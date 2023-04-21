Репутационно для нас это очень хорошо, но есть один момент – Подоляк о слитых документах

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что утечка секретных материалов Пентагона не влияет на сценарий контрнаступления ВСУ или оборонных действий Украины, но это хорошо для репутации страны.

Такое мнение представитель ОП выразил в эфире национального телемарафона.

"Репутационно это хорошо. Я считаю, что этот ливень репутационно очень круто подсветил Украину, показал, что у нас есть синергия с партнерами, другие упоминавшиеся в этих документах союзники говорят, что у них нет претензий к США. Кроме того, что надо осторожнее относиться к количеству людей, которые занимаются этими документами. Но эти документы показывают, что мир понимает и природу войны, и природу негативных отношений между Россией и другими странами, которые косвенно пытаются все же помочь РФ обойти санкции", — подчеркнул Подоляк. .

По его словам, положительный момент еще и в том, что "слив" свидетельствует о том, что Украина может планировать определенные операции — "значит, что у Украины длинные руки".

"Все это достаточно хорошо показывает, что есть определенные проблемы с секретностью, но их можно решить, что есть абсолютно четкое понимание, какая война сегодня есть и почему Россия должна проиграть. В этих документах это достаточно четко видно. Да, есть определенные пессимистические сценарии развития войны, но сценарии могут быть разными", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Представитель Офиса президента отмечает: все это еще и о том, что следует более тщательно относиться к санкциям. В качестве примера он сообщил о том, что "США начали обсуждать конкретное тотальное эмбарго на все для России".

"Они должны пройти через все этапы понимания, что в глобальном мире нельзя вести себя как варвары. Россияне должны стать хоть как-то похожими на современные цивилизации", — добавил Подоляк.

Напомним, в ночь на 7 апреля стало известно, что засекреченные военные документы о планах США и НАТО по усилению украинской армии перед контрнаступлением опубликовали в социальных сетях. Да, в Сеть попали документы, а это фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов.

Уже 13 апреля ФБР арестовало подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона. Им оказался военнослужащий Джек Тейшейр

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