Решение Германии о танках Leopard 2 для Украины: реакция официальных лиц и недовольство России

После официального шага Германии, несколько других стран уже заявили о намерениях передать Украине Leopard 2.

На официальное решение Германии передать Украине танки Leopard 2 одобрительно отреагировали как украинские, так и западные официальные лица. Не понравилось это уже традиционно только России.

ТСН.ua собрал реакцию политиков на разрешение от Германии по поставкам танков Leopard 2 Украине.

Реакция украинских политиков

Так, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак приветствовал решение ФРГ и подчеркнул, что "первый танковый шаг сделан". Он также анонсировал, что дальше – "танковая коалиция" и подчеркнул, что Leopard нужно много.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за танки немецкого канцлера Олафа Шольца и всех друзей государства в ФРГ. Сразу после положительного решения со стороны Германии Зеленский и Шольц провели телефонный разговор.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях", — написал украинский президент в Сети.

Украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил в Сети: "Рассчитываем привлечь в танковую коалицию широкий круг партнеров, чтобы получить как можно больше танков в кратчайшие сроки". Он поблагодарил немецкое правительство и все страны, которые готовы передать Leopard 2 Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил за танки Шольца и своего немецкого коллегу Бориса Писториуса.

"Через 120 часов после "Рамштайна 8" мы получили одобрение для Leopards! Коалиция Leopard с партнерами сработала! Действительно, Leopards хорошо смотрятся в Украине!" – написал Резников в Сети, анонсировав, что "будет больше".

120 часов после #Рамштайн 8,будет применяться для леопардов!А леопард коалиция с partners worked !

More to come!Glory to! pic.twitter.com/NPv89OtEet — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2023

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что так образуется танковая коалиция.

"Все, кто сомневался, что такое может произойти, теперь видят: для Украины и партнеров невозможно – это ничто. Я призываю всех новых партнеров, имеющих на вооружении танки Leopard 2, присоединиться к коалиции и предоставить как можно больше их. Сейчас они свободны", – написал министр в Сети.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что поддерживать Россию или оставаться в стороне в войне становится крайне неприемлемо.

"Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard 2 и разрешила реэкспорт другим странам. До сих пор нейтральная Швейцария планирует разрешить реэкспорт оружия в Украину. Поддерживать Россию или оставаться в стороне в этой войне против цивилизации становится крайне неприемлемо. Мир без России", — говорится в заявлении.

Реакция мировых политиков

В то же время в Польше и Британии тоже положительно прокомментировали то, что Берлин решился на передачу танков Украине. Так, польский премьер Матуеш Моравецкий назвал это решение "большим шагом к тому, чтобы остановить Россию". А британский премьер Риши Сунак заявил о "правильном решении членов НАТО и друзей направить основные боевые танки в Украину".

А посольство России в Германии назвало решение о танках Leopard 2 "крайне опасным". Посол Сергей Нечаев заявил, что это "переводит конфликт на новый уровень противостояния". Кроме того, он упрекнул Германию за Вторую мировую войну, сказав, что страна "забыла трудный путь послевоенного примирения между россиянами и немцами".

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его государство готово передать Украине западные танки после "зеленого света" от Германии.

О готовности передать Украину танки Leopard 2 объявила также Испания. Министр обороны страны Маргарита Роблес отметила, что Мадрид будет действовать в координации со своими западными союзниками, чтобы помочь Украине отразить вторжение России.

Напомним, Германия 25 января приняла официальное решение о передаче Украине 14 танков Leopard 2 из склада Бундесвера. Кроме того, государство разрешило другим странам отправлять эти танки в Украину. В немецком правительстве также заявили о цели быстро сформировать для Украины два танковых батальона из Leopard 2.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 могут быть доставлены в Украину примерно через три месяца.

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