героев серии книг – Игорь Данилов – бывший шахтер из Макеевки. Биография прототипа Данилова в книге Яблучкиной "Сэнсэй" странным образом совпадает с биографией президента РФ Владимира Путина. В книге говорится об агенте российских спецслужб, который выполняет "задания" в Украине. Также в серии книг Яблочкиной есть "Номо", которого "силы добра" пролоббировали на пост президента РФ, чтобы он объединил славянские народы.

Игорь Данилов/Скриншот

В литературе также указано, что "Номо" является воплощением Архангела Гавриила и носителем Святого Духа, а также еще десятка различных будд, имамов и пророков из всех известных религиозных систем.

Кроме Данилова существуют еще якобы аннунаки – внеземная раса, развитая гораздо лучше, чем человечество, и причастная к созданию собственно самого человечества. Аннунаки появляются в эфирах Данилова и посредством монтажа им дорисовывают особенности гуманоидной анатомии и космический корабль сзади.

Аннунаки/Скриншот

Аннунаки/Скриншот

Что известно о самом Данилове

Кроме того, что Данилов — бывший шахтер, он сегодня называет себя "доктором мануальной практики, академиком, профессором вертеброревитологии" и имеет собственную "клинику" на Печерских холмах в Киеве. Кстати, никакого подтверждения присвоения ученых званий "профессора" или "академика" Данилову нет. Нет и доказательств получения им хотя бы какого-либо профессионального медицинского образования.

По сообщениям СМИ, Данилов весной 2022 года уехал из Украины в Словакию, где живет в курортном городке Дольный Кубин.

Активистка секты попалась на сливе россиянам данных о ВСУ

Жительница Киева Кристина Берестецкая, называющая себя волонтером проекта "Созидательное общество" общественного союза "АллатРа", была задержана в августе 2022 года работниками СБУ. В спецслужбе информировали, что женщина, имея антиукраинскую позицию, собирала информацию о расположении украинских военных подразделений и стратегически важных объектов критической инфраструктуры Киева. Соответствующие фото- и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый Телеграм-канал. Берестецкая получила подозрение и была взята под стражу.

Задержание члена "АллатРа" Кристины Берестецкой/Фото: СБУ

Переписка Берестецкой с россиянами/Фото: СБУ

Отметим, что Берестецкая является женой тренера по тхэквондо в ПТФ "Канон" Александра Холода, а тот – близким другом Игоря Данилова. Женщина также является детским тренером в этой школе тхэквондо. Однако на странице Беретстецкой во "ВКонтакте" указано, что она работает в проекте "Созидательное общество".

Страница Берестецкой во "Вконтакте"/Скриншот

Кстати, среди страниц известных российских и пророссийских публичных лиц, на которые Берестецкая подписана во "ВКонтакте", – Владимир Жириновский, Дмитрий Медведев, Виктор Медведчук, Татьяна Монтян и другие. Среди подписок пользовательницы – страницы "Народно-освободительное движение", "Битва за Новороссию" и т.д.

У Берестецкой есть более 2000 "контактовских" друзей, а в альбомах много фото с детьми в спортзале. Заметим, что на рекламе спортивного клуба "Канон" – символика "АллатРа".

Реклама школы тхэквандо на странице Берестецкой/Скриншот

Кто из известных украинцев может быть членом "АллатРа"

По информации издания "Грунт", "членами движухи "АллатРа" являются:

вице-премьер Украины Ирина Верещук,

экс-глава СБУ Иван Баканов,

подозреваемый в госизмене экс-глава крымского СБУ Олег Кулинич,

заместитель руководителя ЦСО отдела "А"СБУ Михаил Кухаренко,

мэр Черкасс Анатолий Бондаренко,

мэр Коростеня Владимир Москаленко,

руководитель управления Кировоградской ОГА Виталий Останний,

экс-депутат Надежда Савченко,

певец Виталий Козловский.

С частью из них на каналам секты выходили интервью.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко/Скриншот

Надежда Савченко на интервью "АллатРа ТВ"/Скриншот

Виталий Козловский на "АллатРа ТВ"/Скриншот

А еще на встречах с представителями "АллатРа" не раз замечали первого президента Украины, ныне покойного Леонида Кравчука.

Леонид Кавчук давал интервью "АллатРа ТВ"/Скриншот

В частности, Верещук в интервью "АллатРа ТВ" несколько лет назад рассказывала следующее:

"Должны находиться движения, люди, которые будут осознанно приходить и объяснять, давая возможность расширить горизонт, услышать, почувствовать, а затем и воспринять, а затем и создавать среди своих знакомых то, что должно нас объединять. То, ради чело мы готовы жить, работать".

Вице-премьер Ирина Верещук дала интервью представителям секты "АллатРа"/Скриншот

Ранее возможную причастность Баканова и Кулинича к секте "АллатРа" прокомментировал журналистам нардеп, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко: "Об "Аллатра" не могу вам сказать. Я знаю, что у СБУ есть представители этой организации, также служат". Был ли именно Баканов и Кулинич, не могу вам сказать".

Соколова в своем видео о деятельности секты рассказала: "Известно, что до недавнего времени "крот" СБУ, подозреваемый в измене Олег Кулинич, способствовавший оккупации юга Украины, занимался и "АллатРой", и УПЦ МП – всем скопом, обоими проектами Кремля. Из чего я делаю выводы, что долгие годы эти организации "крышевались" со стороны Службы безопасности Украины".

"Уже давно известно, что религиозный фактор является одним из направлений борьбы против Украины со стороны РФ. Сначала – православная церковь, затем ряд религиозных сект, организаций, куда водят украинцев, после чего они становятся членами секты и вторят ту же политику, которую вторит Россия, или работают на Россию. Почему до сих пор пособниками Кремля не занялась Служба безопасности Украины – не понимаю. Тем более, что Баканова там уже нет", – отметила Соколова.

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